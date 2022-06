Caractéristiques

Moniteur : gaming Incurvé 31,5" (80 cm)

gaming Incurvé 31,5" (80 cm) Rayon de courbure : 1800 R

1800 R Technologie : Rapid IPS avec temps de réponse gris à gris de 1 ms

: Rapid IPS avec temps de réponse gris à gris de 1 ms Résolution : WQHD / 2560 x 1440

WQHD / 2560 x 1440 Taux de rafraîchissement : 170 Hz

170 Hz Temps de réponse : 1 ms MPRT

1 ms MPRT Compatibilité : FreeSync Premium Pro

FreeSync Premium Pro Contraste : 3000:1

3000:1 Ergonomie : Inclinaison : +20° ~ -5° Rotation : +25°~-25° Réglage de la hauteur : 0~100mm

Dimensions : 713 x 552 x 279 mm / 713 x 426 x 118 mm

713 x 552 x 279 mm / 713 x 426 x 118 mm Attache VESA : 100 x 100 mm

100 x 100 mm Poids : 9,3 kg / 5,8 kg

9,3 kg / 5,8 kg Angle d'inclinaison : -5° ~ 20°

-5° ~ 20° Entrée vidéo : 1 x DisplayPort 1.2 1 x HDMI 2.0 1 x Type-C



Présentation

Choix et séries de moniteurs ASUS

Taille

Résolution

Type de la dalle

Fréquence de rafraîchissement

Temps de réponse

Adaptive-Sync

Aura Sync

Console gaming

Unboxing

L'écran ROG Strix XG32VC

Le pied et support escamotable

Les manuels de garantie et d'utilisation

Notice ASUS VIP

L'alimentation externe

Fiche de calibration d'usine

Rapport énergétique

Câble : 1 x DisplayPort 1 x HDMI 1 x Upstream to USB



Châssis & encombrement

Monté sur pied

Connectiques (boutons + ports)

1 x DisplayPort 1.2

1 x HDMI 2.0

1 x Type-C (15W)

2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A

1 x USB 3.0

1 x sortie audio en jack

Particularités

Dalle VA

IPS : ces dalles offrent, par défaut, de très belles couleurs pour un large angle de vision. Toutefois le taux de contraste est plus limité et les dalles IPS sont généralement moins rapides que les dalles TN.



ces dalles offrent, par défaut, de très belles couleurs pour un large angle de vision. Toutefois le taux de contraste est plus limité et les dalles IPS sont généralement moins rapides que les dalles TN. TN : les dalles TN mettent toute leur énergie dans leur rapidité, quitte à perdre légèrement en contraste et bien plus en angle de vision. On se retrouve ici avec une dalle qui inhibe l'effet de flou dans les mouvements rapides.



les dalles TN mettent toute leur énergie dans leur rapidité, quitte à perdre légèrement en contraste et bien plus en angle de vision. On se retrouve ici avec une dalle qui inhibe l'effet de flou dans les mouvements rapides. VA : lorsque vous ne savez pas quoi choisir entre IPS et TN, la VA est ce qui se rapproche le plus d'un juste milieu. Ainsi, votre moniteur n'aura pas de caractéristiques sortant des normes, permettant de trouver le meilleur compromis entre affichage et fréquence de rafraîchissement.

