WoW Midnight dévoile sa roadmap pour 2026 avec des mises à jour de mid-patch

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 29 janvier 2026 à 19h04
Blizzard a présenté les grandes lignes de ce que réservera WoW Midnight en 2026 à travers la diffusion Paysage d'Azeroth en janvier 2026. La feuille de route est à présent disponible.
WoW Midnight dévoile sa roadmap pour 2026 avec des mises à jour de mid-patch
Blizzard a donné rendez-vous aux joueurs de WoW le 29 janvier 2026 pour présenter les grandes mises à jour à venir sur Midnight et Classic. Le développeur a ainsi partagé la roadmap de la prochaine extension du MMORPG, et quelques surprises vous attendent.

La feuille de route de WoW Midnight de 2026 révèle des mises à jour de mid-patch

La diffusion Paysage d'Azeroth du 29 janvier 2026 a révélé la feuille de route de l'année pour WoW Midnight, et comme pour les extensions précédentes, celle-ci suivra un rythme de saisons, dont la seconde sera déployée au cours de l'été.

roadmap-midnight-2026
Roadmap de WoW Midnight de 2026.

La principale surprise n'est autre que l'annonce d'un raid à un boss au cours des patchs 12.0.7 et 12.1.5, qui feront office de mises à jour intermédiaires (mid-patch). Le premier sera intitulé Sporefall et se déroulera dans la zone d'Harandar, mais aucun détail n'a été communiqué à propos du second. Cette nouveauté sera accompagnée d'événements variés, qui maintiendront l'attention des joueurs entre les mises à jour majeures marquant le début d'une nouvelle saison. Pour rappel, la première comprendra 3 raids, La flèche du Vide, La Faille du Rêve et la Marche sur Quel'Danas.

sporefall
La saison 2 amènera son lot de changements : raid et boss mondial inédits, donjons et gouffres supplémentaires, ouverture d'une zone encore inconnue à ce jour. Des mises à jour relatives à la fonctionnalité du Logis et aux options d'interface se feront aussi au fur et à mesure.

À lire également

WoW Midnight : La cinématique du Logis a été diffusée, et elle risque de vous plaire

WoW Midnight : La cinématique du Logis a été diffusée, et elle risque de vous plaire

WoW Midnight s'annonce ainsi riche en rebondissements et en surprises, et la diffusion du 29 janvier 2026 aura sûrement pour effet de faire monter un peu plus l'enthousiasme des joueurs. Le second volet de la saga de l'Âme-Monde sortira en mars prochain, et le prépatch est d'ores et déjà actif. Ne manquez donc pas de bien vous préparer à cet événement sans tarder, vous aurez fort à faire dans le conflit opposant le Néant à la Lumière d'ici quelques semaines.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

Plus d'articles

WoW : Quels changements arrivent pour le Logis avec la Malédiction d'Ula'tek ?
World of Warcraft 11 août 2026

WoW : Quels changements arrivent pour le Logis avec la Malédiction d'Ula'tek ?

Le système de Logis va connaître quelques bouleversements avec le déploiement de la mise à jour de la Malédiction d'Ula'tek en août 2026. Découvrez ce qui vous attend dans cet article.
WoW : Comment associer son compte avec Discord ?
World of Warcraft 11 août 2026

WoW : Comment associer son compte avec Discord ?

Retrouvez des informations relatives à l'association des comptes WoW et Discord, pour les membres et le chef de guilde, dans cet article.
WoW : Que faire pendant la semaine de pré-saison 2 de Midnight ?
World of Warcraft 11 août 2026

WoW : Que faire pendant la semaine de pré-saison 2 de Midnight ?

La semaine de pré-saison 2 de WoW Midnight commence le 12 août 2026. Retrouvez ici un résumé de vos possibilités pour améliorer votre équipement.

commentaire (0)