WoW : Quelle sera la rotation des donjons mythiques en saison 3 ?

Blizzard a profité des festivités de la BlizzCon 2026 pour dévoiler les 8 donjons qui feront partie de la rotation mythique au cours de la saison 3 de WoW Midnight.

Bien que la Malédiction d'Ula'tek soit disponible depuis peu sur les serveurs de WoW, Blizzard n'a pas perdu de temps pour évoquer l'ultime chapitre de l'extension, qui sera intitulé « Éclipse ». Midnight se conclura avec un affrontement épique contre Xal'atath, ainsi qu'avec la possibilité de récupérer une dague légendaire, promettant ainsi un final éclatant avant le déploiement de The Last Titan. Ces nouveautés ont été annoncés au cours de la BlizzCon 2026, festivités durant lesquelles le développeur en a profité pour révéler la rotation des donjons mythiques de la saison 3.

Les donjons de la rotation mythique de la saison 3 de WoW Midnight

La saison 3 de WoW Midnight sera lancée avec le patch 12.2, Éclipse, et amènera une nouvelle rotation pour les donjons mythiques+. Blizzard n'a pas perdu de temps pour rendre publique l'identité des instances concernées, et nous vous proposons de les découvrir ci-dessous :

Thraegar's Stand → nouveau donjon de Midnight

→ nouveau donjon de Midnight Terrace des Magistères → Midnight (Magister's Terrace)

→ Midnight (Magister's Terrace) Cavernes de Maisara → Midnight (Maisara Cavern)

→ Midnight (Maisara Cavern) Uldaman : l'héritage de Tyr → Dragonflight (Uldaman: Legacy of Tyr)

→ Dragonflight (Uldaman: Legacy of Tyr) Profondeurs Sanguines → Shadowlands (Sanguine Depths)

→ Shadowlands (Sanguine Depths) Tréfonds Putrides → Battle for Azeroth (The Underrot)

→ Battle for Azeroth (The Underrot) Quais de fer → Warlords of Draenor (Iron Docks)

→ Warlords of Draenor (Iron Docks) Le Cœur-de-Pierre → Cataclysm (The Stonecore)

Vous retrouverez donc deux donjons de la première saison, Maisara et la Terrace, et bien entendu, la nouvelle instance de la saison 3 sera intégrée à cette rotation.

La date de sortie du patch 12.2 n'est pas encore connue pour l'instant, alors restez à l'affût de l'actualité de WoW Midnight pour ne rien manquer à propos du dernier chapitre de l'extension.