Dragon Ball - Full Color - Freezer : Le tome 1, avec un antagoniste iconique, est à présent disponible

Avec un rythme de parution plus ou moins régulier, les mangas suivent leur cours de publication au cœur de nos librairies de quartier. C'est ici le cas pour le tome 1 de Dragon Ball - Full Color - Freezer qui est disponible à l'achat.

Résumé de l'histoire

Que vous soyez adepte ou néophyte concernant le manga Dragon Ball - Full Color, qui débute avec l'arc « L'Enfance de Goku » (8 tomes au total), puis avec « Le roi démon Piccolo » (4 tomes) et « Les Saiyans » (3 tomes), cet article vous permettra d'en apprendre un peu plus sur l'histoire et l'évolution de ce dernier. Par ailleurs, pour une découverte ou un simple rappel, retrouvez notre article faisant la présentation et reflétant notre appréciation dénommé « Manga : Dragon Ball - Full Color - L'Enfance de Goku, avis et découverte ».

Synopsis et avis du Tome 1 de l'arc Freezer

Si vous êtes simplement curieux et que vous ne connaissez pas encore le manga Dragon Ball - Full Color - Freezer, nous vous invitons à arrêter de lire afin d'éviter tout spoil potentiel. Pour les autres, voici ce qu'il faut retenir sur les péripéties à venir au cœur de ce nouveau tome.

Synopsis

Le tome 1 de l'arc Freezer du manga Dragon Ball - Full Color reprend là où le troisième volume de la série Les Saiyans s'était arrêté : alors que Son Goku se remet de ses blessures, Bulma, Krilin et Gohan se sont rendus sur la planète Namek afin de récupérer toutes les Dragon Ball, dans le but de ressusciter tous leurs amis. Malheureusement, le trio n'est pas le seul à avoir cet objectif : Vegeta et Freezer convoitent également les Dragon Ball pour que Shenron leur accorde leur souhait d'immortalité.

La force de Vegeta ayant grandi depuis sa rencontre avec Kakarot, le Prince des Saiyans n'hésite pas à éliminer les forces de Freezer, un à un. Alors que Vegeta doit faire face à Zabon, Son Goku a entrepris son voyage vers Namek grâce à un nouveau vaisseau, qui lui permet aussi de s'entraîner. Ayant déjà rassemblé plusieurs Dragon Ball et tué de nombreuses personnes de Namek, Freezer n'a probablement pas encore dit son dernier mot...

Avis

Avec l'arc Les Saiyans, le manga Dragon Ball - Full Color prenait déjà une nouvelle tournure, notamment grâce à l'introduction de Vegeta. Or, cette fois-ci, l'œuvre d'Akira Toriyama gagne en ampleur grâce à l'arrivée de Freezer, qui est sans nul doute l'un des antagonistes les plus célèbres de toute la franchise. N'ayant pas encore montré l'étendue de sa puissance, Freezer se montre déjà comme un méchant et un tyran, notamment grâce à la révélation de sa participation concernant l'annihilation de la planète Vegeta.

Si ce nouveau volume ne propose pas de grandes séquences d'affrontement, la narration avance tout de même : c'est, ainsi, l'occasion d'en savoir plus à propos de Vegeta, qui est toujours aussi arrogant et cherche à se défaire de l'emprise de Freezer. Ce nouveau tome nous montre également la planète Namek, qui est la planète d'origine des Dragon Ball et du roi démon Piccolo, et le caractère impétueux mais juste de Son Gohan, qui parvient à sauver l'un des habitants, Dendé.

Reste à savoir comment toute cette histoire se terminera et si Son Goka parviendra à temps à rejoindre Namek afin d'aider ses alliés et son fils à rassembler toutes les Dragon Ball. Pour cela, il va falloir attendre le 9 septembre 2026, date de sortie du deuxième volume de Dragon Ball - Full Color - Freezer.

Où et à quel prix ?

Pour celles et ceux qui souhaitent se lancer dans le manga, il faudra se tourner vers les éditions Glénat. Actuellement, seulement 16 tomes sont disponibles (8 pour l'arc « L'enfance de Goku », 4 pour celui « Le roi démon Piccolo », 3 pour « Les Saiyans » et 1 pour « Freezer ») et à un prix individuel de 14,95 €.

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Rendez-vous en septembre 2026 pour la suite du manga Dragon Ball Full - Color, qui a débuté l'arc narratif Freezer.