AMD FreeSync













Réglages sur écran

Travail/jeu

Malgré l'ensemble des caractéristiques mises en avant par la marque sur, nous sommes heureux de constater que ce dernier n'est pas porté par une communication axée sur l'esport.semble comprendre l'intérêt des consommateurs à profiter du meilleur des nouvelles technologies, et ce, quelle qu'en soit l'utilisation. Les termes « gaming » et « professionnels » font tout de même leur apparition dès lors que l'on se penche plus en détail sur les caractéristiques, mais ne sont pas le cheval de bataille de la marque.(ce qui commence à devenir imposant) avec une dalle incurvée et associée à de nombreuses technologies/caractéristiques telles qu'un temps de réponse MPRT de 1 ms, Extreme Low Motion Blur Sync, 125% sRGB, FreeSync Premium Pro, etc.En premier lieu, il est important de noter qu'trie naturellement ses moniteurs par les diagonales a contrario du sitequi permet, lui, de trier selon les dimensions, mais également les séries (ROG, TUF Gaming, ZenScreen, ProArt, tactile...). Il reste tout de même possible de filtrer votre recherche pour adapter à l'utilisation que vous en ferez avec les choix suivants :Le constructeur propose un ensemble assez large de moniteurs pour une pléthore d'utilisations. Les produits ROG ciblent plus particulièrement les joueurs de tous horizons à des prix assez disparates et se situent dans le milieu-haut de gamme de la marque. Voici un récapitulatif rapide des séries proposées par, tous publics confondus :Entrée/milieu de gamme des produitsdestinés aux joueurs, les écransmettent en avant un bon rapport qualité-prix. Leurs caractéristiques se rapprochent des écrans ROG, dont certaines sont simplement réduites pour permettre d'en optimiser les coûts. Ainsi, ces derniers sont équipés de technologie comme le, avec des taux de rafraichissement atteignant les 165 Hz pour une dalle IPS.L'une des deux séries ROG, initialement indiquée pour les joueurs quel qu'ils soient et sans distinction particulière. Nous pourrions presque parler d'un équipement polyvalent et milieu de gamme pour la marque. Nous constatons que la majorité des produits commencent par les lettres XG, comme pour l'écran de ce test. Nous reviendrons plus en détail sur l'ensemble des caractéristiques plus bas. Notez également quesont disponibles.La deuxième série ROG adaptée à un public plus restreint. Ces moniteurs demandent une contribution financière plus importante, mais proposent une solution adaptée aux joueurs exigeants. Par ailleurs, ils sont équipés de la technologie permettant uneainsi que des ratios de contrastes et fréquences d'affichage défiant toutes concurrences à l'égal de leur nouvelle référence, le PG259QN qui affiche 360 Hz.Dans le but de compléter les gammes et s'intéresser à un public bien différent qu'est celui du créatif, ASUS met en avant la série. Cette dernière profite dequi fournit une précision exceptionnelle des couleurs, un précalibrage d'usine associé à une connectique complète.Pour finir, et afin de mieux comprendre les désignations concernant la gamme ASUS ROG, les écrans, dont le préfixe est « XG », sont adaptés au plus grand nombre tandis que les écrans « PG » ont pour cible les joueurs plus exigeants et/ou professionnels.Voici le contenu du packaging de l'écran :Point fort à l'ouverture de ce moniteur, une calibration d'usine est réalisée. Le document fourni dans le packaging en profite même pour nous faire part du rapport des tests de, ce qui envisage un périphérique prêt à l'emploi, et ce, sans obligation de mise à niveau avec l'aide d'une sonde colorimétrique (ce qui n'est pas à la portée de tout le monde, autant sur le plan financier que technique).La structure de l'écranest composée de deux parties bien distinctes. En premier lieu, l'écran. Ce dernier profite d'un contour dit « sans bordure » ainsi que d'une zone en plastique rigide sur sa partie basse. Cet ensemble est bien pensé même si, à l'utilisation,La zone arrière est plus atypique, mais conserve l'aspect sobre global de l'écran. Comme, il faut prendre en compte son empattement, bien plus important que pour un écran plat.nous fait profiter de gravures noires brillantes ainsi que d'un bras pivotable imposant. Pas de fioritures inutiles à notifier, ce qui est appréciable puisque le produit concentre son énergie (et son prix) sur les technologies. Finalement, on y retrouve la zone pour monter le pied avec un système d'accrocheque nous n'avons pas testé par manque de matériel adapté.Contrairement à ce que l'on pourrait penser, l'ensemble plastique du châssis est rigide. Pas de craquements intempestifs à la préhension et il ne s'enfonce pas si on le pince. Attention tout de même au poids du périphérique qui demande une manutention soignée ainsi qu'à la place que prend le pied. En forme de trépied, pour, il demande pas mal de place sur votre bureau si vous ne voulez pas le voir toucher votre mur ou empiéter sur votre tapis de souris (comme sur la photo ci-dessous).L'écran est ici monté surAfin qu'il puisse aisément entrer, il fallait laisser un espace entre le mur et le bureau pour laisser dépasser la branche arrière du moniteur. Finalement, bien qu'il soit incurvé, avec, l'écran reste très grand et l'espace entre lui et nous demanderait d'être légèrement agrandi pourL'opération est assez simple, à condition de se