WoW : Le raid de la Chute-des-Spores se dévoile

Blizzard a présenté le raid de la Chute-des-Spores à venir sur WoW Midnight avec la mise à jour 12.0.7. Le boss unique et les récompenses qu'il vous accordera sont maintenant connus.

Le lancement de la mise à jour 12.0.7 de WoW Midnight approche, et pour que vous sachiez mieux à quoi vous attendre, Blizzard a proposé en mai 2026 un aperçu du raid du milieu de saison, Chute-des-Spores (Sporefall). Cette instance accueillera un boss unique, et sera marquée par un format mythique flexible. Le développeur souhaite en effet tester cela, tout en vous permettant de décrocher divers butins et de relever un nouveau défi.

Le raid de la Chute-des-Spores arrive avec le patch 12.0.7 de WoW Midnight

La mise à jour 12.0.7 de WoW Midnight sera accompagnée d'un nouveau raid dans la zone d'Harandar, la Chute-des-Spores. Vous pourrez y affronter le géant fongique Embourbe-pourri (Rotmire) dans tous les niveaux de difficulté, y compris avec des groupes flexibles en mode mythique (entre 15 et 25 joueurs). Blizzard a partagé quelques indications relatives aux forces de ce boss :

À Chute-des-Spores, les fongiciens ont cultivé un géant fongique dont la taille dépasse de loin celle de son cycle de croissance naturelle. Créature dotée d'une force colossale, Embourbe-pourri libère des spores qui alimentent la croissance des champignons environnants et exposent les âmes imprudentes à de nouveaux dangers.

Quelles récompenses réserve le raid de Sporefall ?

En terrassant Embourbe-pourri, vous serez éligible à plusieurs butins :

Cosmétiques

l'élément de décoration Pourrignon lumineux

Pourrignon lumineux la monture Glissespore lumineux

Glissespore lumineux le jouet Amanite folletête







Équipements

l'équipement fusiospore (2 pièces d'armure pour chaque type, iLvl 298 en mythique, iLvl 259 en LFR)

(2 pièces d'armure pour chaque type, iLvl 298 en mythique, iLvl 259 en LFR) Sporocœur d'Embourbe-pourri (cou) : vos soins ont une chance de faire apparaître des amanites protectrices qui absorbent des dégâts sur une durée maximale de 12 s. S'ils sont détruits, ces champignons explosent en infligeant des dégâts de nature aux adversaires proches.

: vos soins ont une chance de faire apparaître des amanites protectrices qui absorbent des dégâts sur une durée maximale de 12 s. S'ils sont détruits, ces champignons explosent en infligeant des dégâts de nature aux adversaires proches. Insigne mycélien du seigneur des spores (bijou) : vos sorts et techniques ont une chance de nourrir le mycélium, ce qui confère un bonus à une caractéristique secondaire aléatoire et à la Ponction pendant 12 s.

: vos sorts et techniques ont une chance de nourrir le mycélium, ce qui confère un bonus à une caractéristique secondaire aléatoire et à la Ponction pendant 12 s. Jonc fleuri de mande-spores (anneau) : les dégâts de nature infligés ont une chance d'appliquer Floraison putride, infligeant des dégâts de nature en 15 s. Si l'adversaire est déjà victime de votre Floraison putride, elle est consommée pour infliger 120 % de ses dégâts restants.

Blizzard a précisé que la monture pourra être obtenue en collectant « 4 délicieux sporencas » (liés au compte), que vous recevrez une fois par semaine en terminant le raid dans n'importe quel mode de difficulté.

La date de sortie de Révélations n'a pas été communiquée à l'heure où nous écrivons ces lignes, alors restez alerte de l'actualité de WoW Midnight pour ne rien manquer.