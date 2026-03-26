WoW : Flux de mana d'aubastre, comment obtenir des charges pour le Catalyseur sur Midnight ?

Retrouvez des informations relatives à la collecte de charges pour le Catalyseur, les Flux de mana d'aubastre, en saison 1 de WoW Midnight dans cet article.
De la même manière que sur les extensions précédentes à Midnight, les joueurs de WoW
peuvent faire appel au Catalyseur pour transformer des équipements en pièces de set de la saison 1. Pour ce faire, il est indispensable d'acquérir une monnaie spéciale, le Flux de mana d'aubastre, mais cette ressource apparaît comme étant rare et précieuse. Pourtant, il n'est pas si difficile d'en récupérer, et nous vous expliquons ici ce qu'il faut savoir à propos des charges du Catalyseur du Midnight (Dawnlight Manaflux)
.
De quelle façon récolter des Flux de mana d'aubastre sur WoW Midnight ?
Sur WoW Midnight
, le Catalyseur
localisé à Lune-d'Argent en 40, 64 permet de convertir un équipement lambda de n'importe quel niveau en pièce de set (de niveau égal à la pièce transformée). Cependant, chaque conversion vous coûte un Flux de mana d'aubastre
, une monnaie que vous recevez naturellement une fois toutes les deux semaines depuis le lancement de la saison 1. De plus, la complétion du tour de force Saison 1 de Midnight : héraut de l'aube
vous offre une charge unique supplémentaire. Pour le valider, vous devez parvenir à :
- 1 600 de cote en PvP
- ou 2 000 de cote en donjon Mythique+
- ou vaincre le Glas de minuit dans la marche sur Quel'Danas en mode héroïque ou mythique
Il semble donc que la patience soit de mise pour pouvoir se vêtir de son 4 parts, surtout si vous n'êtes pas chanceux du côté de la Grande chambre forte. De plus, beaucoup hésitent à se servir des charges pour convertir un équipement dont la qualité ne leur apparaît pas suffisamment élevée. Contrairement à cette idée reçue, vous avez tout intérêt à récupérer votre set 4 pièces au plus vite
, puisqu'une fois que vous l'aurez, vous obtiendrez le haut-fait Saison 1 de Midnight : catalyseur délié
.
Grâce à cela, vous serez en mesure de collecter des Flux de mana d'aubastre supplémentaires
aisément et aléatoirement :
- en éliminant les boss des raids
- dans les Gouffres
- en donjon Mythique
- en PvP
Ces sources sont les plus communes, et cela signifie que vous pourrez convertir sans difficulté des équipements de meilleure qualité plus tard. Autrement dit, les Flux de mana d'aubastre ne sont pas aussi rares qu'il y paraît
, bien au contraire, alors ne vous privez pas de vous vêtir sans tarder de votre ensemble de la saison 1 de WoW Midnight
et de bénéficier de ses bonus.
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