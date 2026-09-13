WoW : Un changement majeur arrive en saison 3 en Mythique+ pour en finir avec la rigidité de la méta

Pour lutter contre la triche et la rigidité de la méta en MM+, Blizzard revoit sa copie pour la mise à jour 12.2 de WoW Midnight. Des récompenses calculées par spécialisation pour redonner une chance à toutes les classes sont au programme.

Quelques semaines après la clôture de la première saison de WoW Midnight, Blizzard a indiqué être en train de procéder à un « nettoyage approfondi », dans le but de débusquer les joueurs ayant triché pour atteindre le top 1 %, et décrocher les fameuses Cendres ombreuses. Ces comportements malhonnêtes ont toutefois eu le mérite d'attirer l'attention du développeur sur les dysfonctionnements de ce système, si bien qu'il avait promis de réfléchir à une solution. Il n'aura pas fallu attendre longtemps pour qu'un changement soit annoncé, car la BlizzCon 2026 a été l'occasion de faire quelques révélations qui devraient vous faire plaisir, surtout si vous êtes de ceux qui n'aiment pas se plier à la méta.

Vers un classement Mythique+ par spécialisation avec le patch 12.2 de WoW Midnight

Au cours de la BlizzCon de septembre 2026, Blizzard a dévoilé quelques éléments à venir avec la dernière mise à jour majeure de WoW Midnight, la 12.2. Éclipse vous mènera vers le raid du Worldcore, comportant 8 boss dont la terrible Xal'atath. En plus de cela, le développeur a également annoncé un bouleversement dans l'obtention des récompenses en donjon mythique+. Conscient que le système actuel du top 1 % englobant toutes les classes sans distinction conduit à des comportements peu reluisants et à une rigidité de la méta, Blizzard propose d'y remédier avec le patch 12.2 avec deux mesures :

Un haut fait supplémentaire sera ajouté : atteindre le top 5 %

Les top 1 et 5 % seront établis par spécialisation

Autrement dit, pour prétendre à ces distinctions, vous devrez faire partie des meilleurs joueurs de votre spécialisation, ce qui aura pour conséquence une relative émancipation par rapport à la méta. Seules vos compétences et votre cohésion de groupe seront décisives : vous n'aurez plus à renier votre classe préférée pour aspirer à décrocher les plus prestigieuses récompenses en MM+.

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Le top 0.1 % n'a toutefois pas été mentionné, c'est pourquoi nous supposons que ce classement ultime sera toujours construit selon la population globale. Quoi qu'il en soit, ces changements devraient être appréciés, et c'est une excellente nouvelle pour la diversité du jeu. En récompensant la maîtrise de chaque spécialisation plutôt que la simple adhésion à une composition rigide, Blizzard redonne enfin du souffle au Mythique+. Si ces ajustements se concrétisent comme prévu avec le patch 12.2, ils pourraient bien transformer durablement l'approche des clés de haut niveau et offrir aux joueurs une compétition beaucoup plus saine.