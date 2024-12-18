WoW : La monture Thrayir, les Yeux de la sirène, comment l'obtenir ?

Le retour aux sources de Blizzard avec les objets exclusifs de la BlizzCon 2026

La BlizzCon 2026 approche et Blizzard lance déjà les festivités avec ses fameux packs numériques. Disponibles sur Battle.net, ces lots regorgent de cosmétiques exclusifs pour vos licences préférées. Que vous soyez sur place ou devant votre écran, découvrez ce que vous réserve cette nouvelle édition.