Caractéristiques

Unboxing

Souris Gladius III Wireless

2 micro switchs

Câble de recharge 2M USB

Dongle USB

4 PTFE de rechange

Des stickers

Guide de démarrage rapide

Châssis

Forme et prise en main

Boutons

Molette

Capteur

Armoury Crate, le logiciel complet

Zones RGB

Sans-fil

Le packaging comprend :Les performances d'une souris ne se jouent pas tout le temps sur, mais également sur l'aspect ergonomique qui permettra de déterminer le confort d'utilisation du produit.Lors de son déballage, nous sommes face à une souris qui se veut asymétrique, pourmais également compacte et bombée. Le châssis dispose d'un design travaillé et épuré pour des finitions lissées et/ou chanfreinées. Un produit visuellement agréable, bien qu'assez sobre.Sa forme très bombée sur le dessus tend à faciliter une utilisation en palm grip (avec la paume) puisqu'elle vient épouser votre main. Toutefois, sa forme compacte et arrondie peut devenir contraignant si vous avez une grande main ou de grands doigts, allant vous pousser à l'utilisation en figertip. Néanmoins, dans la majorité des cas, cette souris saura s'adapter au style de grip voulu.De plus, on note que les flancs de la souris sont équipés de zones antidérapantes qui viennent confirmer l'idée d'une utilisation polyvalente sans risque de voir glisser lade vos doigts. Les clics, quant à eux, couvrent le tiers de la souris avec un corps légèrement incurvé pour une finition arrondie en milieu de périphérique.Pour revenir sur les flancs de la, on note un aspect RGB atypique sur celui de gauche, avec une souris dont le châssis estafin de laisser paraître le nom de la marque ainsi que de la souris lors de l'utilisation du rétroéclairage ce qui ajoute du charme au périphérique. Quant au côté antidérapant, il s'agit simplement de saignées à même le plastique du châssis.La partie inférieure de la souris est équipée d'un bouton pour le changement de profil, celui d'appairage pour le Bluetooth, ainsi que le switch pour passer de la connexion 2.4Gh à Bluetooth. Un espace est dédié à l'accueil du dongle USB.Pour finir, la souris profite d'un châssis entièrement en plastique, jouant simplement sur les finitions avec un corps lisse pour des boutons latéraux grumeleux. Laest une souris confortable bien qu'elle puisse initialement sembler imposante de par sa forme plutôt bombée. Côté poids, nous ne dépassons pas les 89g. Certes, elle ne fait pas partie des périphériques les plus légers, mais nous pouvons noter l'effort fait pas le constructeur qui propose un produit sans fil (généralement plus lourd à cause de la batterie) et surtout au châssis « plein », à un poids très acceptable.Si nous n'avons pas expérimenté la solution, il est possible de changer les commutateurs clics. Par ailleurs, le constructeur en fournit deux de rechange dans la boîte du produit ainsi qu'une pince permettant le retrait des anciens. Pour revenir sur la forme globale des clics, ils sont très finement incurvés et profitent de bordures arrondies pour venir faire corps avec les flancs de la souris. À l'utilisation, on notifie, surtout si vous utilisez un casque. On retrouve en fin de clic et au centre de la souris le bouton de changement pour les DPI. Assez facile d'utilisation, bien que d'un rendu plus mou que le reste des boutons de la souris, on regrette simplement de ne pas avoir un second qui permettrait d'éviter les clics successifs en cas d'activation malencontreuse, pour revenir sur le profil de DPI actif préféré. De plus, aucun rappel du profil actif n'est disponible sur la souris.Les boutons latéraux sont faciles d'utilisation pour une activation amortie et légèrement arrondie. À l'égal des clics, les switchs sont bruyants sans que cela devienne gênant. Cependant, la souris ayant tendance à favoriser l'utilisation en fingertip (du bout des doigts) il se peut que le bouton le plus éloigné soit plus difficile d'accès dans cette situation.Facile et rapide d'utilisation, la molette de laprofite d'un roulis agréable, mais également précis avec des crans tout aussi légers que marqués. Avec un rendu audio très faible, la molette ne dispose pas d'activation horizontale.Comme vous le savez depuis que nous écrivons sur l'ensemble des nouveaux produits de constructeurs endémiques, les capteurs de souris deviennent de plus en plus durs à tester. Si, au début, ils faisaient une différence notable quant à l'utilisation du produit, à présent, c'est bien plus une guerre de DPI et de lissage. ASUS annonce, avec la, un capteur optique de 19 000 DPI pouvant aller jusqu'à 26 000 DPI. L'aspect essentiel de ce type d'information est de comprendre que la plage basse en DPI permettra un confort d'utilisation ainsi qu'une bonne précision. Rien à signaler lors de l'utilisation.Pour finir, la partie inférieure de la souris dispose de patins chanfreinés en PTFE pour optimiser la glisse, à condition d'utiliser également un tapis de souris adapté. Pour notre cas, nous utilisons le Rog Scabbard II . Qui plus est, nous rappelons que les capteurs optiques ne doivent pas être utilisés sur des surfaces réfléchissantes ou du verre sans quoi les performances seraient altérées.Comme il est souvent possible de le voir avec l'ensemble des constructeurs, le logicielest fédérateur de l'ensemble des produits de la marque. Son utilisation est complète bien que plus contraignante qu'un logiciel attitré au simple périphérique. Sans trop entrer dans les détails, il est possible de modifier l'éclairage, les calibrations ainsi que l'ensemble des paramètres de vos périphériques ASUS, mais également de l'environnement qui les entoure. On note également que ASUS en profite pour ajouter un feed de ses actualités à son logiciel.La souris étant assez sobre, elle ne dispose d'un rendu RGB que sur le logo ROG, sur la molette ainsi que sur le flanc gauche, qui dispose des inscriptions en découpe laser. Il est ainsi possible de régler le RGB sous différents effets de bases, voire de l'activer dans le but de notifier l'état de batterie du périphérique., laprofite en premier lieu d'une polyvalence qui se veut rare dans le milieu des périphériques sans-fil. Quelle que soit l'utilisation, nous n'avons pas été déçus du résultat. La souris ne décroche pas, se connecte assez facilement et dispose d'une autonomie plus que raisonnable puisque, après 2 semaines d'utilisation, nous ne l'avons toujours pas rechargée. Attention toutefois, les dongles USB de ROG se ressemblent tous. Concernant la connectique filaire, bien que vous ne l'utilisiez pas souvent, le câble « Paracord » est très flexible tout en laissant une bonne maniabilité du périphérique.Si vous souhaitez acquérir la, vous pouvez la retrouver sur Amazon pour la somme de 95,99 €