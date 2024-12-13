WoW : MàJ de l'île aux Sirènes, les détails de la mise à jour

Retrouvez les détails de la mise à jour introduisant la zone de l'île aux Sirènes sur WoW The War Within dans cet article.
La prochaine mise à jour de WoW
The War Within, qui marquera l'ouverture de la zone de l'île aux Sirènes
, sera déployée le mercredi 18 décembre 2024 en France, mais Blizzard a publié le contenu du patch notes une semaine avant l'échéance. De nouvelles quêtes seront disponibles, tout comme des personnalisations d'oreilles arathies, et vous pourrez aussi bénéficier d'ajustements concernant les traits raciaux. Pour en savoir plus, nous vous invitons à découvrir la mise à jour de l'île aux Sirènes
ci-dessous.
Mise à jour de l'île aux Sirènes de WoW The War Within, les détails
Répondez à l'appel de l'île aux Sirènes
Explorez aux côtés des équipes d'expédition gobeline, terrestre et arathie pour en apprendre davantage sur le « cristal chantant » situé au cœur de l'île aux Sirènes.
En affrontant de nouvelles et anciennes forces ennemies avec bravoure, vous pourrez obtenir une nouvelle monnaie, le fer béni par la flamme, à échanger contre des montures, des mascottes, de l'équipement et des transmogrifications. Cette monnaie peut également être utilisée pour ouvrir l'un des trois sites de fouilles de l'île, permettant ainsi aux personnages-joueurs de tuer une cible adverse redoutable et de recevoir des récompenses uniques.
Vous pourrez aussi obtenir un puissant anneau, le diadème de Cyrcé, en terminant la suite de quêtes d'introduction de l'île aux Sirènes. En accomplissant une série de quêtes, les personnages-joueurs pourront améliorer leur anneau pour augmenter son niveau d'objet et obtenir de nouveaux pouvoirs fort utiles sur l'île aux Sirènes.
Ils obtiendront également des citrines chantantes à enchâsser dans le diadème de Cyrcé. Vous pouvez combiner ces citrines afin de créer de puissantes combinaisons, et ajouter ou dessertir les gemmes comme vous le voulez.
Personnalisation d'oreilles arathies pour humains et humaines de Kul Tiras
- Les Humains et Humaines de Kul Tiras disposeront des nouvelles personnalisations d'oreilles arathies. Rendez-vous au salon de coiffure pour changer votre apparence.
Personnages (Mises à jour raciales)
Commentaire de l'équipe de développement : nous effectuons des changements au niveau de plusieurs compétences raciales afin d'accroître la viabilité de certaines races moins populaires. Beaucoup de ces compétences ont pris du retard au sein de l'écosystème du jeu et nous espérons que des ajustements ciblés permettront de favoriser la diversité des races dans tous les types de contenu.
Draeneï
Tauren/Taurène de Haut-Roc
- Temps de recharge de Don des Naaru réduit à 2 min (au lieu de 3).
Draeneï sancteforge
- Effets de Ténacité robuste augmentés de 50 %.
Orc/Orque mag'har
- Le rayon de Jugement de la Lumière a été augmenté à 10 m (au lieu de 5) et la taille de ses effets visuels a été augmentée.
- Les dégâts de Jugement de la Lumière ont été augmentés de 40 % et il inflige désormais des dégâts réduits au-delà de 8 cibles.
- Résistance au Sacré a été renommé en Providence sacrée et augmente désormais les soins prodigués de 1 %.
Sacrenuit
- Les caractéristiques conférées par Appel ancestral ont été augmentées de 30 % et il augmente désormais l'une de vos deux caractéristiques secondaires les plus élevées.
Elfe du Vide
- Les dégâts d'Impulsion arcanique ont été augmentés de 300 % et il réduit désormais la vitesse de déplacement de 80 % (au lieu de 50 %). Durée réduite à 8 s (au lieu de 12).
Vulpérin/Vulpérine
- Faille spatiale : vitesse de déplacement de la faille augmentée de 80 %, durée augmentée à 8 s (au lieu de 6) et portée maximum augmentée à 35 m. Les effets visuels ont été mis à jour et n'apparaissent plus pour les membres du groupe.
- Étreinte entropique : taux d'activation du déclenchement ajusté. Augmente désormais les soins prodigués et les dégâts infligés de 5 % pendant 12 s (au lieu de soins et dégâts dupliqués). Fonctionne désormais avec l'absorption.
Worgen
- Soins et dégâts de Sac à malice augmentés de 40 %.
- Sac à malice diminue la vitesse de déplacement des cibles ennemies de 80 % pendant 4 s et augmente la vitesse de déplacement des personnages alliés de 20 % pendant 4 s. Affecte désormais une seule cible.
Troll/Trollesse zandalari
- Le bonus de vitesse de déplacement de Sombre course est désormais cumulable avec les autres effets qui augmentent la vitesse de déplacement.
- Temps de recharge de Sombre course réduit à 1,5 min (au lieu de 2).
- Régénération n'est plus annulé par les effets de dégâts périodiques, son temps de recharge est désormais de 3 min (au lieu de 2,5) et il soigne désormais 50 % de votre maximum de points de vie (au lieu de 100 %).
- Les soins d'Étreinte d'Akunda ont été augmentés de 300 % et ses chances de déclenchement ont été augmentées de 250 %.
- Effets d'Étreinte de Bwonsamdi augmentés de 50 %.
