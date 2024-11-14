WoW : La saison 2 mettra les Gobelins sous les feux des projecteurs avec une nouvelle capitale et un raid inédit, les détails des nouveautés

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 14 novembre 2024 à 14h46
Blizzard a présenté le contenu de la saison 2 de WoW The War Within. Les joueurs pourront s'aventurer dans un nouveau raid, un donjon inédit, et découvrir pour la première fois sur le jeu la capitale des Gobelins, Undermine.
WoW : La saison 2 mettra les Gobelins sous les feux des projecteurs avec une nouvelle capitale et un raid inédit, les détails des nouveautés
Au cours de la diffusion Warcraft Direct du 13 novembre 2024, célébrant les 30 ans de l'univers Warcraft, Blizzard a levé le voile sur le contenu à venir en saison 2 de WoW The War Within. 

La saison 2 de The War Within sera axée sur l'univers des Gobelins

Nouvelle capitale, Undermine(d)

La seconde saison de The War Within sera l'occasion pour les joueurs de découvrir une capitale dominée par les Gobelins, Undermine. Vous pourrez ainsi en apprendre plus sur la culture des maîtres de l'ingénierie et de l'alchimie, malgré le conflit entre les 4 grands cartels connus depuis l'époque de Vanilla, le Cartel Gentepression, le Cartel Baille-Fonds, le Cartel, le Cartel Blackwater et le KapitalRisk. Vous devrez d'ailleurs vous rapprocher de l'un d'entre eux, probablement pour débloquer des récompenses uniques, à l'instar de voitures ultrarapides.

Miniature vidéo

D.R.I.V.E

Les rues d'Undermine vous permettront de vous déplacer dans des véhicules « vraiment bling-bling », spécifiquement conçus pour la capitale. Les routes sont effectivement faites pour une conduite rapide, et les voitures à récupérer iront « BEAUCOUP » plus vite que vos montures terrestres classiques. Leurs caractéristiques pourront être ajustées au gré de vos préférences, si bien que vous pourrez opter pour un chariot spécialisé dans les dérapages ou la vitesse. 

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Nouveau raid : Liberation of Undermine

Comme à chaque nouvelle saison de WoW, les joueurs auront accès à un raid inédit, et celui de la deuxième de The War Within sera intitulé « Liberation of Undermine ». Il comprendra 8 boss, et vous mènera dans les rues d'Undermine pour affronter le chef de la Horde, Gallywix. 

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Nouveau donjon : Operation Floodgate

Un nouveau donjon sera disponible en saison 2 de The War Within, Operation Floodgate. Il sera immédiatement accessible en mode héroïque, mythique et mythique +. Il prendra la forme d'une course folle visant à empêcher un groupe de gobelins de faire exploser un barrage dans les Abîmes retentissants. Cette instance fera partie de la rotation des donjons de la saison 2, aux côtés des 4 propres à l'extension, et 3 plus anciens dont The MOTHERLODE (Le Filon) de Battle for Azeroth.

Toutes ces nouveautés seront disponibles avec le patch 11.1 de WoW, qui sortira au début du printemps 2025 selon les données présentées dans la feuille de route.

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D'autres surprises sont également au programme, comme de nouveaux gouffres et une nouvelle arène, mais il faudra vous montrer patient et prendre le temps de découvrir avant l'Île aux Sirènes, une zone inédite qui fera son apparition avec le patch 11.0.7 en décembre.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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