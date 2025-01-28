WoW SoD : Le mode renforcé, comment fonctionne ce système de difficulté de Naxxramas ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 28 janvier 2025 à 12h42
Retrouvez quelques éclaircissements relatifs au mode renforcé de Naxxramas sur WoW SoD dans cet article.
WoW SoD : Le mode renforcé, comment fonctionne ce système de difficulté de Naxxramas ?
Naxxramas ouvrira ses portes le 6 février 2025 sur WoW SoD, et les joueurs pourront ainsi redécouvrir le raid final de la version originale de Vanilla grâce à un nouveau système de difficulté, le mode renforcé (Empowered).

Comment fonctionne le mode renforcé de Naxxramas de WoW SoD ?

Sur la Saison de la Découverte, Naxxramas comportera pour la première fois un système de difficulté évolutif. Le mode renforcé permettra aux joueurs de recevoir davantage de butins qu'en mode normal, mais leur qualité ne subira aucun changement. Toutefois, certains cosmétiques ne pourront être acquis qu'en s'aventurant dans le raid en mode renforcé.

Pour augmenter la difficulté de Naxxramas, il vous faudra interagir avec des orbes situés à l'entrée, au point de croisement entre toutes les ailes de l'instance. Notez qu'après avoir activé ou désactivé un orbe, un délai de récupération de 15 minutes commencera. Lorsqu'une partie du raid sera « renforcée », vous obtiendrez le debuff « Autorité des terres gelées ».

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Le mode renforcé octroiera aux boss de chaque aile une mécanique supplémentaire, ainsi qu'une augmentation significative de leurs dégâts et de leurs points de vie. Cette hausse se répétera à chaque fois que vous activerez le mode renforcé à une partie de l'instance. Voici le détail des affixes pour chaque aile de Naxxramas :
  • Quartier des arachnidesInfestation abjecte : Le quartier des Arachnides est renforcé. Pendant le combat, des cocons d'œufs apparaissent au hasard à proximité et explosent au bout de quelques secondes.
  • Quartier de la peste → Contagion fongique : Le quartier de la Peste est renforcé. Des champignons galvanisants pousseront au hasard à proximité, mais ils exploseront à maturité.
  • Quartier militaire → Ordres de marche : Le quartier Militaire est renforcé. Lors des combats, des ordres seront donnés au hasard. Respectez-les ou subissez-en les conséquences.
  • Quartier des Assemblages → Surcharge : Le quartier des Assemblages a été renforcé. Des éclairs énergisants frappent les personnages-joueurs de manière aléatoire.
mode-renforce-wow
Sapphiron et Kel'Thuzad seront accessibles en mode renforcé si vous avez vaincu les 4 ailes dans cette difficulté. Nous ne savons pas encore à quoi ressembleront ces combats, mais Blizzard avait précisé que ces boss auront leurs propres secrets.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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