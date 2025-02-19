WoW SoD : Les règles de parsing de Naxxramas ont été partagées, les détails

WoW Forever : La feuille de route 2026-2027 révèle un programme chargé
Le programme de WoW Forever se dévoile avec la parution de la feuille de route jusqu'à l'été 2027 : Blizzard promet une aventure rythmée et riche en contenus inédits.
DifficultésNaxxramas aura trois niveaux de difficulté : Normal, Héroïque et Mythique.
- Normal : Aucun mode difficile activé.
- Héroïque : 1 à 3 modes difficiles activés.
- Mythique : Les 4 modes difficiles activés.
Formats
- Comme Naxxramas permettra d'accueillir jusqu'à 40 joueurs, il y aura deux catégories de tailles de raid : 20 joueurs et de 21 à 40 joueurs.
- Le format 20 joueurs sera la difficulté par défaut et s'affichera sur la page principale.
Progression
- Pour progresser dans la catégorie de difficulté la plus élevée, vous devez vous assurer d'activer tous les modes difficiles requis.
- Puisque la catégorie par défaut est le format 20 joueurs, vous devrez également être 20 joueurs ou moins en combat pour apparaître dans cette catégorie sur la page principale.
- Tous les boss doivent être vaincus pour obtenir une progression complète.
Règles de parsingLes règles de parsing des combats pour Naxxramas sont encore en discussion, mais les règles temporaires issues de Era sont actuellement en vigueur. Un recalcul des performances sera effectué dès que possible avec des règles mises à jour. Ce qui suit est une proposition actuelle, et pourrait être modifié une fois l'article complet sur les règles d'analyse publié.
- Patchwerk : Aucune règle.
- Grobbulus : Aucune règle.
- Gluth : Les dégâts infligés aux Croq'zombies sont exclus.
- Thaddius : Aucune règle.
- Noth le Porte-peste : Aucune règle.
- Heigan l'Impur : Les dégâts infligés aux bêtes de peste sont exclus.
- Horreb : Aucune règle.
- Anub'Rekhan : Les dégâts infligés aux scarabées mange-cadavres sont exclus.
- Grande veuve Faerlina : Les dégâts infligés aux Adorateurs de Naxxramas sont exclus.
- Maexxna : Aucune règle.
- Instructeur Razuvious : Les dégâts infligés aux Doublures de chevalier de la mort sont exclus.
- Gothik le Moissonneur : Gothik est exclu du classement All Stars et des classements des boss des raids complets.
- Les Quatre Cavaliers : Aucune règle.
- Saphiron : Aucune règle.
- Kel'Thuzad : Les dégâts infligés aux Abominations sont exclus.
Exigences de tankingNous conserverons les exigences par défaut en matière de tanking pour Naxxramas. Une fois les boss observés en jeu, ces exigences pourront être ajustées individuellement pour identifier correctement les tanks. Les exigences actuelles sont :
- Intention de tanker : Vous devez passer au moins 10 secondes dans votre posture de menace ou utiliser des runes spécifiques de tanking.
- Tanker réellement : Vous devez subir la majorité des attaques basiques des boss (attaques de mêlée ou sorts répétés comme le Gel d'Aquanis), ou au moins 50 % des dégâts que la personne la plus touchée reçoit. Vous devez encaisser au moins 5 attaques pour être comptabilisé comme tank.
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