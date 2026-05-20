WoW : Le monde ouvert vous offrira bientôt des pièces mythiques

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 20 mai 2026 à 10h54
La mise à jour 12.0.7 de WoW Midnight est en phase de tests sur le PTR, ce qui a permis aux joueurs de découvrir qu'il sera encore plus aisé de recevoir des objets mythiques.
WoW : Le monde ouvert vous offrira bientôt des pièces mythiques

Le patch 12.0.7 de WoW Midnight se rapproche, et amènera notamment le raid de Chute-des-Spores qui pourra être parcouru suivant un format flexible en difficulté mythique, entre 15 et 25 joueurs. Cette nouveauté de taille n'arrivera pas seule : à la suite des observations effectuées sur le PTR, il apparaît que vous aurez aussi l'opportunité de récolter quelques équipements mythiques grâce au contenu du monde ouvert.

Decimus a encore un tour dans son sac avec le patch 12.0.7 

Jamais sur WoW il n'a été possible d'obtenir le meilleur équipement de la phase, c'est-à-dire le mythique, en dehors des raids, des donjons, et de la grande chambre forte. Or, la fin de la première saison de Midnight devrait être marquée par une telle nouveauté, puisque la communauté a repéré sur le PTR de la mise à jour 12.0.7 que la Forge du Vide réserverait une autre surprise.

Ce système qui vous a déjà offert des améliorations de l'iLvl de vos armes et de vos bijoux va proposer à compter du déploiement du prochain patch une nouvelle quête hebdomadaire, Knocking Off the Top. Pendant 4 semaines, Decimus vous demandera de récolter des emblèmes sur les nouveaux boss mondiaux en difficulté de monde héroïque. Une fois cette tâche accomplie, vous aurez le choix entre 3 pièces d'équipement mythique 1/6 aux emplacements suivants :

  • Cape
  • Ceinture
  • Brassards

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Bien qu'il ne s'agisse pas des emplacements les plus importants en terme de puissance, cela pourrait tout de même apporter un coup de pouce intéressant à tous ceux qui évitent le contenu mythique, ou à tous vos personnages secondaires. La date de sortie de la mise à jour 12.0.7 n'est pas encore connue à ce jour, alors restez à l'affût pour ne rien manquer de l'actualité de WoW Midnight.

Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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