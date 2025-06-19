WoW : Un donjon inédit et une nouvelle rotation en Mythique+ arrivent en saison 3



le 19 juin 2025 à 14h56 Publié par Amandine Paccou le 19 juin 2025 à 14h56

La zone de K'aresh abritera une instance inédite, l'Écodôme Al'dani, et une nouvelle rotation en Mythique sera mise en place en saison 3 de WoW The War Within.