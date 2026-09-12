WoW : The Last Titan s'offre son premier teaser

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 12 septembre 2026 à 22h58
La BlizzCon 2026 a permis de dévoiler le premier teaser vidéo de la prochaine extension de WoW, The Last Titan.
WoW : The Last Titan s'offre son premier teaser

La cérémonie d'ouverture de la BlizzCon 2026 a suscité de vives émotions, d'abord avec les annonces concernant Starcraft et Diablo V, mais aussi avec la sortie en novembre de WoW Forever. Néanmoins, la version moderne du MMORPG a aussi apporté son lot de surprises. WoW Midnight se conclura avec la mise à jour Éclipse, et la Saga de l'Âme-Monde à travers l'extension The Last Titan, dont la première bande-annonce a été dévoilée le 12 septembre. 

Direction Norfendre avec The Last Titan

La BlizzCon 2026 a commencé le 12 septembre 2026, et le développeur n'a pas perdu de temps pour évoquer l'avenir de WoW, et donc de ce qui arrivera après Midnight. Dirigée par le directeur du jeu Ion Hazzikostas, la présentation a confirmé que The Last Titan constituera le grand final et le point culminant de la Saga de l'Âme-monde, la grande trilogie narrative débutée avec The War Within.  

The Last Titan vous conduira vers un Norfendre retravaillé et un mystérieux Titan : pour faire monter la pression, un premier teaser a été dévoilé.

Miniature vidéo

Nous y redécouvrons les terres enneigées de Norfendre et le célèbre temple du Repos du ver (Wyrmest Temple). Au milieu d'un blizzard déchaîné, une créature d'une taille colossale surgit de l'ombre et projette un rayon d'énergie dévastateur vers le ciel.

L'histoire commencera à se mettre en place très prochainement dans l'extension actuelle, Midnight, via la mise à jour 12.2 intitulée « Eclipse ». Les joueurs y affronteront Xal'atath, la redoutable messagère du Vide, dans une bataille épique pour protéger le cœur même d'Azeroth.

Pourquoi Blizzard reste très mystérieux sur la suite ?

Si vous espériez en savoir beaucoup plus sur le contenu exact de The Last Titan, la patience sera de mise. Blizzard a toutefois une bonne raison de ne pas vous en dire plus. En effet, le développeur a expliqué être volontairement très discret pour le moment, car donner trop de détails sur la prochaine extension révélerait d'immenses spoilers sur la fin de Midnight. Blizzard préfère donc laisser les joueurs vivre pleinement les événements actuels, si bien qu'il faudra attendre que la trame de Midnight se termine pour en apprendre davantage. 

the-last-titan-trailer

Le développeur a cependant indiqué que The Last Titan est prévu pour 2027, ce qui signifie que vous obtiendrez toutes les réponses à vos questions au cours des mois à venir.

Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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