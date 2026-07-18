Trust Seron : Test d'une souris tri-mode qui joue la carte du confort bureautique

Trust propose avec la Seron une souris fine et multi-sans fil pensée pour un usage professionnel au quotidien. Nous l'avons testée pour voir si elle tient ses promesses, au bureau comme au-delà et voici notre avis complet.

Caractéristiques principales

Connexion : multi-sans fil avec récepteur USB-C 2,4 GHz et deux connexions Bluetooth (adaptateur USB-A inclus)

multi-sans fil avec récepteur USB-C 2,4 GHz et deux connexions Bluetooth (adaptateur USB-A inclus) Molette : hyperscroll en métal avec défilement horizontal

hyperscroll en métal avec défilement horizontal Boutons : 7 boutons

7 boutons Design : ambidextre

ambidextre DPI : réglable de 1000 à 3200 via trois profils prédéfinis

réglable de 1000 à 3200 via trois profils prédéfinis Autonomie : jusqu'à 3 mois annoncés

jusqu'à 3 mois annoncés Matériaux : 65 % de plastiques recyclés

65 % de plastiques recyclés Prix conseillé : 24,99 €

Unboxing

Voici ce qu'il vous attend à l'ouverture de la boite :

La souris Trust Seron

Un câble USB-C vers USB-C

Un adaptateur USB-C vers USB-A

La documentation de démarrage



Le câble permet aussi bien de recharger la batterie que d'utiliser la souris en filaire si nécessaire, tandis que l'adaptateur USB-A facilite de son côté la compatibilité avec les ordinateurs qui ne disposent pas encore d'un port USB-C. Enfin, l'appairage en Bluetooth se réalise rapidement et ne demande aucune manipulation particulière, ce qui permet d'être opérationnel en seulement quelques instants.

Design et ergonomie

Au premier regard, et si l'on met de côté son coloris, la Trust Seron mise sur la discrétion. Son format fin et allongé s'éloigne des souris bureautiques plus imposantes, avec une hauteur contenue de seulement 31 mm. Ce gabarit facilite naturellement le transport et permet de la glisser sans difficulté dans une sacoche d'ordinateur, sans pour autant sacrifier totalement le confort d'utilisation.



Dans les faits, ce choix de conception s'avère plutôt pertinent. La surface de contact est suffisamment généreuse pour accueillir correctement la main, notamment pour les utilisateurs aux petites et moyennes mains, là où certaines souris compactes font rapidement des concessions sur l'ergonomie. Les clics principaux profitent également d'une large zone d'activation, offrant le même ressenti que l'on appuie au centre ou à leur extrémité.

À cela s'ajoute un revêtement en plastique légèrement texturé, qui améliore la préhension sans devenir désagréable, même après plusieurs heures d'utilisation. En revanche, ce format plus compact n'offre pas le maintien d'une souris traditionnelle : les doigts reposent davantage sur la coque et les mouvements demandent un peu plus de précision, notamment pour sélectionner du texte ou cibler de petits éléments à l'écran.



Pour autant, cette caractéristique ne s'est jamais révélée réellement pénalisante dans le cadre d'un usage bureautique. Elle rappelle simplement que la Seron privilégie avant tout la mobilité et la facilité de transport plutôt qu'une ergonomie pensée pour les longues sessions de travail intensives, un compromis finalement cohérent avec son positionnement.

Enfin, contrairement à ce que son gabarit pourrait laisser penser, la Seron n'est pas particulièrement légère. Elle demeure néanmoins agréable à transporter grâce à son faible encombrement. Nous aurions simplement apprécié la présence d'une housse de protection pour les déplacements, même si cette absence reste compréhensible au regard du tarif.

Une souris sans logiciel dédié

À ce niveau de prix, l'absence de logiciel dédié n'a rien de surprenant. La Trust Seron privilégie une utilisation immédiate, sans installation ni configuration particulière. Une approche qui conviendra parfaitement aux utilisateurs à la recherche d'un périphérique simple et prêt à l'emploi, mais qui s'accompagne forcément de quelques concessions.

Ainsi, les sept boutons reposent sur des fonctions prédéfinies et ne peuvent pas être personnalisés. Nous regrettons notamment l'absence de véritables boutons latéraux, qui auraient permis d'assigner des raccourcis particulièrement pratiques au quotidien, comme le retour à la page précédente ou l'accès à la suivante dans un navigateur. En contrepartie, la molette propose un défilement horizontal, bien pratique pour parcourir de larges tableaux ou des feuilles de calcul. Une fonctionnalité appréciable, sans toutefois remplacer totalement le confort offert par des boutons de flanc dédiés.



Enfin, le changement de sensibilité s'effectue directement à l'aide d'un bouton dédié permettant de basculer entre trois niveaux de DPI prédéfinis. En revanche, aucun indicateur ne précise le profil actif. Il faudra donc procéder par tâtonnements lors des premières utilisations avant de retrouver la sensibilité qui vous convient.

