WoW : La monture Thrayir, les Yeux de la sirène, comment l'obtenir ?

Retrouvez des indications pour ajouter la monture Thrayir à votre collection sur WoW The War Within dans cet article.
L'île aux Sirènes a ouvert ses portes en décembre 2024 sur WoW
The War Within à la suite de la mise à jour 11.0.7, et les lieux regorgent de secrets et de mystères à percer pour débloquer des butins de qualité. La résolution de l'un d'entre eux vous permettra de mettre la main sur une nouvelle monture, Thrayir, les Yeux de la sirène
. Afin de vous aider à en disposer, nous vous expliquons ici la marche à suivre pour la débloquer.
Comment récupérer la monture Thrayir sur WoW ?
En entrant pour la première fois dans la Chambre oubliée
sur l'île aux Sirènes aux coordonnées 50, 15 dans le Creux sacré
et pendant la Furie des mers
, vous avez sans doute remarqué que Thrayir
reposait là et que 5 pierres runiques l'entouraient.
Pour débloquer la monture Thrayir
, vous devrez activer chacune d'entre elles à l'aide de clés runiques
, ce qui vous permettra d'accèder à la quête « Thrayir, les Yeux de la sirène
».
Voici où trouver les 5 clés runiques
:
- Pierre runique tourbillonnante / Clé runique tourbillonnante → La clé se ramasse sur le cadavre de la créature rare Ksvir l'Oublié, situé dans la Chambre oubliée en 38, 76 pendant la Furie des mers.
- Pierre runique torrentielle / Clé runique torrentielle → La clé peut être assemblée après avoir collecté 7 Fragments torrentiels, qui se récupèrent sur la plupart des créatures de l'île aux Sirènes pendant la tempête. Le taux de drop est cependant très bas, si bien qu'il vous faudra persévérer et vous montrer patient.
- Pierre runique tonnante / Clé runique tonnante → Cette clé peut être acquise en assemblant 5 fragments tonnants, obtenables dans tous les coffres de l'île quelle que soit la météo. Encore une fois, le taux de drop est peu élevé.
- Pierre runique cyclonique / Clé runique cyclonique → La clé runique cyclonique a une chance de tomber en éliminant Zek'ul le Naufrageur, une créature rare située à côté du Bourbier Nagefroi.
- Pierre runique turbulente / Clé runique turbulente → La dernière clé s'obtient en assemblant 3 Fragments turbulents, disséminés sur l'île aux Sirènes et repérables uniquement pendant la tempête.
Vous les obtiendrez aux endroits suivants :
- Fragment turbulent 1 : en 38.19, 51.78 dans le cimetière de la base kultirassienne, derrière l'auberge abandonnée (prenant la forme d'un petit tas de terre)
- Fragment turbulent 2 : en 67.08, 78.44, à l'intérieur d'une grotte de la Fosse putréfiée
- Fragment turbulent 3 : en 52.39, 38.59, dans une grotte abritant des esprits, face à l'un d'entre eux
Une fois les 5 clés en poche, retournez dans la Chambre oubliée, activez les pierres pour accomplir le rituel, et interagissez avec Thrayir,
qui reprendra vie. En acceptant sa quête, vous obtiendrez la monture secrète de l'île aux Sirènes
.
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