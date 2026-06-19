WoW : Bonus de set de la saison 2 pour toutes les classes, les détails

Découvrez les bonus des ensembles de la saison 2 de WoW Midnight pour toutes les spécialisations dans cet article.

Chaque nouvelle saison de WoW apporte un ensemble d'équipement présentant des bonus puissants pour toutes les spécialisations, et ceux de la seconde saison de Midnight ont été révélés à la suite du déploiement du PTR. Nous vous proposons de découvrir ci-dessous les bonus de set de la saison 2.

Bonus de set de la saison 2 de WoW Midnight

Chevalier de la mort

Sang

(2) → Votre vitesse d'attaque est augmentée de 15 %, et les chances de déclenchement de Fléau cramoisi sont augmentées de 5 % supplémentaires.

(4) → Fléau cramoisi augmente les dégâts de votre prochaine Mort et décomposition de 100 %, et augmente vos chances de coup critique de 5 % pendant 8 secondes lorsqu'il est consommé.

Givre

(2) → Chaque fois qu'Hiver impitoyable inflige des dégâts à au moins un ennemi, vous obtenez Freezing Tempest, ce qui augmente votre vitesse d'attaque de 2 % et les dégâts de Torrent létal de givre de 4 % pendant 5 secondes. Cet effet est cumulable.

(4) → Hiver impitoyable inflige des dégâts 25 % plus fréquemment, et Freezing Tempest dure 5 secondes de plus.

Impie

(2) → Votre Magus de la mort et votre Lord of the Dead lancent un éclair nécrotique plus puissant au lieu d'éclair de givre, et étreinte flétrissante au lieu de Trait de l'ombre.

(4) → Les dégâts d'Éclair nécrotique et d'Étreinte flétrissante sont augmentés de 130 % contre les ennemis ayant moins de 35 % de leurs points de vie.

Chasseur de démons

Dévoration

(2) → Récolter 4 fragments d'âme ou plus avec Fauchage a 20 % de chances de rendre votre prochaine Ingestion instantanée et de la faire exploser en une explosion, Soulburst, infligeant des dégâts cosmiques aux ennemis proches.

(4) → Soulburst génère 8 fragments d'âme et confère Période de fringale. Fauchage inflige 20 % de dégâts supplémentaires.

Dévastation

Vengeance

Druide

Équilibre

(2) → Les dégâts d'Éruption stellaire sont augmentés de 20 %. Météores inflige également des dégâts astraux instantanés à tous les ennemis valides à portée lors du lancement.

(4) → Vos dégâts sont augmentés de 10 % lorsque que n'importe quelle Éclipse est activée. Ce bonus diminue jusqu'à 2 % au milieu de l'Éclipse, puis remonte à 10 % à la fin de celle-ci.

Farouche

(2) → Lorsque Berserk ou Incarnation prend fin, vous infligez 10 % de dégâts supplémentaires pendant 1 seconde pour chaque point de combo dépensé pendant leur durée.

(4) → Berserk et Incarnation durent 10 secondes de plus.

Gardien

(2) → Rosser a 20 % de chances de faire en sorte que votre prochain Mutilation inflige 100 % de dégâts supplémentaires.

(4) → Rosser invoque 3 épines, chacune empalant une cible pour lui infliger des dégâts de Nature ainsi que des dégâts de Nature supplémentaires jusqu'à 5 ennemis proches, et prolonge la durée de Berserk de 0,5 seconde (jusqu'à un maximum de 5 secondes).

Restauration

(2) → Récupération a 15 % de chances et Rapidité de la nature a 100 % de chances de conférer Genesis, ce qui permet à tous vos effets de soins sur la durée de soigner 15 % de plus pendant 8 secondes. Plusieurs applications peuvent se superposer.

(4) → La durée de Genesis est augmentée de 4 secondes, et obtenir Genesis vous confère Idées claires.

Évocateur

Augmentation

(2) → Le temps de recharge de Soulèvement est réduit de 10 secondes.

(4) → Soulèvement amplifie vos effets de Miroir de destin pendant 8 secondes, augmentant le montant des dégâts répliqués à 45 %.

Dévastation

(2) → Les dégâts d'Étoile fracassante sont augmentés de 150 %, et le sort est toujours lancé comme si vous aviez atteint le niveau de renforcement maximum.

