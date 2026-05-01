WoW : Un premier aperçu de la mise à jour 12.0.7, Révélations, a été partagé

Alors que le patch 12.0.5 de WoW Midnight vient tout juste d'être déployé, et de façon assez chaotique, Blizzard a dévoilé les grandes nouveautés à venir avec la mise à jour 12.0.7, intitulée Révélations. Au programme, un nouveau raid avec un test de format flexible en difficulté Mythique, deux zones supplémentaires, ou encore l'introduction de l'Omnium.

Aperçu de Révélations, la mise à jour 12.0.7 de WoW Midnight

Dans la prochaine mise à jour de contenu, passez à l'étape suivante de la lutte contre les forces du Vide : la traque de ses dirigeants et la découverte de nouvelles sources de pouvoir. Un nouveau raid à boss unique, Chute-des-Spores, sera disponible et les voies temporelles turbulentes seront de retour avec les donjons de Dragonflight et un nouvel éventail de récompenses.

Préparez-vous pour les confrontations

Lutter contre les forces du Vide dans les assauts du Vide et sur les sites rituels ne suffit pas à arrêter leurs machinations. Afin d'éliminer la menace à sa source, vous devrez traquer les responsables de ces attaques brutales sur Azeroth. Poursuivez-les à travers un portail de la tempête du Vide menant à deux nouvelles zones :





Naigtal : un monde fongique et riche en énergies arcaniques, désormais occupé par une sournoise faction éthérienne, les Hal'hadar.

Val : un monde glacé autrefois habité par la Légion, où l'imperator domanaar Pertinax a installé son bastion de pouvoir.

Le portail menant à ces mondes est instable et change de destination tous les quelques jours, offrant une succession de défis et d'expériences variés. Vous pourrez accomplir des expéditions, vaincre des créatures rares, participer à des évènements et enfin confronter les dirigeants en tant que boss hors instance.

Obtenez de nouveaux pouvoirs avec le feuillet de l'Omnium

Joignez-vous au magistère Umbric et au grand magistère Rommath afin de reconfigurer et restaurer l'Omnium de Haut-Soleil. Cette relique elfe antique fut créée par Dath'remar Haut-Soleil pour étudier et observer les différentes écoles de magie et servir de dépôt académique. Après des années de silence, l'Omnium de Haut-Soleil s'est réveillé, perturbant les Magistères et semant la discorde entre eux.

Une fois l'Omnium débloqué, vous obtiendrez le feuillet de l'Omnium, un livre runique contenant de puissantes runes de pouvoir que vous pourrez utiliser en combat. Participez à des activités hebdomadaires pour imprégner des runes supplémentaires, personnaliser les runes initiales et débloquer leur potentiel maximal pour vous assister lors du combat contre le Vide.

Nouveau raid : Chute-des-Spores

Chute-des-Spores est un raid à boss unique situé en Harandar, où vous affronterez le géant fongique Embourbe-pourri. Le raid sera disponible en mode Outil Raids, normal, héroïque et mythique.

Pour ce raid, nous essayons quelque chose de nouveau pour le mode mythique : les groupes flexibles de 15 à 25 personnages-joueurs.

Prenez part aux chroniques des Loas

Découvrez l'histoire des Loas avec la chroniqueuse assistante Li Li. Vous vous pencherez sur les récits des tribus trolles zandalari, drakkari, gurubashi et sombrelance.

Aidez le parle-loa Brek à faire éclore les nouveaux œufs de Jan'alai

Le retour de Jan'alai, Loa du feu, signifie aussi le retour d'anciennes traditions. Elle est prête à mettre au monde une nouvelle couvée, mais le parle-loa Brek a besoin d'aide pour la cérémonie et pour s'assurer que les petits de la Loa éclosent en toute sécurité. Accueillez le premier de sa progéniture et protégez-le lors de ses premiers pas.

Entamez le prochain chapitre avec Zul'jan

Lorsque les Haranir organisent un rassemblement spécial, Zul'jan y assiste en tant que représentant des Amani… pour se retrouver entraîné dans un mystère ancestral entourant l'héritage du peuple troll amani. Joignez-vous à lui, ainsi qu'à son oncle Kinduru, dans leur quête de vérité. Ce contenu sera disponible après la sortie de la mise à jour.

Les voies temporelles turbulentes sont de retour

Les voies temporelles turbulentes reviennent avec de nouvelles récompenses, y compris une nouvelle monture : le rejeton de Vyranoth. Six nouveaux donjons sont ajoutés à la rotation :

L'académie d'Algeth'ar ;

Les salles de l'Imprégnation ;

Neltharus ;

Les bassins de l'Essence rubis ;

Les caveaux d'Azur ;

Le creux des Fougerobes.

Nouveau mini-évènement : le Marathon des Sombrelances

Joignez-vous à la tribu trolle sombrelance ainsi qu'à son alliée zandalari lors d'une course des îles de l'Écho à Lune-d'Argent, à l'occasion d'un évènement en jeu inspiré de l'évènement communautaire « Running of the Trolls ». Préparez-vous à courir, sauter et répandre la joie de l'arc-en-ciel tout au long du parcours.

Nouvelles mises à jour de l'interface utilisateur

Nous ajoutons de nouvelles améliorations de confort aux fenêtres de raid, compteurs de dégâts, et plus