WoW SoD : Saphiron en mode mythique, quelle stratégie adopter pour vaincre ce boss de Naxxramas ?

Retrouvez des indications pour venir à bout de Saphiron en mode mythique dans Naxxramas sur WoW SoD.
Sur WoW
SoD, Naxxramas peut être complété dans différents niveaux de difficulté avec le mode renforcé. Depuis que le Sceau de l'aube
s'améliore au palier 4, certaines guildes ont réussi à éliminer Saphiron et Kel'Thuzad en mode mythique, c'est-à-dire après avoir renforcé les 4 ailes du raid. Or, ces deux adversaires sont alors plus coriaces et présentent de nouvelles mécaniques. Afin de vous aider à décrocher un maximum de butins, nous vous expliquons ici comment vaincre Saphiron en mythique sur WoW SoD
.
Quelles sont les nouvelles mécaniques de Saphiron en mode mythique sur WoW SoD et comment les gérer ?
En mode mythique, Saphiron
, l'avant-dernier boss de Naxxramas
, comporte des mécaniques que vous connaissez déjà grâce au mode normal ou héroïque. Par exemple, lorsque le dragon s'envole, vous devez vous disperser pour que quelques joueurs soient emprisonnés dans des glaçons derrière lesquels vous vous cachez pendant le souffle Ill disposera de deux compétences inédites
en plus de cela :
- Écrasement glacial → Subit des dégâts de givre importants lorsque cette aura prend fin, répartis entre tous les personnages alliés proches.
- Sol gelé → Le sol est recouvert de givre, ce qui entrave les déplacements.
Concrètement l'Écrasement glacial
va cibler un joueur aléatoire, et cela sera aisément repérable grâce à un cercle de glace qui se dessinera autour de lui,
comme présenté ci-dessous.
Comme vous l'avez peut-être remarqué, le joueur a recours à sa forme d'ours de druide ainsi qu'à Instincts de survie et Suppression de la douleur. En effet, Écrasement glacial inflige de lourds dégâts à sa cible lorsqu'il est actif, ce qui signifie qu'il faudra faire appel à des CDs défensifs pour survivre.
L'aura déposera Sol gelé
quand elle prendra fin, ce qui prendra la forme d'une large traînée de givre ralentissant tous ceux qui s'y déplacent.
Il est donc préférable de s'écarter du raid si vous êtes touché par Écrasement glacial
, de façon à éviter que le Sol gelé n'handicape les autres joueurs. Cependant, si vous n'avez pas de moyen d'y survivre seul, groupez-vous avec des partenaires qui encaisseront une partie des dégâts à votre place.
Dans l'idéal, votre tank tournera le boss régulièrement, dans le sens des aiguilles d'une montre (ou l'inverse) pour que le Sol gelé soit toujours derrière les joueurs
. Vous effectuerez ainsi des déplacements similaires à ceux que vous adoptez sur Grobbulus, le deuxième boss de l'aile des constructions. Une bonne coordination est donc requise pour terrasser Saphiron en mode mythique sur WoW SoD
, mais avec de la communication, vous devriez y parvenir après quelques tentatives.
N'hésitez pas à consulter notre guide relatif à Kel'Thuzad en mode mythique
pour bien vous préparer au combat suivant.
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