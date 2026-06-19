WoW : Des changements majeurs relatifs à l'obtention des meilleurs équipements sont prévus pour la saison 2

Jets bonus, Catalyseur, Grande chambre forte et pierres d'amélioration : la saison 2 de WoW Midnight viendra apporter quelques modifications à tous ces systèmes d'équipement. Retrouvez les détails des changements dans cet article.

En juin 2026, juste après le déploiement de la mise à jour 12.0.7 de WoW Midnight, Blizzard a dévoilé les grandes nouveautés à venir avec la saison 2. Le développeur en a profité pour apporter quelques précisions relatives aux changements à venir concernant l'acquisition de l'équipement de fin de jeu, et de bonnes surprises vous attendent.

S'équiper en saison 2 de WoW Midnight sera plus palpitant qu'à présent, les détails des changements

La saison 2 de WoW Midnight amènera beaucoup de choses, et des modifications importantes sont prévues concernant les méthodes d'obtention de l'équipement de haut niveau.

Jets bonus

Tout d'abord, vous aurez toujours accès aux jets bonus 8 semaines après le lancement du patch 12.1, mais ce ne sera plus Decimus qui vous les offrira chaque semaine, mais Orin Straylight, localisé à Lune-d'Argent près du Catalyseur. Une quête hebdomadaire sera à accomplir durant ces 8 semaines, avant de pouvoir bénéficier des précieuses breloques, qui cette fois, ne devraient rien vous coûter.

En plus de cela, Blizzard prévoit de vous accorder un jet bonus en lot de consolation dès le début de la saison, si la grande chambre forte ne vous procure pas satisfaction. Cela vous permettra d'avoir plus de chances de disposer d'une pièce clé rapidement, d'autant qu'un lancer supplémentaire en raid ne coûtera plus qu'une seule breloque au lieu de deux.

Une grande chambre forte plus qualitative

Afin de mieux refléter le temps et les efforts nécessaires pour vaincre les boss de raid, tout en rapprochant leurs récompenses de celles du Mythique+, un changement majeur sera mis en place concernant les butins de la grande chambre forte. Les équipements passeront automatiquement au premier niveau du palier supérieur pour les modes LFR, normal et héroïque : les récompenses issues du raid héroïque deviendront par exemple des pièces de niveau mythique 1/6.

Les objets mythiques quant à eux seront améliorés au maximum (6/6), à l'exception des équipements très rares, c'est-à-dire ceux de l'avant-dernier et du dernier boss, qui seront obtenus directement au niveau équivalent à mythique 9.

Catalyseur

Le Catalyseur vous réserve également une belle surprise en saison 2 de WoW Midnight. Actuellement, les pièces d'armure hors set sont transformées en pièce d'ensemble, si bien que les statistiques qu'elles offrent ne présentent que peu d'intérêt. En saison 2, les objets transformés ainsi conserveront leurs statistiques d'origine. Cela signifie que pour récupérer la « véritable » pièce de set, il faudra parcourir le raid de l'abîme venimeux. Cette mise à jour viendra diversifier les possibilités en matière d'optimisation.

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Les pierres d'amélioration de l'équipement

La saison 1 a permis d'augmenter le niveau des armes et bijoux (craftés ou non), et cela sera toujours possible avec la saison 2 de Midnight, grâce aux Ascendant Venomstones. Vous serez également autorisé à améliorer les colliers jusqu'à un niveau d'objet équivalent au mythique 8, mais il faudra 10 pierres pour effectuer une amélioration. Elles pourront être récupérées de plusieurs façons :

en éliminant les boss de raid héroïque ou mythique ;

en complétant un donjon mythique+ de niveau +10 ou supérieur ;

en terminant un gouffre abondant de tier 11 ;

en ouvrant une boîte d'équipement de la Traque.

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Optimiser son personnage sera plus exaltant qu'à l'heure actuelle avec la seconde saison de WoW Midnight, qui arrivera au cours de l'été 2026. La date de sortie n'est pas encore connue à ce jour, alors restez à l'affût de l'actualité du MMORPG pour ne rien rater et commencer à vous organiser en prévision du déploiement de la mise à jour 12.1.