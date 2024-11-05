WoW : L'anneau Diadème de Cyrcé, comment l'obtenir ?

La mise à jour 11.0.7 de WoW permettra aux joueurs d'acquérir un anneau très puissant. Retrouvez des informations pour obtenir le Diadème de Cyrcé dans cet article.
La mise à jour de contenu 11.0.7 de WoW
The War Within sera déployée en début d'année 2025, et introduira notamment une nouvelle zone, l'Île aux Sirènes
, en plus de marquer le retour de la Battle Royale Plunderstorm
. La découverte de ce nouveau lieu, situé au cœur d'un océan orageux, sera l'occasion pour les joueurs de mettre la main sur une pièce d'équipement atypique. Retrouvez la marche à suivre pour récupérer l'anneau Diadème de Cyrcé
dans cet article.
Comment acquérir le Diadème de Cyrcé ?
Le patch 11.0.7 de WoW
est en cours de tests sur le PTR, ce qui a permis aux joueurs les plus curieux de trouver le moyen d'obtenir l'anneau Diadème de Cyrcé
, d'un iLvl de 619 (629 après améliorations). Sa particularité est qu'il peut être amélioré considérablement en accueillant jusqu'à 3 citrines
dans des châsses de couleur. Chaque emplacement peut héberger un type précis de gemme, et toutes apportent des effets uniques.
Pour le récupérer, vous devrez commencer par vous rendre sur l'Île aux Sirènes
afin d'y compléter la quête d'introduction de la zone
, intitulée « The Radiant Vault
». Après avoir exploré la Chambre oubliée et avoir interagi avec le PNJ Angorla, vous recevrez le Diadème de Cyrcé
, et il ne vous restera plus qu'à la sertir de citrines.
Comment obtenir des citrines pour sertir le Diadème de Cyrcé ?
La première citrine
que vous pourrez acquérir sera fournie par Angorla. Les suivantes seront à débloquer en complétant des expéditions élites sur l'Île aux Sirènes, mais aussi en participant à des Excavations majeures sur le campement.
Il est également possible que certaines soient proposées à l'achat contre du fer béni par la flamme, mais nous n'avons aucune certitude à ce sujet pour le moment. Notez que chaque citrine pourra être insérée ou retirée d'un simple clic droit, et que ces actions ne conduiront pas à leur destruction.
Quelles sont les citrines existantes ?
Châsse bleue
- Citrine bénie de marinière → Vos sorts et vos techniques ont une chance de faire baigner un joueur allié dans une eau réparatrice qui bondit vers 2 personnages alliés proches, leur rendant des points de vie.
- Citrine de léviathan des fonds marins → Confère un bonus à l'Endurance et augmente légèrement votre taille. De plus, lorsque vous avez plus de 80 % de points de vie, inflige des points de dégâts de givre aux personnages assaillants.
- Citrine runique des grands fonds → Confère un bonus à la Maîtrise. De plus, les autres effets de la citrine chantante sont augmentés en fonction de votre total de Maîtrise.
- Citrine de surveillance sous marine → Vos sorts et vos techniques ont un chance de tremper un personnage adverse d'eau de mer glacée qui bondit vers 2 adversaires proches, ce qui leur inflige des dégâts de givre.
Châsse jaune
- Citrine de collecte des eaux → Vos sorts et techniques ont une chance de protéger un personnage allié avec de la foudre, absorbant des points de dégâts subis pendant 10 secondes. Tant que le bouclier persiste, les personnages assaillants subissent 10 % du montant absorbé sous forme de dégâts de nature.
- Citrine de reine guerrière rugissante → Vos sorts et techniques ont une faible chance de déclencher les effets des citrines de tonnerre chantant de 4 personnages alliés proches. Chaque fois qu'un personnage-joueur allié meurt, déclenche immédiatement cet effet.
- Citrine runique de porte-tempête → Confère un bonus à toutes les caractéristiques secondaires.
- Citrine crépitante de sire-tonnerre → Vos sorts et techniques ont une chance d'électrocuter un personnage adverse et de lui infliger des points de dégâts de nature.
Châsse rouge
- Citrine bardique de vieux loup → Vos sorts et vos techniques ont une chance de sussurer un chant marin à 5 personnages alliés proches, leur rendant des points de vie en 5 secondes.
- Citrine de barreuse légendaire → Vos sorts et vos techniques ont une chance de déclencher un effet de citrine chantante aléatoire à 150 % d'efficacité.
- Citrine runique de chantelevent → Confère un bonus à votre caractéristique secondaire la plus élevée.
- Citrine vogue-bourrasque → Vos sorts et techniques ont une chance de trancher 5 adversaires avec une brise marine, ce qui leur inflige des points de dégâts de nature.
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