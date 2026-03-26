WoW : Flux de mana d'aubastre, comment obtenir des charges pour le Catalyseur sur Midnight ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 26 mars 2026 à 11h14
Retrouvez des informations relatives à la collecte de charges pour le Catalyseur, les Flux de mana d'aubastre, en saison 1 de WoW Midnight dans cet article.
WoW : Flux de mana d'aubastre, comment obtenir des charges pour le Catalyseur sur Midnight ?
De la même manière que sur les extensions précédentes à Midnight, les joueurs de WoW peuvent faire appel au Catalyseur pour transformer des équipements en pièces de set de la saison 1. Pour ce faire, il est indispensable d'acquérir une monnaie spéciale, le Flux de mana d'aubastre, mais cette ressource apparaît comme étant rare et précieuse. Pourtant, il n'est pas si difficile d'en récupérer, et nous vous expliquons ici ce qu'il faut savoir à propos des charges du Catalyseur du Midnight (Dawnlight Manaflux).

De quelle façon récolter des Flux de mana d'aubastre sur WoW Midnight ?

Sur WoW Midnight, le Catalyseur localisé à Lune-d'Argent en 40, 64 permet de convertir un équipement lambda de n'importe quel niveau en pièce de set (de niveau égal à la pièce transformée). Cependant, chaque conversion vous coûte un Flux de mana d'aubastre, une monnaie que vous recevez naturellement une fois toutes les deux semaines depuis le lancement de la saison 1. De plus, la complétion du tour de force Saison 1 de Midnight : héraut de l'aube vous offre une charge unique supplémentaire. Pour le valider, vous devez parvenir à :
  • 1 600 de cote en PvP
  • ou 2 000 de cote en donjon Mythique+
  • ou vaincre le Glas de minuit dans la marche sur Quel'Danas en mode héroïque ou mythique
catalyseur-wow-midnight
Il semble donc que la patience soit de mise pour pouvoir se vêtir de son 4 parts, surtout si vous n'êtes pas chanceux du côté de la Grande chambre forte. De plus, beaucoup hésitent à se servir des charges pour convertir un équipement dont la qualité ne leur apparaît pas suffisamment élevée. Contrairement à cette idée reçue, vous avez tout intérêt à récupérer votre set 4 pièces au plus vite, puisqu'une fois que vous l'aurez, vous obtiendrez le haut-fait Saison 1 de Midnight : catalyseur délié.

hf-catalyseur
Grâce à cela, vous serez en mesure de collecter des Flux de mana d'aubastre supplémentaires aisément et aléatoirement :
  • en éliminant les boss des raids
  • dans les Gouffres
  • en donjon Mythique
  • en PvP
Ces sources sont les plus communes, et cela signifie que vous pourrez convertir sans difficulté des équipements de meilleure qualité plus tard. Autrement dit, les Flux de mana d'aubastre ne sont pas aussi rares qu'il y paraît, bien au contraire, alors ne vous privez pas de vous vêtir sans tarder de votre ensemble de la saison 1 de WoW Midnight et de bénéficier de ses bonus.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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