Comment ce site transforme votre bibliothèque Steam en application de rencontre

Vous accumulez les jeux sur Steam sans jamais les lancer ? Un développeur indépendant a créé Dustpile, une application gratuite qui s'inspire de Tinder pour vider votre bibliothèque. Fini l'indécision, il suffit de balayer l'écran pour choisir votre prochaine aventure.

Si votre compte Steam ressemble à un cimetière virtuel rempli de titres achetés compulsivement lors des soldes, vous n'êtes pas seul. La fameuse « pile de la honte » est un fléau bien connu des joueurs PC. Face à cette montagne numérique, l'indécision paralyse souvent les passionnés qui finissent par relancer éternellement les mêmes titres multijoueur. Pour briser ce cycle, une solution inattendue vient de voir le jour.

L'application de rencontre pour vos jeux oubliés

Imaginée par le développeur indépendant connu sous le pseudonyme de tolgatr0n, l'application web Dustpile propose une approche radicale pour trier votre ludothèque. Le concept est aussi simple qu'efficace puisqu'il applique la célèbre mécanique de balayage popularisée par Tinder à vos propres jeux vidéo. L'outil est entièrement gratuit et accessible depuis n'importe quel navigateur web. Son fonctionnement ne requiert d'ailleurs aucune création de compte, une rareté très appréciable de nos jours.

Il vous suffit d'insérer le lien de votre profil Steam public pour que la magie opère. L'algorithme se charge alors d'analyser vos données pour isoler exclusivement les œuvres que vous possédez mais que vous n'avez jamais lancées (vous pouvez aussi choisir des jeux auxquels vous avez joué moins de 2 ou 10 heures). Chaque titre non joué est ensuite généré sous la forme d'une carte virtuelle interactive détaillant toutes les informations essentielles pour vous aider à faire un choix éclairé.

Des fiches détaillées pour faciliter la décision

Loin de se contenter d'afficher une simple image, Dustpile agrège une multitude de données pertinentes. Sur chaque carte, l'utilisateur retrouve la jaquette officielle, le genre, le prix actuel, ainsi que la note Metacritic. Pour aller plus loin, l'outil intègre même des extraits d'évaluations, des captures d'écran issues des bandes-annonces et une estimation précise de la durée de vie tirée de la célèbre base de données HowLongToBeat.

Le créateur du projet, qui est également à la tête du studio indépendant Dumbbell Games, précise ses intentions derrière la création de cette plateforme originale :

J'ai développé cet outil pour répondre à un problème universel chez les joueurs PC, celui d'accumuler des centaines de jeux sans jamais trouver le temps de s'y plonger.

Un outil de gestion complet et révélateur

Le fonctionnement global reste extrêmement intuitif. Un glissement vers la droite permet de conserver le jeu dans votre sélection finale, tandis qu'un mouvement vers la gauche l'écarte définitivement de vos priorités actuelles. Une fois l'intégralité de votre bibliothèque passée au crible, l'application génère une liste organisée par genre. Cette sélection personnalisée peut être exportée sous différents formats comme le JSON ou le CSV, ou simplement partagée avec vos amis via un lien unique.

L'expérience proposée ne s'arrête pas là. Dustpile intègre une fonctionnalité similaire dédiée à votre liste de souhaits, vous permettant de faire un tri drastique avant de passer à la caisse lors des prochaines promotions. Enfin, l'application comporte un volet statistique particulièrement cruel mais nécessaire. Elle calcule notamment le montant total que vous avez dépensé pour des titres auxquels vous n'avez jamais accordé la moindre minute de votre temps. Une prise de conscience brutale qui pourrait bien changer vos habitudes de consommation à l'avenir.