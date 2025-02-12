WoW SoD : Nombre et type de loot des boss de Naxxramas selon le niveau de difficulté, les détails

Normal HM 1 HM 2 HM 3 HM 4 Boss classiques (hors fin d'aile) 2 jetons +

1 hors set

+ 30% de chances d'obtenir un fragment d'Atiesh 2 jetons + 2 hors set + 30% de chances d'obtenir un fragment d'Atiesh 2 jetons + 2 hors set + 1 fragment d'Atiesh + 30% de chances d'obtenir un fragment d'Atiesh supplémentaire 3 jetons + 2 hors set + 1 fragment d'Atiesh + 30% de chances d'obtenir un fragment d'Atiesh supplémentaire 3 jetons + 2 hors set + 2 fragments d'Atiesh + 30% de chances d'obtenir un fragment d'Atiesh supplémentaire Boss de fin d'aile (Maexxna, Horreb, Thaddius, les 4 Cavaliers) 2 jetons + 2 hors set + 30% de chances d'obtenir un fragment d'Atiesh 3 jetons + 2 hors set + 30% de chances d'obtenir un fragment d'Atiesh 3 jetons + 2 hors set + 1 fragment d'Atiesh + 30% de chances d'obtenir un fragment d'Atiesh supplémentaire 4 jetons + 2 hors set + 1 fragment d'Atiesh + 30% de chances d'obtenir un fragment d'Atiesh supplémentaire 4 jetons + 2 hors set + 2 fragments d'Atiesh + 30% de chances d'obtenir un fragment d'Atiesh supplémentaire Saphiron 2 enchantements d'épaule + 2 hors set 2 enchantements d'épaule + 3 hors set 3 enchantements d'épaule + 3 hors set 3 enchantements d'épaule + 3 hors set + un jeton aléatoire (anneau exclus) 4 enchantements d'épaule + 3 hors set + un jeton aléatoire (anneau exclus) Kel'Thuzad 2 jetons d'anneau + 2 hors set 3 jetons d'anneau + 2 hors set 3 jetons d'anneau + 3 hors set 4 jetons d'anneau + 3 hors set 4 jetons d'anneau + 3 hors set + une monture

Vous pouvez ainsi assembler un Atiesh en deux semaines à coup sûr lorsque vous terminerez le raid avec les 4 ailes renforcées. De plus, les groupes de 20 ne rencontreront pas de problème pour s'équiper comme il se doit rapidement avec le mode mythique, une raison supplémentaire de relever un plus grand défi.