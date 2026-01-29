WoW Midnight : La cinématique du Logis a été diffusée, et elle risque de vous plaire

Blizzard a partagé une cinématique relative au système de Housing de WoW Midnight en janvier 2026. Découvrez-la dans cet article.
Le 29 janvier 2026, Blizzard a partagé des informations en lien avec la sortie
de WoW
Midnight au cours d'une diffusion intitulée Paysage d'Azeroth. En guise de conclusion, le développeur a fait connaître une cinématique axée sur la fonctionnalité du Logis.
La cinématique du Logis de WoW Midnight est disponible
WoW Midnight
arrivera au début du mois de mars 2026, et la mise à jour de prélancement
est d'ores et déjà disponible, tout comme le système inédit du Logis (Housing)
accessible de manière anticipée depuis décembre dernier. Même si tout le monde n'a pas encore pu goûter à cette fonctionnalité, elle rencontre déjà un franc succès : à ce jour, les joueurs ont passé plus de 4 millions d'heures à aménager leur maison, et y ont placé plus de 14 millions d'éléments de décor.
À la suite de la diffusion Paysage d'Azeroth
du 29 janvier, le développeur a publié une cinématique relative au Logis
, un système très prometteur qui tiendra une place centrale dans ses préoccupations.
Holly Longdale : Au fil du temps, les mises à jour du logis répondront à vos envies et vos besoins pour faire de vos rêves une réalité tandis que vous continuerez à explorer, à rêver et à pousser les outils à leur limite.
D'une durée d'un peu plus de deux minutes, les images de « Coming Home »
montrent une elfe terrassant le Prince des ténèbres, avant de ramasser sa couronne. Après ce combat éprouvant, l'héroïne rentre chez elle sourire aux lèvres, avec le sentiment du devoir accompli. Son intérieur chaleureux et réconfortant vous rappellera peut-être le vôtre, tout comme son véritable objectif. Si elle a couru le risque de se battre, ce n'était que pour améliorer la décoration de sa maison : sa théière trône désormais sur la couronne de son ennemi, et s'intègre parfaitement dans le style de son Logis.
Comme elle, vous devrez aussi affronter mille périls pour décrocher les éléments ornementaux idéaux pour votre habitat sur WoW Midnight
, alors préparez-vous à farmer pour améliorer sans cesse votre Logis, en laissant parler votre sens du style et votre créativité.
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