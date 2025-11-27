WoW Midnight : Quelle est la date de sortie de la prochaine extension ?

Retrouvez des informations relatives à la date de sortie de WoW Midnight, le prochain volet de la saga de l'Âme-Monde dans cet article.
WoW Midnight
va succéder à The War Within, et après le déploiement de l'alpha en octobre 2025 puis de la beta un mois plus tard, Blizzard a enfin révélé quand sortira la prochaine extension du MMORPG.
Quelle est la date de sortie de WoW Midnight ?
Si vous avez hâte de découvrir WoW Midnight
, il faudra patienter encore un peu. En effet, alors que le prépatch devrait arriver aux alentours du mois de janvier, la date de sortie de l'extension a été fixée au mardi 3 mars 2026 à minuit en France.
Néanmoins, tous ceux qui ont fait l'acquisition du jeu à travers l'épique, l'héroïque ou l'édition de base pourront commencer à aménager leur Logis
à compter du 3 décembre 2025.
Ce prochain chapitre de WoW
vous conduira vers 4 nouvelles zones, le Bois des Chants éternels, Zul'Aman, la Tempête du Vide et Harandar, le foyer des Haranir, la nouvelle race jouable. En plus du Housing
, vous pourrez, dès la première phase, parcourir 3 raids inédits, et participer à l'activité de la Traque. Des donjons et gouffres inédits feront également leur entrée, ainsi que la troisième spécialisation du Chasseur de démons, Dévoration.
En plus de cela, les combats vont être mis à jour, de façon à être plus lisibles. Puisque le développeur entend évincer des assistances en lien avec les fonctionnalités proposées par WeakAuras, il est devenu évident qu'il fallait apporter diverses refontes, par exemple le fait que les healers ne pourront plus interrompre des incantations
, dans l'optique de se sentir moins stressés.
Des nouveautés en matière d'interface seront aussi proposées, à l'instar d'un compteur de dégâts et de soins intégré directement au jeu, ou des nameplates
de base plus optimaux. Ces ajustements et ajouts sont encore en train d'être perfectionnés à l'heure où nous écrivons ces lignes, et devraient ainsi être au point le 3 mars 2026, lorsque WoW Midnight sera officiellement lancé.
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