- Chances de déclenchement d'Étreinte de Kimbul augmentées de 400 %
Créatures et PNJ
- Vous pouvez désormais congédier les garde-paix assermentés qui s'entraînent à la Porte du belligérant à Dornogal en leur parlant et en leur suggérant de prendre une pause bien méritée.
Donjons et raids
- Les groupes interfactions peuvent désormais rejoindre la file d'attente des donjons. Les donjons nécessiteront un groupe préconstitué complet et les membres qui quittent le groupe ne seront pas remplacés.
Objets
- Le nombre d'écus dorés de messagère requis pour acheter un écu doré de messagère naissant a été réduit à 60 (au lieu de 90).
- Le nombre d'écus de messagère requis pour acheter des sacs a été réduit à 45 (au lieu de 90).
- Le haut fait Messagère dorée requiert désormais un niveau d'objet de 636 pour chaque emplacement (au lieu de 639).
- Les récompenses sous forme de monnaie des donjons mythiques + (écus, or, pierres de vaillance) sont désormais calculées en fonction du niveau de la clé mythique, jusqu'à +12.
- Écus : à partir de 12, et +2 supplémentaires par niveau de clé mythique. Terminer une clé mythique sans respecter le chronomètre entraîne désormais toujours la perte de 4 écus (au lieu de 7).
- Orluna, la vendeuse d'armures kyriane de la voie de l'Ascension, permet désormais à toutes les classes d'acheter ses ornements discordants, quel que soit le type d'armure.
- Désormais, Orluna vend aussi les pièces d'armure révérencieuse quel que soit le type d'armure, à condition que les personnages-joueurs aient tué le boss requis en mode humilité.
- Correction d'un problème à cause duquel les transmogrifications obtenues par le biais des récompenses de quêtes ne se débloquaient pas correctement.
- Commentaire de l'équipe de développement : pour déverrouiller les transmogrifications obtenues par le biais des récompenses de quêtes que vous avez déjà terminées, vous devrez vous connecter avec le personnage qui a terminé la quête.
Joueur contre joueur
Les gemmes du diadème de Cyrcé de l'île aux Sirènes disposent des réductions suivantes en combat JcJ :
- Les groupes interfactions peuvent désormais rejoindre la file d'attente de JcJ non coté.
- Citrine crépitante de sire-tonnerre : dégâts réduits de 75 % en combat JcJ ;
- Citrine vogue-bourrasque : dégâts réduits de 75 % en combat JcJ ;
- Citrine de surveillance sous-marine : dégâts réduits de 75 % en combat JcJ ;
- Citrine runique de chantelevent : amélioration de caractéristique secondaire réduite de 75 % en combat JcJ ;
- Citrine runique de porte-tempête : amélioration de caractéristique secondaire réduite de 75 % en combat JcJ ;
- Citrine bénie de marinière : soins réduits de 75 % en combat JcJ ;
- Citrine de barreuse légendaire : effets réduits de 50 % en combat JcJ ;
- Citrine de léviathan des fonds marins : Endurance et dégâts réduits de 75 % en combat JcJ ;
- Citrine de collecte des eaux : absorption réduite de 75 % en combat JcJ ;
- Citrine runique des grands fonds : Maîtrise réduite de 75 % en combat JcJ ;
- Citrine de vieux loup : soins réduits de 75 % en combat JcJ.
Quêtes
Nouveau chapitre de la campagne : Ombres persistantes
Découvrez le destin du Kirin Tor
- Reprenez l'histoire de The War Within et révélez un visage familier tapi dans les ténèbres.
- Levez le voile sur les conséquences de la chute de Dalaran lors de l'ultime quête de The War Within. Le Kirin Tor doit faire face à ses erreurs passées et décider de l'avenir de son peuple.
Interface utilisateur et accessibilité
Les pings de macro peuvent désormais utiliser des numéros de référence :
- L'option « perturbation » a été ajoutée à la catégorie « Antijeu » lorsque vous signalez des mauvais comportements de personnages-joueurs.
- Des encadrés d'aide ont été ajoutés aux onglets de discussion. Ils s'affichent sur simple survol de la souris.
De plus :
- /ping attaque = /ping 1
- /ping avertissement = /ping 2
- /ping enroute = /ping 3
- /ping soutien = /ping 4
- /ping regarder= /ping 5
- /ping menace = /ping 6
- Les illustrations des icônes suivantes ont été retravaillées et bénéficient d'une meilleure résolution : Histoires locales (carte), flèche du personnage (carte) et type de quête (journal des quêtes).
- L'onglet de gestion de groupe bénéficie d'une amélioration visuelle pour plus de clarté.
- Avec un zoom de niveau maximum sur la carte, les quêtes apparaîtront à leur emplacement actuel au lieu d'être rassemblées dans le point central de quêtes.
- Les objets de quête du suivi des objectifs brillent désormais lorsqu'ils se trouvent à une portée suffisante pour être utilisés.
- Par défaut, la caméra en jeu a été ajustée afin de moins sauter lorsque des objets de l'environnement se trouvent entre le personnage-joueur et la caméra.
- En passant le curseur de la souris sur la barre de progression du Périple du Gouffre, vous verrez désormais la progression effectuée pour obtenir la prochaine récompense et terminer le parcours.
- Lorsque vous atteignez une destination ciblée dans le monde, l'état de ciblage disparaît et un message s'affiche au milieu de l'écran pour confirmer que la destination a été atteinte.
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