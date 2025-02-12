WoW SoD : Nombre et type de loot des boss de Naxxramas selon le niveau de difficulté, les détails

WoW Forever : La feuille de route 2026-2027 révèle un programme chargé
Le programme de WoW Forever se dévoile avec la parution de la feuille de route jusqu'à l'été 2027 : Blizzard promet une aventure rythmée et riche en contenus inédits.
|Normal
|HM 1
|HM 2
|HM 3
|HM 4
|Boss classiques (hors fin d'aile)
|2 jetons +
1 hors set
+ 30% de chances d'obtenir un fragment d'Atiesh
|2 jetons + 2 hors set + 30% de chances d'obtenir un fragment d'Atiesh
|2 jetons + 2 hors set + 1 fragment d'Atiesh + 30% de chances d'obtenir un fragment d'Atiesh supplémentaire
|3 jetons + 2 hors set + 1 fragment d'Atiesh + 30% de chances d'obtenir un fragment d'Atiesh supplémentaire
|3 jetons + 2 hors set + 2 fragments d'Atiesh + 30% de chances d'obtenir un fragment d'Atiesh supplémentaire
|Boss de fin d'aile (Maexxna, Horreb, Thaddius, les 4 Cavaliers)
|2 jetons + 2 hors set + 30% de chances d'obtenir un fragment d'Atiesh
|3 jetons + 2 hors set + 30% de chances d'obtenir un fragment d'Atiesh
|3 jetons + 2 hors set + 1 fragment d'Atiesh + 30% de chances d'obtenir un fragment d'Atiesh supplémentaire
|4 jetons + 2 hors set + 1 fragment d'Atiesh + 30% de chances d'obtenir un fragment d'Atiesh supplémentaire
|4 jetons + 2 hors set + 2 fragments d'Atiesh + 30% de chances d'obtenir un fragment d'Atiesh supplémentaire
|Saphiron
|2 enchantements d'épaule + 2 hors set
|2 enchantements d'épaule + 3 hors set
|3 enchantements d'épaule + 3 hors set
|3 enchantements d'épaule + 3 hors set + un jeton aléatoire (anneau exclus)
|4 enchantements d'épaule + 3 hors set + un jeton aléatoire (anneau exclus)
|Kel'Thuzad
|2 jetons d'anneau + 2 hors set
|3 jetons d'anneau + 2 hors set
|3 jetons d'anneau + 3 hors set
|4 jetons d'anneau + 3 hors set
|4 jetons d'anneau + 3 hors set + une monture
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