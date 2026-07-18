WoW : Équilibrage des classes du 22 juillet 2026, les détails de la mise à jour

Bien que la saison 2 de WoW Midnight se rapproche, Blizzard propose de rendre la fin de la première un peu plus douce concernant le mode JcJ. Pour ce faire, le développeur va apporter quelques ajustements pour le Chasseur de démons, le Moine heal, les Prêtres Sacré et Discipline ainsi que le Chaman heal. Retrouvez les détails de l'équilibrage du mercredi 22 juillet 2026 ci-dessous.

Équilibrage PvP du 22 juillet 2026 de WoW Midnight

Chasseur de démons

Note des développeurs : Les Chasseurs de démons Dévoration et Dévastation sont plus difficiles à éliminer que prévu. Nous réduisons donc l'efficacité de certains effets de réduction des dégâts partagés qui contribuent à leur excellente survie.

Muselière démoniaque réduit désormais les dégâts magiques subis de 5 % en PvP (contre 15 % auparavant).

Repli imperceptible réduit désormais les dégâts subis de 25 % (contre 35 % auparavant) lorsque vous êtes en l'air après avoir utilisé Retraite vengeresse.

Moine

Tisse-brume

Note des développeurs : Nous réduisons la capacité des Moines Tisse-brume à soigner les cibles regroupées en PvP, car ils produisent actuellement davantage de soins que souhaité face aux classes utilisant des familiers.

Voie de la grue convertit désormais 100 % des dégâts de Coup tournoyant de la grue en soins en PvP (contre 340 % auparavant).

Prêtre

Sacré

Note des développeurs : Nous augmentons les soins globaux des Prêtres Sacré tout en leur donnant davantage d'opportunités de contribuer offensivement afin d'aider leur équipe à sécuriser des éliminations.

Les dégâts directs de Flammes sacrées sont augmentés de 15 %.

Les dégâts sur la durée de Flammes sacrées sont augmentés de 27 %.

Tous les soins sont augmentés de 3 %.

Discipline

Les soins de tous les sorts sont augmentés de 3 % en PvP.

Chaman

Restauration

Note des développeurs : Les performances en soins du Chaman Restauration sont légèrement en retrait par rapport aux autres soigneurs en PvP. Nous augmentons donc ses capacités de soins instantanés.