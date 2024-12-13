WoW : MàJ de l'île aux Sirènes, les détails de la mise à jour



le 13 décembre 2024 à 16h06 Publié par Amandine Paccou le 13 décembre 2024 à 16h06

Retrouvez les détails de la mise à jour introduisant la zone de l'île aux Sirènes sur WoW The War Within dans cet article.