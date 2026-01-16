WoW Midnight : MàJ officielle du prépatch, les détails de la mise à jour

Retrouvez les nouveautés introduites par la mise à jour de prélancement de WoW Midnight en janvier 2026 dans cet article.
WoW
Midnight se rapproche à grands pas, puisque les notes de la mise à jour de prélancement ont été officiellement publiées quelques jours avant sa sortie, le mercredi 21 janvier 2026. Parmi les nouveautés notables, nous retrouvons la spécialisation Dévoration du Chasseur de démons, ainsi que des changements au niveau de l'interface. De plus, tout le monde pourra participer à des Initiatives, agrémenter son Logis, ou encore bénéficier de l'événement du prépatch. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter les détails de la mise à jour de prélancement de WoW Midnight
ci-dessous.
Mise à jour de prélancement de WoW Midnight
Chasseurs et chasseuses de démons : spécialisation Dévoration et Elfes du vide
Les chasseurs et chasseuses de démons Dévoration arrivent en jeu, une troisième spécialisation utilisant le pouvoir du Vide au lieu de la gangrène, à l'inverse de leurs congénères. Ces lanceurs ou lanceuses de sorts détruisant des planètes, récoltant des âmes et maniant des glaives agissent à mi-distance avec la mobilité que l'on attend des chasseurs et chasseuses de démons. Utilisez la spécialisation et les talents héroïques pour améliorer votre style de jeu, vous permettant de plonger dans la mêlée et de déchaîner des enchaînements d'attaques dévastateurs.
Avec l'arrivée d'une nouvelle spécialisation, les chasseurs et chasseuses de démons gagnent également un nouvel arbre de talents héroïques : Annihilation. Ce nouvel arbre est commun aux personnages Dévoration et Vengeance. Les chasseurs et chasseuses de démons Dévoration gagneront aussi accès à l'arbre de talents héroïques Balafre (précédemment appelé Marque de la corruption).
Les personnages-joueurs auront également accès à la nouvelle combinaison, chasseur et chasseuse de démons Elfe du Vide, ainsi qu'à la spécialisation Dévoration, grâce à une courte suite de quêtes faisant partie de la mise à jour de contenu de prélancement de Midnight. Les chasseurs et chasseuses de démons Elfe du Vide comprennent de nouveaux visuels de métamorphose et le nouveau trait racial des Elfes du Vide : Faille spatiale.
Pour en savoir plus, consultez notre article dédié.
Mises à jour des mécanismes de combat des classes
Chaque classe dans World of Warcraft reçoit des mises à jour de mécanismes de combat importantes. Cela signifie qu'il y aura de nouvelles rotations, des identités de classe plus fortes et de nouveaux choix de talents.
Les arbres de talents ont été reconstruits pour toutes les classes avec moins d'éléments de remplissage obligatoires et plus de voies s'adaptant à des styles de jeu spécifiques, ce qui vous permettra de personnaliser votre personnage au style de jeu qui vous plaît le plus.
Compression des caractéristiques et des objets
Les chiffres apparaissant dans le jeu seront réduits afin de rendre les choses plus claires et lisibles. Comme toujours, votre niveau de puissance restera le même par rapport à celui de vos ennemis, mais les chiffres qui s'afficheront à l'écran seront simplement plus accessibles.
Mises à jour de l'interface utilisateur
L'interface utilisateur présente de nouvelles fonctionnalités puissantes, des options de personnalisation améliorées, des cadres de raid plus épurés, des réglages d'échelle d'affichage enrichis, et plus encore. Vous pourrez configurer comment les informations et les compteurs de dégâts apparaissent dans l'interface utilisateur de base et les personnaliser pour s'adapter à votre style de jeu personnel sans avoir à télécharger d'add-ons supplémentaires.
Pour en savoir plus sur une partie des mises à jour et des changements apportés aux barres d'info des unités, aux compteurs de dégâts, aux alertes de boss et bien plus, consultez notre article dédié.
Mises à jour des transmogrifications
Allez plus loin avec vos transmogrifications en débloquant et enregistrant des ensembles complets de tenues pour tous vos personnages, quelle que soit l'occasion. Le système de transmogrification mis à jour fournit également une nouvelle opportunité de personnalisation et d'expression de soi. Vous pourrez débloquer et enregistrer des dizaines de tenues. Débloquer des emplacements de tenues coûtera de l'or, mais une fois cela fait, vous pourrez alterner entre les tenues enregistrées gratuitement.