(4) → Causalité réduit le temps de recharge restant de vos sorts renforcés de 0,1 seconde supplémentaire chaque fois que l'effet se produit. Afflux d'éternité inflige 10 % de dégâts supplémentaires.

Préservation

(2) → Consommer un Explosion d'essence projette une Flamme vivante sur votre cible avec une efficacité de 150 %, ou sur une cible blessée à proximité si votre cible principale a tous ses points de vie.

(4) → Les sorts verts restaurent 5 % de points de vie supplémentaires, et Étreinte verdoyante a 100 % de chances de conférer Explosion d'essence.

Chasseur

Maîtrise des bêtes

(2) → Tir acéré pousse vos familiers à utiliser Piétinement une fois supplémentaire avec une efficacité de 50 %.

(4) → Piétinement permet à votre prochain Tir du cobra de bénéficier soit d'Enchaînement bestial avec une efficacité de 20 %, soit de frapper votre cible principale pour 30 % de dégâts supplémentaires (cumulable jusqu'à 4 fois).

Précision

(2) → Tir explosif dure 1 seconde de plus et inflige 20 % de dégâts supplémentaires.

(4) → Les dégâts de Visée et de Tir rapide sont augmentés de 5 %. Chaque fois que Tir explosif provoque une explosion de dégâts, le temps de recharge de Visée et de Tir rapide est réduit de 0,5 seconde.

Survie

Mage

Arcane

(2) → Projectiles des Arcanes tire 1 projectile supplémentaire et inflige 20 % de dégâts supplémentaires.

(4) → Chaque vague de Projectiles des Arcanes augmente les dégâts de votre prochain Déflagration des Arcanes, Impulsion arcanique ou Prismatic Bolt de 5 %, jusqu'à un maximum de 40 %.

Feu

Givre

(2) → Chaque stack de Freezing Shattered a 5 % de chances de générer Glaçons. Les dégâts de Pointe glaciaire sont augmentés de 25 %.

(4) → Consommer Pointe glaciaire a une petite chance de vous octroyer Pointe glaciaire. Les dégâts de Fracasser sont augmentés de 15 %.

Moine

Maître-brasseur

(2) → Souffle de feu enflamme votre prochain Fracasse-tonneau, le faisant exploser au contact pour infliger des dégâts de Choc de flammes supplémentaires à sa cible principale et des dégâts réduits aux cibles secondaires.

(4) → Les Fracasse-tonneau enflammés augmentent de 8 % les dégâts physiques que les ennemis touchés subissent de vos capacités, et laissent une zone de flammes au sol qui inflige des dégâts de feu chaque seconde pendant 5 secondes.

Tisse-brume

Marche-vent

Paladin

Sacré

Protection

(2) → La taille de Consécration est augmentée de 30 % et les ennemis à l'intérieur sont illuminés, ce qui augmente de 5 % les chances que vos capacités leur infligent un coup critique.

(4) → Les ennemis touchés par Jugement ou Frappe du croisé subissent 20 % de dégâts sacrés supplémentaires. S'ils subissent un coup critique, ces dégâts supplémentaires sont augmentés de 200 %.

Vindicte

(2) → Dessein divin a 10 % de chances supplémentaires de s'activer, et le consommer confère Divine Power, augmentant les dégâts sacrés infligés de 10 % pendant 12 secondes.

(4) → Consommer Dessein divin avec Tempête divine permet à votre prochain Verdict final d'être gratuit et de déchaîner Arbitre divin sur sa cible, infligeant des dégâts sacrés à celle-ci ainsi qu'aux ennemis à moins de 8 mètres.

Prêtre

Discipline

Sacré

(2) → Chaque cible affectée par votre Rénovation augmente vos chances de coup critique de 2 %, jusqu'à un maximum de 6 %.

(4) → Les soins de Rénovation sont augmentés de 10 %. Light's Resurgence a désormais 100 % de chances de laisser une Rénovation sur la première cible soignée par Prière de guérison.

Ombre

(2) → Le temps de recharge de Frappe tentaculaire est réduit de 3 secondes et ses dégâts sont augmentés de 100 %.

(4) → Après avoir lancé Frappe tentaculaire, votre Toucher vampirique est instantané, génère 4 points d'Insanité supplémentaires et invoque des Apparitions ténébreuses qui infligent 200 % de leurs dégâts normaux.

