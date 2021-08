Caractéristiques

Type : circum-aural fermé

circum-aural fermé Casque : Transducteur : 50 mm Taille Transducteur : 100 mm Fréquence de réponse : 20Hz - 40KHz Impédance : 32 Ohms

Microphone :

Type : Unidirectionnel Technologie : Antibruit avec IA Fréquence de réponse : 100Hz - 10KHz Sensibilité : -40 dB

Connection filaire : USB-C et adaptateur USB2.0

USB-C et adaptateur USB2.0 Poids : 300 g

300 g Compatibilité : PC, MAC, PS4, PS5, Nintendo Switch

PC, MAC, PS4, PS5, Nintendo Switch Garantie : 2 ans

Unboxing

Casque gaming filaire Delta S

Microphone détachable

Oreillette de remplacement avec texture différente

USB-C câble : 1.5m & USB 2.0 câble : 1m

Guide utilisateur

Châssis et fonctionnalités

Châssis

Mousses et oreillettes

Boutons et molettes

Connectivité

Microphone

Côté son

Armoury Crate, le logiciel complet

Le RGB

Voici la composition de la boîte :L'évolution des périphériques audio ainsi que gaming tend à rendre l'expérience toujours plus réaliste sans omettre le confort d'utilisation. Le casqueétant le dernier de la famille, on s'attend à une amélioration aussi technique qu'au niveau du design.Tout d'abord, nous constatons un châssis travaillé et épuré. Nous y trouvons des composants de qualités qui inhibent l'aspect plastique que l'on peut retrouver sur une grande majorité des périphériques du marché. De plus, la prise en main est agréable avec une combinaison de revêtement soft-touch sur le pourtour des oreillettes.Bien que les oreillettes ne soient pas pliables, elles gardent un double pivot pour permettre au casque de s'adapter à chaque morphologie. Ce dernier n'est donc pas rigide etcomme ses mouvements. Pour conclure le côté ergonomique du, le serre-tête dispose d'un corps métallique qui lui permet un réglage en hauteur toutlors de la torsion. Attention toutefois, la forme du casque ainsi que les oreillettes en D peuvent ne pas être au goût de chacun voire moins bien serrer sous les oreilles, pensez à faire un essai chez un revendeur, si vous avez un doute, avant de vous lancer.Toute l'ergonomie duse situe dans la qualité des matériaux composant le châssis, mails également l'ensemble des mousses disponibles. En effet, les oreillettes et le bandeau du serre-tête sont équipés d'une mousse à mémoire de forme qui amortit l'ensemble des formes de votre tête tout en gardant un aspect assez rebondi permettant d'améliorer le confort d'utilisation. Ainsi, le casque ne semble pas rigide et on accueille bien plus facilement ses 300 g qui font du casqueun périphérique plus lourd que ses concurrents. Enfin, les oreillettes en forme de D sont souvent assez mal exploitées. Pourtant, contrairement à certains concurrents, lerecouvre bien vos oreillettes et propose une étanchéité totale pour une écoute plus profonde.Cependant,ne s'arrête pas en si bon chemin et laisse même la possibilité aux utilisateurs de choisir entre deux types de coussinets. Les premiers sont en cuir protéiné tandis que ceux de rechanges sont en tissu. Deux expériences complètement différentes que l'on pourrait même assimiler à une utilisation de saison avec le cuir pour l'été et le tissu pour l'hiver. Quoi qu'il en soit, le choix vous appartient et nous pouvons remercierde nous le proposer. Enfin, les coussinets s'enlèvent et se remettent facilement, permettant également de les changer lorsqu'ils sont usés pour rallonger la durée de vie du produit.Très simplifié, le casque est équipé de seulement deux boutons qui n'en restent pas moins pratiques. Le premier permet de régler le système d'éclairage du casque en passant de off à Aura Sync pour finir sur un concept assez sympathique qu'est « l'Effets lumineux Onde Sonore ». Ce dernier produit des flashs de lumière qui sont synchronisés avec le son capté par le microphone. Enfin, une molette de