WoW SoD : Les règles de parsing de Naxxramas ont été partagées, les détails

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 19 février 2025 à 16h01
Retrouvez les règles de parsing de Naxxramas en P7 de WoW SoD dans cet article.
WoW SoD : Les règles de parsing de Naxxramas ont été partagées, les détails
Chaque nouveau raid sur WoW SoD amène de nouvelles règles en matière de « parsing », c'est-à-dire le système de logs qui mesure votre performance sur chaque boss et sur l'ensemble de l'instance par rapport aux autres joueurs. Naxxramas a ouvert ses portes en février 2025 sur la Saison de la Découverte, et Warcraftlogs a communiqué les règles de parsing de la P7.

Règles de parsing de Naxxramas sur WoW SoD

Sur WoW SoD, Naxxramas peut être complété avec le mode renforcé, c'est-à-dire en ajoutant des affixes à chaque aile du raid. En plus de cela, renforcer une aile accorde davantage de dégâts et de points de vie aux boss, et Saphiron et Kel'Thuzad présentent des mécaniques inédites. Augmenter la difficulté vous octroie plus de butins, et la progression vers le mode dit mythique est rythmée par la mécanique du Sceau de l'aube. Il n'a pas été facile pour les gestionnaires de Warcraftlogs de définir des règles de parsing et de progression au regard du caractères atypique du mode difficile de Naxxramas, mais ils y sont finalement parvenus en indiquant que des changements pourraient intervenir au cours de la P7. Les règles de speedrun n'ont pas encore été fixées à ce jour.

Difficultés

Naxxramas aura trois niveaux de difficulté : Normal, Héroïque et Mythique.
  • Normal : Aucun mode difficile activé.
  • Héroïque : 1 à 3 modes difficiles activés.
  • Mythique : Les 4 modes difficiles activés.

Formats

  • Comme Naxxramas permettra d'accueillir jusqu'à 40 joueurs, il y aura deux catégories de tailles de raid : 20 joueurs et de 21 à 40 joueurs.
  • Le format 20 joueurs sera la difficulté par défaut et s'affichera sur la page principale.

Progression

  • Pour progresser dans la catégorie de difficulté la plus élevée, vous devez vous assurer d'activer tous les modes difficiles requis.
  • Puisque la catégorie par défaut est le format 20 joueurs, vous devrez également être 20 joueurs ou moins en combat pour apparaître dans cette catégorie sur la page principale.
  • Tous les boss doivent être vaincus pour obtenir une progression complète.

Règles de parsing

Les règles de parsing des combats pour Naxxramas sont encore en discussion, mais les règles temporaires issues de Era sont actuellement en vigueur. Un recalcul des performances sera effectué dès que possible avec des règles mises à jour. Ce qui suit est une proposition actuelle, et pourrait être modifié une fois l'article complet sur les règles d'analyse publié.
  • Patchwerk : Aucune règle.
  • Grobbulus : Aucune règle.
  • Gluth : Les dégâts infligés aux Croq'zombies sont exclus.
  • Thaddius : Aucune règle.
  • Noth le Porte-peste : Aucune règle.
  • Heigan l'Impur : Les dégâts infligés aux bêtes de peste sont exclus.
  • Horreb : Aucune règle.
  • Anub'Rekhan : Les dégâts infligés aux scarabées mange-cadavres sont exclus.
  • Grande veuve Faerlina : Les dégâts infligés aux Adorateurs de Naxxramas sont exclus.
  • Maexxna : Aucune règle.
  • Instructeur Razuvious : Les dégâts infligés aux Doublures de chevalier de la mort sont exclus.
  • Gothik le Moissonneur : Gothik est exclu du classement All Stars et des classements des boss des raids complets.
  • Les Quatre Cavaliers : Aucune règle.
  • Saphiron : Aucune règle.
  • Kel'Thuzad : Les dégâts infligés aux Abominations sont exclus.

Exigences de tanking

Nous conserverons les exigences par défaut en matière de tanking pour Naxxramas. Une fois les boss observés en jeu, ces exigences pourront être ajustées individuellement pour identifier correctement les tanks. Les exigences actuelles sont :
  • Intention de tanker : Vous devez passer au moins 10 secondes dans votre posture de menace ou utiliser des runes spécifiques de tanking.
  • Tanker réellement : Vous devez subir la majorité des attaques basiques des boss (attaques de mêlée ou sorts répétés comme le Gel d'Aquanis), ou au moins 50 % des dégâts que la personne la plus touchée reçoit. Vous devez encaisser au moins 5 attaques pour être comptabilisé comme tank.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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