WoW Midnight : Quelle est la date de sortie de la prochaine extension ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 27 novembre 2025 à 11h10
Retrouvez des informations relatives à la date de sortie de WoW Midnight, le prochain volet de la saga de l'Âme-Monde dans cet article.
WoW Midnight : Quelle est la date de sortie de la prochaine extension ?
WoW Midnight va succéder à The War Within, et après le déploiement de l'alpha en octobre 2025 puis de la beta un mois plus tard, Blizzard a enfin révélé quand sortira la prochaine extension du MMORPG.

Quelle est la date de sortie de WoW Midnight ?

Si vous avez hâte de découvrir WoW Midnight, il faudra patienter encore un peu. En effet, alors que le prépatch devrait arriver aux alentours du mois de janvier, la date de sortie de l'extension a été fixée au mardi 3 mars 2026 à minuit en France. Néanmoins, tous ceux qui ont fait l'acquisition du jeu à travers l'épique, l'héroïque ou l'édition de base pourront commencer à aménager leur Logis à compter du 3 décembre 2025.

Chargement du sondage...

0 votant

Miniature vidéo

Ce prochain chapitre de WoW vous conduira vers 4 nouvelles zones, le Bois des Chants éternels, Zul'Aman, la Tempête du Vide et Harandar, le foyer des Haranir, la nouvelle race jouable. En plus du Housing, vous pourrez, dès la première phase, parcourir 3 raids inédits, et participer à l'activité de la Traque. Des donjons et gouffres inédits feront également leur entrée, ainsi que la troisième spécialisation du Chasseur de démons, Dévoration.

date-de-sortie-wow-midnight

À lire également

WoW Midnight : Toutes les nouveautés à venir sur la prochaine extension

WoW Midnight : Toutes les nouveautés à venir sur la prochaine extension

En plus de cela, les combats vont être mis à jour, de façon à être plus lisibles. Puisque le développeur entend évincer des assistances en lien avec les fonctionnalités proposées par WeakAuras, il est devenu évident qu'il fallait apporter diverses refontes, par exemple le fait que les healers ne pourront plus interrompre des incantations, dans l'optique de se sentir moins stressés.

midnight-sortie
Des nouveautés en matière d'interface seront aussi proposées, à l'instar d'un compteur de dégâts et de soins intégré directement au jeu, ou des nameplates de base plus optimaux. Ces ajustements et ajouts sont encore en train d'être perfectionnés à l'heure où nous écrivons ces lignes, et devraient ainsi être au point le 3 mars 2026, lorsque WoW Midnight sera officiellement lancé.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

Plus d'articles

WoW : La feuille de route de Midnight jusqu'à l'été 2027 a été dévoilée
World of Warcraft 13 septembre 2026

WoW : La feuille de route de Midnight jusqu'à l'été 2027 a été dévoilée

Le programme des mises à jour de WoW Midnight a été communiqué au cours de la BlizzCon 2026. L'extension prendra fin l'été prochain, et laissera ensuite place à The Last Titan.
WoW : Le mode des Entrelacs de l'histoire débarque avec la mise à jour 12.1.7
World of Warcraft 13 septembre 2026

WoW : Le mode des Entrelacs de l'histoire débarque avec la mise à jour 12.1.7

Retrouvez des informations relatives au nouveau mode de jeu à venir sur WoW Midnight avec le patch 12.1.7 : les Entrelacs de l'histoire.
WoW : Un changement majeur arrive en saison 3 en Mythique+ pour en finir avec la rigidité de la méta
World of Warcraft 13 septembre 2026

WoW : Un changement majeur arrive en saison 3 en Mythique+ pour en finir avec la rigidité de la méta

Pour lutter contre la triche et la rigidité de la méta en MM+, Blizzard revoit sa copie pour la mise à jour 12.2 de WoW Midnight. Des récompenses calculées par spécialisation pour redonner une chance à toutes les classes sont au programme.

commentaire (0)