réglage volume qui fonctionne par pression. En effet, elle ne tourne pas, mais réagit comme un ressort de telle sorte qu'il suffit de laisser la molette vers le haut pour monter le son, puis relâcher pour qu'elle se remette au centre. Bien que précis et facile d'utilisation, nous avons tendance à préférer un système de roulement classique avec butée permettant de savoir plus rapidement l'état du volume. Pour finir, cette molette permet également de muter le microphone par une simple pression centrale.Malgré son prix élevé, le casquene permet de se connecter qu'en filaire par le biais d'un câble USB-C sur lequel il est possible de positionner un adaptateur (fourni) USB 2.0 pour le branchement PC et/ou console. Pour les utilisateurs disposant d'un port USB-C il est important de noter que le câble adapté est assez court a contrario de la rallonge 2.0 fournie.Nous ne le dirons jamais assez, mais les microphones de casques ne sont jamais aussi performants qu'un modèle sur pied. Néanmoins,fait un réel effort ici, avec le, en équipant leur casque de technologies de pointe. Ainsi, le microphone suppresseur de bruit avec IA se trouve être bien plus impressionnant que la normale. Il est possible d'utiliser lemême dans une salle légèrement bruyante ou avec un compagnon de jeu. Le rendu est tout aussi clair que précis. Toutefois, on relève une voix plus cristalline (dans les aiguës) qui a toujours du mal à tamponner les S et les P par l'absence de mousse. Il faudra donc penser à adapter la position du micro ainsi que le volume du retour et de votre voix.Pour finir,et il est possible de le muter à la volée par le biais de la molette sous l'oreillette gauche. Lorsqu'il est éteint, le microphone voit s'éclairer la LED rouge dont il est équipé.Avec l'ensemble des technologies qui équipent le, il aurait été difficile d'être déçu par son rendu sonore. Tout est mis en œuvre pour vous proposer une écoutetant la disposition des oreillettes que celle des transducteurs ne laissent pas beaucoup de place à l'erreur. Ainsi, qu'il s'agisse d'une écoute de musique, pour le jeu ou simplement un visionnage d'un film,. Les basses sont maîtrisées sans être excessives, tandis que les aiguës comme les médiums sont bien séparés pour profiter au maximum des sons qui vous entourent ou même des subtilités musicales. En bref,Comme il est souvent possible de le voir avec l'ensemble des constructeurs, le logicielest fédérateur de l'ensemble des produits de la marque. Son utilisation est complète bien que plus contraignante qu'un logiciel attitré au simple périphérique. Sans trop entrer dans les détails, il est possible de modifier l'éclairage, les calibrations ainsi que l'ensemble des paramètres de vos périphériques, mais également de l'environnement qui les entoure. On note également queen profite pour ajouter un feed de ses actualités à son logiciel.Pour finir concernant l'aspect logiciel, il est important de noter l'ensemble des configurations possibles du casque ainsi que du rendu sonore dans le but de l'adapter à votre écoute ou simplement à vos envies. Avec pas moins de huit profils d'optimisation sonore et autant d'égaliseurs, il s'adapte à un large panel d'utilisation. Qui plus est, pour celles et ceux souhaitant aller plus loin, il est également possible de retoucher les configurations standards.Le casquedispose de rétroéclairage sur les deux oreillettes avec un large panel de possibilités que vous pouvez modifier à la levée (via les boutons du casque) ou directement sur le logiciel. Le rendu lumineux est très qualitatif, et ce, quel que soit le profil choisi. L'Effets lumineux Onde Sonore fonctionne très bien, mais le rendu n'est pas aussi impressionnant que lors de l'utilisation de l'Aura Sync. Quoi qu'il en soit, c'est un aspect du casque qui sert bien plus à votre entourage qu'à vous-même puisque vous ne voyez pas vos oreillettes lorsque vous le portez.