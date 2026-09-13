WoW : Quelle sera la rotation des donjons mythiques en saison 3 ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 13 septembre 2026 à 11h00
Blizzard a profité des festivités de la BlizzCon 2026 pour dévoiler les 8 donjons qui feront partie de la rotation mythique au cours de la saison 3 de WoW Midnight.
WoW : Quelle sera la rotation des donjons mythiques en saison 3 ?

Bien que la Malédiction d'Ula'tek soit disponible depuis peu sur les serveurs de WoW, Blizzard n'a pas perdu de temps pour évoquer l'ultime chapitre de l'extension, qui sera intitulé « Éclipse ». Midnight se conclura avec un affrontement épique contre Xal'atath, ainsi qu'avec la possibilité de récupérer une dague légendaire, promettant ainsi un final éclatant avant le déploiement de The Last Titan. Ces nouveautés ont été annoncés au cours de la BlizzCon 2026, festivités durant lesquelles le développeur en a profité pour révéler la rotation des donjons mythiques de la saison 3.

Les donjons de la rotation mythique de la saison 3 de WoW Midnight

La saison 3 de WoW Midnight sera lancée avec le patch 12.2, Éclipse, et amènera une nouvelle rotation pour les donjons mythiques+. Blizzard n'a pas perdu de temps pour rendre publique l'identité des instances concernées, et nous vous proposons de les découvrir ci-dessous :

  • Thraegar's Stand → nouveau donjon de Midnight
  • Terrace des Magistères → Midnight (Magister's Terrace)
  • Cavernes de Maisara → Midnight (Maisara Cavern)
  • Uldaman : l'héritage de Tyr → Dragonflight (Uldaman: Legacy of Tyr)
  • Profondeurs Sanguines → Shadowlands (Sanguine Depths)
  • Tréfonds Putrides → Battle for Azeroth (The Underrot)
  • Quais de fer → Warlords of Draenor (Iron Docks)
  • Le Cœur-de-Pierre → Cataclysm (The Stonecore)

the-underrot

Vous retrouverez donc deux donjons de la première saison, Maisara et la Terrace, et bien entendu, la nouvelle instance de la saison 3 sera intégrée à cette rotation.

La date de sortie du patch 12.2 n'est pas encore connue pour l'instant, alors restez à l'affût de l'actualité de WoW Midnight pour ne rien manquer à propos du dernier chapitre de l'extension.

Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

Plus d'articles

WoW : The Last Titan s'offre son premier teaser
World of Warcraft 12 septembre 2026

WoW : The Last Titan s'offre son premier teaser

La BlizzCon 2026 a permis de dévoiler le premier teaser vidéo de la prochaine extension de WoW, The Last Titan.
WoW Eclipse : Le patch 12.2 de Midnight se dévoile
World of Warcraft 12 septembre 2026

WoW Eclipse : Le patch 12.2 de Midnight se dévoile

Le chapitre final de WoW Midnight sera intitulé Eclipse, et vous mènera vers un affrontement d'anthologie contre Xal'atath. Blizzard a partagé la première bande-annonce du patch 12.2 durant la BlizzCon en septembre 2026.
WoW : Blizzard dévoile une monture à 5 millions de PO avec le patch 12.1.5
World of Warcraft 04 septembre 2026

WoW : Blizzard dévoile une monture à 5 millions de PO avec le patch 12.1.5

Une monture qui va faire de l'ombre au célèbre Brutosaure de BFA sera disponible avec le patch 12.1.5 de WoW Midnight à Harandar, mais il faudra payer plusieurs millions pour en bénéficier.

commentaire (0)