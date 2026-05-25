WoW : MàJ 12.0.7, quelle est sa date de sortie ?

Retrouvez des informations relatives à la date de sortie du patch 12.0.7 (Révélations) de WoW Midnight dans cet article.

Le milieu de la première saison de WoW Midnight se rapproche à grands pas, puisque la mise à jour 12.0.7 sera bientôt déployée. Au programme, un raid à boss unique inédit, de nouvelles activités, des améliorations au niveau de l'interface, ou encore des zones supplémentaires à explorer. Afin que vous puissiez bien vous y préparer, nous vous indiquons ici la date de sortie du patch 12.0.7 de Midnight.

Quand sera lancée la mise à jour 12.0.7 de WoW Midnight ?

La prochaine mise à jour majeure de contenu de WoW Midnight sera bientôt d'actualité, car les tests ont commencé sur le PTR en mai 2026. La date de sortie du patch 12.0.7 a été fixée mercredi 17 juin 2026. Notez que :

le mini-évènement Marathon des Sombrelances aura lieu le 27 juin

les Voies temporelles turbulentes seront de retour la semaine du 1 er juillet

juillet le prochain chapitre avec Zul'jan arrivera dans la semaine du 8 juillet

Avec Révélations, le principal défi sera d'affronter le géant fongique Embourbe-pourri dans le raid de la Chute-des-Spores, qui accueillera un format flexible en difficulté mythique. Entre 15 et 25 joueurs pourront s'y aventurer, une première qui servira avant tout de test.

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Qui plus est, vous pourrez avancer dans la campagne de Zul'jan et explorer les zones de Naigtal et du Val, en empruntant un portail dont la destination variera tous les quelques jours. Une difficulté héroïque pourra être débloquée, et deux boss mondiaux de plus feront leur entrée en Azeroth. En les éliminant 4 fois de suite, vous pourrez d'ailleurs prétendre à une cape, une ceinture ou des brassards mythiques.





Les donjons Timewalking de Dragonflight seront en même temps accessibles, de quoi vous aider à monter plus rapidement vos personnages secondaires, d'autant que les gains d'expérience de certaines activités vont être considérablement augmentés.

D'autres surprises vous attendent avec la mise à jour 12.0.7 de WoW Midnight, ainsi que des améliorations pour l'interface, concernant surtout les frames de raid, le compteur de dégâts et l'affichage des ressources. Rendez-vous donc en juin pour découvrir Révélations, et continuer en beauté la première saison de l'extension.