servir de la méthode de montage préconisée par le constructeur et intégrée dans le packaging. De par son poids et afin de ne pas abimer l'écran,propose la solution d'un montage directement depuis l'emballage. Pour plus de confort et de sécurité, n'hésitez pas à le faire accompagné d'une autre personne.Une fois monté, le pied propose une légère amplitude de rotation à cause de son envergure, mais surtout son aspect incurvé. Cela étant, toutes les configurations possibles, même restreintes, sont largement suffisantes pour. L'accès aux connectiques, qui se situe à l'arrière de l'écran et sous un cache en plastique, est facilité par un emplacement pour positionner vos doigts. Nous notons, en prime, que, lorsque le cache est fermé, cet emplacement permet une meilleure préhension de l'écran pour changer son positionnement en hauteur ou sa rotation.Pour finir, un passe-câble est présent sur la partie inférieure du pied pour vous permettre de guider l'ensemble de ceux-ci etComme nous l'annoncions plus haut, l'écranest composé d'un joystick arrière permettant une configuration rapide de l'écran, sur lequel nous reviendrons plus loin dans l'article, mais également d'un certain nombre de connectiques :Si l'ensemble de ce type de périphérique fait souvent étalage d'un nombre insensé d'améliorations techniques, il n'est pas toujours aisé d'en comprendre le fin mot. Voici comment positionner et comprendre les avantages duSi vous êtes à la recherche d'un moniteur typé « gaming », le mot dalle ne peut que vous être familier. En effet, c'est un élément phare du produit puisque ce sont elles qui affichent l'écran. Voici l'essentiel à retenir sur l'ensemble des trois dalles disponibles :Vous l'aurez donc compris, chaque dalle dispose d'avantages, mais également d'inconvénients. Pour notre cas, lepropose une dalle IPS avec un excellent taux de réponse. Un bon compromis qui permet d'allier au mieux colorimétrie, contraste et angle de vision. À l'utilisation, leest un moniteur équilibré, qui ne laisse paraître aucun défaut notable.Il s'agit d'une technologie signéepermettant la synchronisation entre la trame d'une carte graphique et le rafraîchissement d'un moniteur. Sans entrer dans le détail, et pour comprendre la différence entre FreeSync et FreeSync Premium, voici ce qu'il faut retenir.S'il existe une différence de potentiel avec votre carte graphique, qui accepte jusqu'à 120 Hz, et votre écran capable de gérer 144 Hz ou plus, il se peut que des déchirures d'images se fassent ressentir. Avec FreeSync, le moniteur synchronise automatiquement à 120 Hz pour s'adapter aux possibilités de votre carte graphique de type AMD ou compatible (voir constructeur).Une mise à jour de FreeSync pour suivre l'évolution des fréquences. Ainsi, cette technologie permet de dépasser certains seuils de rafraîchissement, encore jamais égalés jusqu'à présent.Nous rappelons tout de même que le fait d'avoir une carte graphique NVIDIA n'est pas un frein à l'utilisation de cet écran. En effet, si la technologieest adaptée aux cartes graphiques AMD, la Technologie, dont l'écran est équipé, fonctionne sur les cartes graphiques. Compatible avec lesGeForce GTX 10 series, GTX 16 series, RTX 20 series et cartes plus récentes (selon le constructeur).À la volée, l'écran permet, grâce à un joystick facile d'accès et d'utilisation, de modifier certaines caractéristiques telles que le contraste, le mode de jeu, la luminosité, la source, activer le mode GamePlus...La question initiale, pour le test de cet écran, était de cerner un potentiel intérêt à l'utilisation hybride de ce moniteur. En effet, si l'aspect incurvé met en avant une plus grande immersion en jeu,lors de l'utilisation pour le travail. Pour notre cas, nous n'avons pas étudié l'aspect vidéo/graphiste avec un travailpar exemple. Basé sur de la bureautique ainsi que la visualisation de films, animés.Tout d'abord, avant de commencer le sujet « travail », commençons par parler du jeu en lui-même. Comme dit en préambule, la calibration colorimétrique est faite d'usine. Ainsi, pas besoin de régler par vous-même avant d'obtenir une image agréable et fidèle. En jeu, l'écran se veut fluide et propose un excellent rendu de couleur sans pour autant venir à saturation. Lene rend pas les paysages ou graphismes plus nets, il se contente de les proposer avec un rendu plus fidèle. À cela vient s'ajouterqui permet, malgré la taille de l'écran, de très peu bouger la tête pour accumuler un maximum d'informations, a contrario d'un écran plat. Nous regrettons presque l'absence de 4K avec une résolution maximale deFinalement, pour l'utilisation à des termes plus professionnels, tels que le télétravail et de la bureautique pour notre cas, l'aspect incurvé nous faisait initialement peur. Il va sans dire, nous ressentons, lors des premières utilisations, le rendu incurvé. Pourtant, l'image et les textes ne sont pas déformés pour autant tandis que l'ensemble des informations semblent plus faciles à emmagasiner. De fait, à condition d'être à une distance raisonnable de l'écran, le travail sur incurvé n'est pas plus impactant et, à l'instar du jeu, moins de rotations visuelles sont nécessaires.quel que soit son positionnement sur l'écran. Il est ainsi tout à fait envisageable de scinder votre moniteur, afin de travailler sur deux documents ou éléments en parallèle.