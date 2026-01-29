WoW Midnight : La cinématique du Logis a été diffusée, et elle risque de vous plaire

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 29 janvier 2026 à 18h32
Blizzard a partagé une cinématique relative au système de Housing de WoW Midnight en janvier 2026. Découvrez-la dans cet article.
WoW Midnight : La cinématique du Logis a été diffusée, et elle risque de vous plaire
Le 29 janvier 2026, Blizzard a partagé des informations en lien avec la sortie de WoW Midnight au cours d'une diffusion intitulée Paysage d'Azeroth. En guise de conclusion, le développeur a fait connaître une cinématique axée sur la fonctionnalité du Logis.

La cinématique du Logis de WoW Midnight est disponible

WoW Midnight arrivera au début du mois de mars 2026, et la mise à jour de prélancement est d'ores et déjà disponible, tout comme le système inédit du Logis (Housing) accessible de manière anticipée depuis décembre dernier. Même si tout le monde n'a pas encore pu goûter à cette fonctionnalité, elle rencontre déjà un franc succès : à ce jour, les joueurs ont passé plus de 4 millions d'heures à aménager leur maison, et y ont placé plus de 14 millions d'éléments de décor.

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À la suite de la diffusion Paysage d'Azeroth du 29 janvier, le développeur a publié une cinématique relative au Logis, un système très prometteur qui tiendra une place centrale dans ses préoccupations. 
Holly Longdale : Au fil du temps, les mises à jour du logis répondront à vos envies et vos besoins pour faire de vos rêves une réalité tandis que vous continuerez à explorer, à rêver et à pousser les outils à leur limite.
Miniature vidéo

D'une durée d'un peu plus de deux minutes, les images de « Coming Home » montrent une elfe terrassant le Prince des ténèbres, avant de ramasser sa couronne. Après ce combat éprouvant, l'héroïne rentre chez elle sourire aux lèvres, avec le sentiment du devoir accompli. Son intérieur chaleureux et réconfortant vous rappellera peut-être le vôtre, tout comme son véritable objectif. Si elle a couru le risque de se battre, ce n'était que pour améliorer la décoration de sa maison : sa théière trône désormais sur la couronne de son ennemi, et s'intègre parfaitement dans le style de son Logis. 

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Comme elle, vous devrez aussi affronter mille périls pour décrocher les éléments ornementaux idéaux pour votre habitat sur WoW Midnight, alors préparez-vous à farmer pour améliorer sans cesse votre Logis, en laissant parler votre sens du style et votre créativité.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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