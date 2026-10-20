L'incroyable domination d'une ville de 58 000 habitants sur le marché Steam

La petite ville suédoise de Skövde est devenue une véritable usine à succès vidéoludiques. Pour célébrer ses créations mondialement connues comme Valheim, V Rising ou Raft, la commune a inauguré son propre Walk of Game. Un hommage insolite qui souligne l'incroyable dynamisme de cette communauté de développeurs.

Vous n'avez peut-être jamais entendu parler de Skövde. Pourtant, si vous suivez de près les plus grands succès de la plateforme Steam, vous connaissez forcément les titres issus de cette petite commune suédoise. Avec ses 58 000 habitants, cette bourgade abrite une communauté de développeurs d'une taille disproportionnée qui enchaîne les succès viraux, tout particulièrement dans le genre de la survie. Face à ce phénomène, la ville a décidé de marquer le coup en créant son propre Walk of Game, une promenade inspirée du célèbre Hollywood Boulevard, pour célébrer ses créations les plus populaires.

Un panthéon vidéoludique à ciel ouvert

Ce Walk of Game suédois n'est pas ouvert à n'importe qui. Pour avoir l'honneur de voir son jeu gravé dans les trottoirs de la ville, les critères sont stricts. Les titres doivent avoir dépassé la barre des trois millions d'exemplaires vendus, ou atteint les quinze millions de téléchargements pour les jeux gratuits.

De plus, au moins la moitié du temps de développement doit avoir été effectuée au sein même de la commune. Parmi les monuments vidéoludiques déjà inscrits dans le ciment, on retrouve des noms qui résonnent fort chez les joueurs du monde entier à savoir Goat Simulator et Satisfactory du studio Coffee Stain, le jeu de vampires V Rising de Stunlock Studios, le phénomène viking Valheim signé Iron Gate, ou encore le jeu de survie maritime Raft de Redbeet Interactive.















L'ascension fulgurante de RV There Yet

Le dernier venu à rejoindre cette prestigieuse allée se nomme RV There Yet. Ce titre coopératif s'inscrit parfaitement dans la tendance des jeux multijoueur où la communication est reine. Le concept demande aux joueurs de collaborer pour ramener un immense camping-car à bon port en naviguant sur une route absurdement dangereuse.

Développé en moins de deux mois, le jeu a franchi le cap des deux millions de copies vendues en l'espace d'une seule semaine. Une nouvelle victoire écrasante pour la communauté locale, qui peut être fière d'avoir autant de succès à son actif, permettant non seulement de faire briller la ville, mais aussi le pays.











Le secret d'une réussite insolente

Mais comment une si petite ville parvient-elle à produire autant de succès internationaux de manière aussi régulière ? Les créateurs de RV There Yet ont récemment partagé un début d'explication sur X (anciennement Twitter).

L'université propose un cursus dédié au développement de jeux et un incubateur aide les jeunes diplômés à monter leur entreprise. Cette combinaison crée un ratio de développeurs par habitant extrêmement dense.

Cette synergie parfaite entre le monde académique et l'entrepreneuriat a transformé Skövde en un véritable pôle d'excellence du développement de jeux vidéo. La ville a su bâtir un écosystème unique, digne d'être célébré, et l'industrie a désormais les yeux rivés sur cette petite commune pour découvrir quel sera son prochain grand succès mondial.