Chaque tenue peut être ajoutée à votre barre d'action, ce qui vous permettra de modifier votre apparence manuellement à tout moment sans avoir à rendre visite aux spécialistes de la transmogrification. Que vous combattiez dans un donjon, exploriez une nouvelle région ou vous reposiez dans votre logis, votre tenue pourra toujours s'adapter à la situation. Pour en savoir plus, consultez notre article dédié.
Terrain d'entraînement Joueur contre Joueur
Pour les personnages-joueurs découvrant le combat Joueur contre Joueur (JcJ), vous pouvez apprendre les bases du JcJ sur le terrain d'entraînement. Vous pourrez vous joindre à un combat contre des personnages adverses contrôlés par le jeu dans le bassin Arathi, les mines d'Éclargent et la bataille de Gilnéas. Ainsi, vous aurez l'occasion de vous familiariser avec le fonctionnement de ces champs de bataille et les spécificités des différentes classes, vous permettant de gagner en confiance et ouvrant la voie à plus d'expériences JcJ dans le jeu. Bien que vous obtiendrez sûrement plus de victoires que de défaites, les personnages adverses contrôlés par le jeu ne seront pas faciles à vaincre. Vous devrez faire preuve de compétence et de coordination pour remporter ces victoires !
Revendiquez votre logis
Les personnes qui ont acheté une édition de l'extension Midnight pourront rejoindre un quartier, acheter une maison et commencer à la personnaliser dès maintenant ! Si vous ne possédez pas encore Midnight, pas d'inquiétude. Vous pourrez tout de même commencer à obtenir des éléments de décoration grâce à l'obtention de divers hauts faits et activités ou en les achetant dans des commerces aux quatre coins d'Azeroth. Le système de logis ouvre un monde de créativité et de camaraderie : personnalisez votre sanctuaire et invitez des unités alliées pour des réunions entre amis, du jeu de rôle et des souvenirs inoubliables. L'aventure commence à la maison. Pour en savoir plus, consultez notre article sur l'accès anticipé au système de logis.
Participez à des initiatives
Les initiatives sont disponibles dans votre quartier ! Il s'agit d'activités mensuelles à l'échelle du quartier, au cours desquelles toutes les personnes du quartier peuvent effectuer des tâches thématiques (comme de l'artisanat, des quêtes, ou des donjons) afin de débloquer des vendeuses et vendeurs spéciaux, des éléments de décoration et une monnaie, les bons communautaires, afin d'embellir les espaces communs.
Voici les cinq premières initiatives auxquelles vous pourrez prendre part :
- Amitié avec les grumelots ;
- Au-delà des limites du possible ;
- Mécanisation modérée ;
- Consternation du Consortium ;
- Senteurs sensationnelles.
Les éléments d'architecture elfe de la nuit et elfe de sang sont maintenant disponibles
Les personnages-joueurs de l'Alliance peuvent désormais personnaliser leur logis grâce aux maçonneries sélénites et aux structures en bois violettes emblématiques des Elfes de la nuit, et les personnages-joueurs de la Horde peuvent incorporer une touche d'élégance elfe de sang avec des détails inspirés de Lune-d'Argent, de ses ornements dorés et de ses cristaux rouges aux leurs.
Évènement de prélancement et amélioration Vents de bonne aventure mystérieuse
La semaine du 28 janvier, l'évènement de prélancement « Ascension du Crépuscule » commence, ce qui en fait le moment idéal pour tester les nouveaux changements de classes.
L'amélioration Vents de bonne aventure mystérieuse est également de retour, offrant une chance à tous les aventuriers et aventurières de gagner des bonus d'expérience du niveau 10 à 79. Progressez avec vos personnages secondaires, terminez ce que vous avez manqué et débloquez du contenu, puis préparez-vous pour la sortie de Midnight.
Notes de la mise à jour de contenu de prélancement de Midnight
Pour en savoir plus sur les changements apportés par la mise à jour de contenu de prélancement, consultez nos notes de mise à jour.
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