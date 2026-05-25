WoW : Remportez jusqu'à 8 fois plus d'expérience avec quelques activités au patch 12.0.7

Blizzard vous propose d'aller plus vite pour bénéficier d'un personnage secondaire sur WoW Midnight. Les gains d'expérience offerts par plusieurs activités vont augmenter avec le lancement du patch 12.0.7.

La prochaine mise à jour de WoW Midnight, la 12.0.7, marquera le milieu de la première saison, et introduira notamment un raid inédit à boss unique, la Chute-des-Spores. D'autres nouveautés sont au programme, tout comme une salve d'ajustements, et il sera aussi plus rapide de passer un personnage au niveau maximal.

La montée en niveau s'accélère avec le patch 12.0.7 de WoW Midnight

Plus vous disposez de personnages secondaires sur WoW, plus la montée en niveau des suivants est rapide grâce à un bonus de 5 % d'XP supplémentaire cumulable obtenu pour chaque personnage 90, combiné au bonus de 25 % via le mode Guerre. Passer du 80 au 90 sur Midnight peut aller assez vite, surtout si vous ajoutez à cela le buff de la Foire de Sombrelune.

Cependant, pour accélérer encore les choses et vous encourager à créer des rerolls, Blizzard prévoit d'augmenter considérablement les gains d'expérience octroyés en participant pour la première fois à certaines activités de Midnight avec la mise à jour 12.0.7. Le développeur avait brièvement annoncé cela en partageant un aperçu du patch Révélations, mais les données repérées sur le PTR permettent d'en savoir un peu plus.

Les gains d'expérience de la première participation aux gouffres, aux traques, avec les quêtes de donjons et aux activités hebdomadaires offrant du Renom, par exemple les abondances, vous permettront de gagner jusqu'à 8 fois plus qu'avant. Nos confrères de Wowhead ont indiqué les montants, consultables ci-dessous.

Activité XP (12.0.5) XP (12.0.7) Gouffre 70 600 124 000 Quêtes de donjon 23 550 54 000 Traque 17 650 101 000 Quêtes hebdomadaires de Renom 11 750 101 000

Bien entendu, cela est susceptible d'être modifié. En plus de cela, les donjons Timewalking de Dragonflight seront disponibles en même temps que le déploiement du patch 12.0.7, vous laissant ainsi plusieurs options pour varier les activités durant la montée en niveau.

Disposer d'un nouveau personnage secondaire sur WoW Midnight sera donc encore plus simple d'ici quelques semaines, alors n'hésitez pas à réfléchir dès aujourd'hui à la classe avec laquelle vous aimeriez évoluer. Pour nous, ça sera un prêtre supplémentaire, et pour vous ?