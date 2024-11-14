WoW : La saison 2 mettra les Gobelins sous les feux des projecteurs avec une nouvelle capitale et un raid inédit, les détails des nouveautés



le 14 novembre 2024 à 14h46 Publié par Amandine Paccou le 14 novembre 2024 à 14h46

Blizzard a présenté le contenu de la saison 2 de WoW The War Within. Les joueurs pourront s'aventurer dans un nouveau raid, un donjon inédit, et découvrir pour la première fois sur le jeu la capitale des Gobelins, Undermine.