WoW : Ce joueur bâtit des Logis inspirés de l'univers de Star Wars, et le résultat est très réussi

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 02 janvier 2026 à 14h02
Le Housing de WoW offre l'opportunité aux joueurs de créer des maisons originales, et un fan de Star Wars a accompli quelques prouesses.
WoW : Ce joueur bâtit des Logis inspirés de l'univers de Star Wars, et le résultat est très réussi

La fonctionnalité du Logis est arrivée sur les serveurs de WoW The War Within en accès anticipé au début du mois de décembre 2025, et ce système totalement inédit laisse le champ libre aux imaginations les plus débordantes. En effet, les joueurs peuvent bâtir en Azeroth une maison qui leur ressemble, et l'un d'entre eux s'est lancé un défi original, qui devrait séduire les fans de la saga Star Wars.

R2-D2, le Faucon Millenium et le vaisseau TB-TT de Star Wars existent désormais dans les quartiers de WoW

Le Housing est disponible sur WoW depuis plusieurs semaines, et la communauté montre fréquemment ses créations par l'intermédiaire du fil Reddit WoWHousing. Entre cavernes et palais, il y en a pour tous les goûts, et de véritables chefs-d'œuvre sont régulièrement exposés sur la Toile. L'utilisateur "Top_Syllabub6619" a su faire preuve d'une patience à toute épreuve, en partageant au monde des créations remarquables inspirées de l'univers de Star Wars.

L'artiste a dévoilé des Logis prenant la forme d'éléments bien connus de la saga de George Lucas. Le premier n'est autre qu'une reproduction du vaisseau de guerre de l'Empire, TB-TT, apparu surtout dans l'épisode L'Empire contre-attaque.

Darth Vader's AT-AT (STAR WARS)
byu/Top_Syllabub6619 inWoWHousing


Très fidèle à l'originale, cette version du TB-TT ne tire certes pas de laser, mais son caractère imposant produit largement l'effet recherché. "Syllabub" ne s'est pas arrêté là, et a également une maison atypique en forme de R2-D2, ce droïde tant adoré par les fans de Star Wars, ainsi qu'un Faucon Millenium, le vaisseau culte de Han Solo et de Chewbacca. 

R2D2 house!
byu/Top_Syllabub6619 inWoWHousing


L'intérieur n'a pas été exposé, si bien qu'il est difficile de savoir s'il est vraiment possible de vivre correctement à l'intérieur de ces bâtiments, mais cette question est secondaire. Les habitants du quartier de "Syllabub" découvriront l'ombre planante du Faucon Millenium en rentrant chez eux, et rien que pour cela, nous le remercions pour sa patience et ses efforts.

faucon-millenium-housing (1)
Espérons à présent que cette série continuera de s'étoffer, ou que cela inspire d'autres joueurs à donner vie à des éléments emblématiques issus du grand écran. Et vous, si vous deviez créer une maison aussi originale que celles-ci, que feriez-vous ?

Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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