Clics et molette au quotidien

Dès les premiers clics, la Trust Seron confirme son orientation bureautique. Les interrupteurs privilégient une activation souple et silencieuse, à l'opposé des switches plus fermes que l'on retrouve sur les souris gaming. Ce choix se révèle particulièrement agréable lors d'une utilisation prolongée, en limitant la fatigue sans jamais donner le sentiment de sacrifier la réactivité.



Le clic central de la molette adopte la même philosophie, avec un retour discret, bien que légèrement plus ferme que celui des boutons principaux. À l'inverse, les commandes de défilement horizontal, placées de part et d'autre de la molette, offrent un clic plus marqué et plus audible. Un contraste qui surprend au départ, mais auquel on s'habitue rapidement.

Enfin, la molette en métal profite d'un défilement particulièrement fluide, idéal pour parcourir de longs documents ou de vastes pages web. En revanche, l'absence de crantage demande un léger temps d'adaptation lorsque l'on recherche davantage de précision. Il faut accompagner un peu plus le mouvement pour s'arrêter exactement à l'endroit souhaité, là où une molette crantée offre un contrôle plus instinctif.

Connectivité multi-sans fil

L'un des principaux atouts de la Trust Seron réside dans sa connectivité multi-appareils. La souris peut fonctionner aussi bien via le récepteur USB-C 2,4 GHz fourni qu'en Bluetooth, avec la possibilité d'être associée à deux appareils simultanément. Il devient ainsi très simple de passer d'un ordinateur à un autre, ou encore d'alterner entre un PC, une tablette et un ordinateur portable sans avoir à recommencer l'appairage.

Pour faciliter cette transition, Trust a intégré un bouton directement sous la molette, qui permet de faire défiler les trois profils de connexion d'une simple pression. Son emplacement limite efficacement les manipulations involontaires, tandis que le léger retour mécanique et sonore, accompagné d'une LED d'état (bleue, verte ou rouge), permet d'identifier rapidement la source sélectionnée.

Il convient toutefois de préciser qu'il ne s'agit pas du bouton bien visible situé sous la souris, mais bien de la zone lumineuse qui se situe en dessous de ce dernier et sur laquelle il faut appuyer. Cette particularité nous a d'ailleurs demandé quelques instants de recherche lors des premières utilisations avant de comprendre son fonctionnement. Une fois maîtrisé, ce choix de conception s'avère finalement pertinent et pratique au quotidien.

Enfin, le récepteur USB-C dispose de son propre emplacement de rangement sous le capot lorsqu'il n'est pas utilisé. Une attention certes classique, mais toujours appréciable, qui évite de l'égarer lors des déplacements.

















Peut-on jouer avec la Seron ?

Sans surprise, la Trust Seron n'a pas été pensée pour le jeu compétitif. Son capteur reste suffisamment précis pour un usage quotidien, mais nous avons tout de même relevé un très léger temps de latence lors de l'arrêt du mouvement, donnant parfois l'impression d'une petite inertie résiduelle. Le phénomène reste discret, mais il pourra rapidement être remarqué par les habitués des souris gaming.



De fait, sur des titres exigeants comme Counter-Strike 2 ou League of Legends, cette légère imprécision, associée aux trois profils DPI fixes, montre rapidement les limites du périphérique. L'absence de logiciel dédié empêche notamment d'ajuster précisément la sensibilité selon ses préférences ou de créer des réglages adaptés à chaque jeu.

En revanche, pour un usage plus occasionnel, la Seron remplit parfaitement son rôle. Les jeux indépendants, titres de stratégie ou simulations ne demandant pas une précision extrême s'accommodent parfaitement de ses capacités. Il faut simplement garder à l'esprit qu'elle reste avant tout une souris bureautique capable de dépanner en jeu, et non un modèle gaming auquel on aurait ajouté des fonctions bureautiques.

Autonomie

Trust annonce jusqu'à 3 mois d'autonomie sur une seule charge, une valeur qu'il nous est évidemment impossible de confirmer totalement dans le cadre de ce test. Toutefois, notre utilisation quotidienne permet déjà de se faire une première idée des capacités du produit.

Après une semaine et demie d'utilisation au travail, nous n'avons tout simplement pas eu besoin de brancher la souris. Aucun signe de faiblesse ni aucune baisse notable d'endurance ne se sont manifestés, ce qui laisse présager une autonomie largement suffisante pour un usage bureautique classique.



Par ailleurs, contrairement à ce que nous pensions initialement, la Seron intègre bien un indicateur de batterie faible afin d'anticiper la recharge avant une éventuelle coupure. En revanche, aucun suivi précis du niveau restant n'est proposé : il faudra donc se contenter de cette alerte, sans pouvoir consulter à tout moment le pourcentage de charge disponible.