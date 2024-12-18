WoW : La suite de quêtes du Destin du Kirin Tor ne sera pas disponible avant janvier 2025

La sortie de la série de quêtes du Destin du Kirin Tor a été décalée sur WoW The War Within. Il faudra patienter 3 semaines pour découvrir la suite de la narration.
La mise à jour 11.0.7
de WoW
The War Within a introduit la nouvelle zone de l'île aux Sirènes le 18 décembre 2024, et les joueurs peuvent déjà y accomplir une multitude de quêtes pour obtenir par exemple leur Diadème de Circé
ou ajouter à leur collection la monture secrète Thrayir
. Or, l'intégralité du contenu n'est pas accessible tout de suite, en particulier la série de quêtes liée au Destin du Kirin Tor.
La suite de quêtes du Destin du Kirin Tor pourra être complétée à partir de janvier 2025
Même si l'île aux Sirènes est disponible depuis le 18 décembre 2024 sur WoW The War Within
, il n'est pas encore possible de connaître l'avenir du Kirin Tor
puisque la sortie de la suite de quêtes a été retardée de trois semaines. Vous devrez donc patienter jusqu'au 8 janvier 2024 en Europe
pour la découvrir et savoir enfin ce qui arrive aux rescapés de la destruction de Dalaran.
Sans surprise, ce report ne satisfait pas les joueurs, qui avaient hâte d'en apprendre plus sur cette partie importante du Lore de l'extension. Il est en effet prévu qu'ils apportent leur aide à Khadgar, Jaina ou encore Kalec pour se reconstruire après les premiers événements de The War Within
. Un minuteur placé au-dessus de Khadgar en jeu indique d'ailleurs que la date de sortie des quêtes du Destin du Kirin Tor a été repoussée au 8 janvier, c'est-à-dire 3 semaines après le lancement de la mise à jour 11.0.7.
Blizzard n'avait pas averti la communauté de ce report, ce qui a quelque peu terni le déploiement d'un patch pourtant prometteur. Néanmoins, la décision du développeur peut se comprendre, dans le sens où il est toujours intéressant d'espacer les mises à jour, d'autant que la 11.1 devrait arriver au cours du mois de février. Pour rappel, la saison 2 amènera de nombreuses nouveautés
, comme le raid « Liberation of Undermine », une capitale propre aux Gobelins et un donjon inédit, « Operation Floodgate ».
commentaire (0)