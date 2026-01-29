WoW Midnight dévoile sa roadmap pour 2026 avec des mises à jour de mid-patch

Blizzard a présenté les grandes lignes de ce que réservera WoW Midnight en 2026 à travers la diffusion Paysage d'Azeroth en janvier 2026. La feuille de route est à présent disponible.

La feuille de route de WoW Midnight de 2026 révèle des mises à jour de mid-patch

Roadmap de WoW Midnight de 2026.



À lire également WoW Midnight : La cinématique du Logis a été diffusée, et elle risque de vous plaire

WoW Midnight s'annonce ainsi riche en rebondissements et en surprises, et la diffusion du 29 janvier 2026 aura sûrement pour effet de faire monter un peu plus l'enthousiasme des joueurs. Le second volet de la saga de l'Âme-Monde sortira en mars prochain, et le prépatch est d'ores et déjà actif. Ne manquez donc pas de bien vous préparer à cet événement sans tarder, vous aurez fort à faire dans le conflit opposant le Néant à la Lumière d'ici quelques semaines.