Qloud Games revient avec nous sur le concept derrière le MMO Loftia et ses inspirations

Mélangeant des mécanismes typiques des MMO et des jeux cosy, Loftia a intrigué de nombreux joueurs et joueuses. Ses développeurs nous ont ainsi parlé, durant un échange exclusif, de son concept et des éléments qui les ont inspirés.

Désormais disponible en accès anticipé sur PC, Loftia n'a pas manqué de faire de l'œil à de nombreux joueurs et joueuses, et ce, depuis sa toute première révélation. En mélangeant des mécaniques dignes des jeux cosy et un fort aspect MMO, Loftia a déjà fédéré une belle communauté et a ainsi attiré les amoureux de ces deux genres.

D'ailleurs, les développeurs de chez Qloud Games, notamment Michael Su et Martina Qin, nous ont expliqué, lors d'un échange exclusif, que Loftia est né du souhait de mêler jeu cosy et MMO, alors que des titres de renom furent la source de leur inspiration.

Le concept de Loftia, le souhait de combiner jeu de simulation cosy et MMO

C'est au cours de l'année 2022 que l'idée de Loftia est apparue dans la tête de Michael Su et Martina Qin : « L'idée initiale de Loftia a vraiment vu le jour en 2022, lorsque nous avons réalisé qu'il n'existait pas vraiment de jeu qui alliait deux genres que nous adorions : les simulations de vie cosy et les MMO ! ».

Les développeurs, qui étaient alors employés dans différentes entreprises, ont, par la suite, commencé à créer un prototype d'un jeu mêlant « la liberté créative et chaleureuse des jeux de simulation de vie et le sentiment d'expériences partagées que procurent les MMO » :

À l'époque, je travaillais comme ingénieur logiciel chez Canva, et Martina travaillait dans le secteur bancaire, tout en ayant une expérience dans la création de contenu et le marketing grâce à la gestion de son propre compte sur les réseaux sociaux consacré à la gastronomie et à l'art de vivre. Lorsque l'idée nous est venue de combiner le meilleur de ces deux genres que nous adorions : la liberté créative et chaleureuse des simulations de vie et le sentiment d'expériences partagées que procurent les MMO, nous avons commencé par développer un premier prototype de Loftia et par partager des vidéos sur les réseaux sociaux afin de montrer aux gens le genre d'univers que nous souhaitions créer.

Martina Qin et Michael Su

Après avoir partagé des vidéos dudit prototype en ligne, qui ont grandement plu, Michael Su et Martina Qin ont décidé de sauter le pas et quitter leur poste pour travailler pleinement sur Loftia : « Cela nous a fait prendre conscience que nous n'étions pas les seuls à vouloir un jeu comme celui-ci, et cela nous a donné la confiance nécessaire pour franchir le pas et quitter nos emplois afin de nous consacrer à plein temps à Loftia. Nous voulions lui donner toutes les chances possibles de devenir le jeu dont nous avions toujours rêvé ! ».

Ainsi, c'est bien l'amour des deux développeurs pour les MMO et jeux de simulation cosy qui a donné naissance au concept de Loftia. Bien évidemment, différents aspects de ces deux genres, mais aussi des titres connus, ont inspiré Qloud Games.

Les inspirations derrière Loftia : Des aspects spécifiques et jeux de renom

Martina Qin et Michael Su sont ainsi revenus sur leur expérience en tant que joueur. Et bien évidemment, des jeux très connus ont été une source d'inspiration pour les développeurs : « Nous avons tous les deux grandi en jouant à des jeux en ligne. Michael a passé d'innombrables heures sur MapleStory et World of Warcraft, tandis que j'étais complètement accro à Club Penguin ! Pendant les confinements liés à la pandémie en 2021, nous nous sommes également mis à jour ensemble à des jeux cozy, notamment Stardew Valley et Animal Crossing ».

Mais, par-delà les productions vidéoludiques convoquées, ce sont bien les aspects spécifiques aux deux genres, MMO et jeux cosy, qui ont influencé les développeurs. Michael Su explique notamment que les fermes communautaires et aventures de Loftia sont inspirés des donjons des MMO, même s'il n'estpas question ici de combat :

Nous apprécions également cette sensation, propre aux MMO, d'espaces partagés où les joueurs se rassemblent naturellement pour passer du temps ensemble, se détendre et profiter de la compagnie des autres, et c'est quelque chose que nous souhaitons également reproduire dans Loftia. Au-delà de cela, les fans de MMO trouveront sans doute leur bonheur dans notre système d'artisanat, ainsi que la chasse aux objets rares et aux éléments cosmétiques dans les phases avancées du jeu.

Par ailleurs, c'est également tout l'aspect construction et décoration, mais aussi la possibilité de partager ses créations, qui a animé les créateurs de Loftia. Martina Qin nous a dit :

Les fans de jeux comme Club Penguin et Animal Crossing y trouveront également leur compte. Même si nous adorons l'aspect MMO de Loftia, j'ai toujours adoré pouvoir construire et décorer ma propre maison dans ce genre de jeux, puis aller voir ce que mes amis ont créé ! Ce type d'expression personnelle et la possibilité de la partager avec les autres constituent une grande partie de ce qui rend les jeux sociaux si spéciaux à nos yeux, et c'est quelque chose que nous avons vraiment à cœur d'intégrer dans Loftia.

Rappelons, en guise de conclusion, que Loftia est disponible en accès anticipé sur PC et Mac, via Steam et via l'Epic Games Store. Si vous souhaitez en savoir plus à propos du MMO solarpunk et simulation de vie, vous pourrez retrouver toutes les informations clés sur loftia.gg.