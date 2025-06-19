WoW : Un donjon inédit et une nouvelle rotation en Mythique+ arrivent en saison 3

La zone de K'aresh abritera une instance inédite, l'Écodôme Al'dani, et une nouvelle rotation en Mythique sera mise en place en saison 3 de WoW The War Within.
La saison 3
de WoW
The War Within a été présentée en juin 2025, et les joueurs pourront dès lors s'aventurer dans le raid de la Manaforge Oméga
et découvrir la zone de K'aresh. Les lieux abriteront également un donjon inédit, l'Écodôme Al'dani,
qu'il faudra reprendre aux pillards éthériens. En plus de cela, une nouvelle rotation des donjons en Mythique+
entrera en vigueur, et nous vous proposons d'en apprendre plus à ce sujet ci-dessous.
Un nouveau donjon, l'Écodôme Al'dani, sera disponible en saison 3 de The War Within
La saison 3 de WoW The War Within
sera marquée par l'ajout d'un donjon totalement inédit, l'Écodôme Al'dani
. Construit par les éthériens, l'écodôme est désormais contrôlé par des pillards venus des terres désolées, et votre mission sera de le récupérer.
L'instance sera disponible en mode normal, héroïque et mythique 0 dès le déploiement de la mise à jour 11.2
et comprendra 3 boss
:
- Azhiccar
- Taah'bat et A'wazj
- Scribe de l'âme
Il fera également son entrée dans la rotation des donjons de la saison 3.
Quelle sera la rotation des donjons en saison 3 ?
Chaque saison de WoW The War Within
amène une nouvelle rotation des donjons en Mythique+
, à l'exception que concernant la saison 3, les joueurs avaient été appelés à voter pour élire leurs 4 instances préférées. Shadowlands
Votes des joueurs
- Les salles de l'Expiation
- Tazavesh, le marché dissimulé (Les rues des merveilles + Le stratagème de So'leah)
Saison 1
- Opération Vannes ouvertes
- Prieuré de la Flamme sacrée
- Ara-Kara, la cité des Echos
- Le Brise-Aube
Saison 2
- Le Brise-Aube
- Ara-Kara, la cité des Échos
- Opération Vannes ouvertes
- Prieuré de la flamme sacrée
Blizzard a indiqué que des changements seront apportés aux donjons de la saison 1, afin qu'ils se rapprochent davantage de ceux de la seconde saison.
Notez enfin que quitter une instance Mythique+ vous coûtera plus cher qu'à l'heure actuelle en saison 3. En effet, un nouveau système de désertion sera mis en place
, et devrait en dissuader beaucoup à quitter prématurément un groupe.
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