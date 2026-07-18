WoW : Équilibrage des classes du 22 juillet 2026, les détails de la mise à jour

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 18 juillet 2026 à 11h44
Retrouvez les détails de l'équilibrage des classes en PvP du 22 juillet 2026 de WoW Midnight dans cet article.
WoW : Équilibrage des classes du 22 juillet 2026, les détails de la mise à jour

Bien que la saison 2 de WoW Midnight se rapproche, Blizzard propose de rendre la fin de la première un peu plus douce concernant le mode JcJ. Pour ce faire, le développeur va apporter quelques ajustements pour le Chasseur de démons, le Moine heal, les Prêtres Sacré et Discipline ainsi que le Chaman heal. Retrouvez les détails de l'équilibrage du mercredi 22 juillet 2026 ci-dessous.

Équilibrage PvP du 22 juillet 2026 de WoW Midnight

Chasseur de démons

Note des développeurs : Les Chasseurs de démons Dévoration et Dévastation sont plus difficiles à éliminer que prévu. Nous réduisons donc l'efficacité de certains effets de réduction des dégâts partagés qui contribuent à leur excellente survie.

Moine

Tisse-brume

Note des développeurs : Nous réduisons la capacité des Moines Tisse-brume à soigner les cibles regroupées en PvP, car ils produisent actuellement davantage de soins que souhaité face aux classes utilisant des familiers.

Prêtre

Sacré

Note des développeurs : Nous augmentons les soins globaux des Prêtres Sacré tout en leur donnant davantage d'opportunités de contribuer offensivement afin d'aider leur équipe à sécuriser des éliminations.

  • Les dégâts directs de Flammes sacrées sont augmentés de 15 %.
  • Les dégâts sur la durée de Flammes sacrées sont augmentés de 27 %.
  • Tous les soins sont augmentés de 3 %.

Discipline

  • Les soins de tous les sorts sont augmentés de 3 % en PvP.

Chaman

Restauration

Note des développeurs : Les performances en soins du Chaman Restauration sont légèrement en retrait par rapport aux autres soigneurs en PvP. Nous augmentons donc ses capacités de soins instantanés.

  • Les soins de Remous sont augmentés de 15 % en PvP.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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