Voleur

Assassinat

(2) → Les dégâts d'Envenimer sont augmentés de 10 % et la capacité augmente tous vos dégâts infligés de 3 %.

(4) → Poison mortel augmente vos dégâts de saignement sur la cible de 10 %. Les attaques automatiques contre les cibles affectées par votre Poison amplifiant infligent 2 % de dégâts supplémentaires par cumul. Poison douloureux frappe une deuxième fois

Hors-la-loi

(2) → Les dégâts de Couperet sont augmentés de 15 %.

(4) → Attaque pernicieuse et Embuscade ont 12 % de chances de rendre votre prochain Couperet gratuit et de lui faire infliger des dégâts comme si vous aviez dépensé le maximum de points de combo.

Finesse

(2) → Attaque sournoise coûte 10 points d'énergie de moins et inflige 100 % de dégâts supplémentaires. Tempête de shurikens coûte 5 points d'énergie de moins et inflige 60 % de dégâts supplémentaires.

(4) → Ténèbres rémanentes bénéficie désormais également à Éviscération et à Poudre noire avec une efficacité de 100 %.

Chaman

Élémentaire

Amélioration

Restauration

(2) → Vague de soins et Salve de guérison ont une chance de créer une Pluie guérisseuse à l'emplacement de la cible pendant 10 secondes.

(4) → Toutes les secondes, un allié à l'intérieur de Pluie guérisseuse obtient un bouclier aqueux qui absorbe X points de dégâts pendant 10 secondes.

Démoniste

Affliction

(2) → Vous avez 20 % de chances de récupérer un Éclats d'âme après en avoir dépensé un.

(4) → Chaque Affliction instable active augmente les dégâts infligés par vos sorts et capacités de 2 %, jusqu'à un maximum de 6 %. Graine de Corruption applique Affliction instable à 50 % d'efficacité sur votre cible.

Démonologie

(2) → Les dégâts des diablotins sauvages sont augmentés de 10 %. Les dégâts d'Implosion sont augmentés de 20 %.

(4) → Lorsque leur énergie s'épuise, les diablotins sauvages ont 20 % de chances de se jeter sur leur cible et de déclencher une Implosion à 150 % d'efficacité sur la cible principale et 125 % d'efficacité sur les cibles secondaires.

Destruction

(2) → Les dégâts d'Incinérer sont augmentés de 25 % et Incinérer a 10 % de chances de plus d'évoquer un Écho de Sargeras.

(4) → Les cibles blessées par Écho de Sargeras subissent 6 % de dégâts supplémentaires de la part d'Écho de Sargeras pendant 6 secondes.

Guerrier

Armes

(2) → Les dégâts de Frappe mortelle sont augmentés de 10 % et lorsque vous utilisez Heurtoir sur une cible, la capacité inflige également des dégâts aux ennemis situés à moins de 8 mètres d'elle. Les dégâts sont réduits au-delà de 5 cibles.

(4) → Les dégâts de Fulgurance sont augmentés de 15 %. Frappe mortelle et Fulgurance augmentent les dégâts de votre prochain Heurtoir de 10 %, cumulable jusqu'à 3 fois.

Fureur

(2) → Les dégâts de Coup déchaîné sont augmentés de 15 % et, pendant Témérité, cette capacité prolonge la durée de Témérité de 2 secondes (jusqu'à 6 secondes au maximum).

(4) → Les dégâts de Sanguinaire sont augmentés de 10 % et, pendant Témérité, Sanguinaire augmente le bonus de coup critique de Témérité de 5 %, jusqu'à un maximum de 10 %.

Protection

(2) → Les Revanche gratuites infligent 15 % de dégâts supplémentaires et permettent à votre prochain Heurt de bouclier d'infliger 20 % de dégâts supplémentaires.

(4) → Ravageur et vos Revanches gratuites font saigner toutes les cibles pour X points de dégâts en 12 secondes. Le temps de recharge de Ravageur est réduit de 30 secondes.

La saison 2 de WoW Midnight sortira cet été, et des ajustements de classe sont également à prévoir. Le PTR est disponible depuis juin 2026, alors n'hésitez pas à y faire un tour pour faire part de votre retour au développeur : les bonus présentés ici sont susceptibles d'être modifiés en fonction des résultats.