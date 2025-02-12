WoW SoD : Nombre et type de loot des boss de Naxxramas selon le niveau de difficulté, les détails

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 12 février 2025 à 12h45
Naxxramas a beaucoup à offrir, retrouvez des informations en lien avec le nombre de butins à obtenir sur chaque boss avec le mode renforcé sur WoW SoD (jetons, enchantements, fragments d'Atiesh).
WoW SoD : Nombre et type de loot des boss de Naxxramas selon le niveau de difficulté, les détails
Le mode renforcé de Naxxramas permet de récupérer plus de butins sur WoW SoD, si bien que les joueurs les plus impatients de bien s'équiper ont tout intérêt à l'activer pour gagner du temps. En effet, les différences en termes de quantité de butins entre le mode normal et mythique sont importantes, en particulier concernant les fragments du bâton légendaire Atiesh. Afin de vous aider à y voir plus clair, nous vous indiquons ici la nature et la quantité des objets à ramasser sur les boss de Naxxramas selon la difficulté choisie.

Combien de pièces d'équipement et de fragments d'Atiesh peut-on espérer sur chaque boss de Naxxramas sur WoW SoD ?

Pour que les joueurs de WoW SoD puissent mieux se représenter ce que le mode renforcé de Naxxramas a à leur offrir, "Zirene" a indiqué sur un Discord de classe combien de fragments d'Atiesh et de jetons de set vous obtiendrez sur les boss du raid.

table-loot-nombre-naxx-wow-sod
Voici les détails du nombre de loots que laisseront tomber chaque type de boss dans Naxxramas en fonction du renforcement des ailes :

  Normal HM 1 HM 2 HM 3 HM 4
Boss classiques (hors fin d'aile) 2 jetons +
1 hors set
+ 30% de chances d'obtenir un fragment d'Atiesh		 2 jetons + 2 hors set + 30% de chances d'obtenir un fragment d'Atiesh 2 jetons + 2 hors set + 1 fragment d'Atiesh + 30% de chances d'obtenir un fragment d'Atiesh supplémentaire 3 jetons + 2 hors set + 1 fragment d'Atiesh + 30% de chances d'obtenir un fragment d'Atiesh supplémentaire 3 jetons + 2 hors set + 2 fragments d'Atiesh + 30% de chances d'obtenir un fragment d'Atiesh supplémentaire
Boss de fin d'aile (Maexxna, Horreb, Thaddius, les 4 Cavaliers) 2 jetons + 2 hors set + 30% de chances d'obtenir un fragment d'Atiesh 3 jetons + 2 hors set + 30% de chances d'obtenir un fragment d'Atiesh 3 jetons + 2 hors set + 1 fragment d'Atiesh + 30% de chances d'obtenir un fragment d'Atiesh supplémentaire 4 jetons + 2 hors set + 1 fragment d'Atiesh + 30% de chances d'obtenir un fragment d'Atiesh supplémentaire 4 jetons + 2 hors set + 2 fragments d'Atiesh + 30% de chances d'obtenir un fragment d'Atiesh supplémentaire
Saphiron 2 enchantements d'épaule + 2 hors set 2 enchantements d'épaule + 3 hors set 3 enchantements d'épaule + 3 hors set 3 enchantements d'épaule + 3 hors set + un jeton aléatoire (anneau exclus) 4 enchantements d'épaule + 3 hors set + un jeton aléatoire (anneau exclus)
Kel'Thuzad 2 jetons d'anneau + 2 hors set 3 jetons d'anneau + 2 hors set 3 jetons d'anneau + 3 hors set 4 jetons d'anneau + 3 hors set 4 jetons d'anneau + 3 hors set + une monture

Vous pouvez ainsi assembler un Atiesh en deux semaines à coup sûr lorsque vous terminerez le raid avec les 4 ailes renforcées. De plus, les groupes de 20 ne rencontreront pas de problème pour s'équiper comme il se doit rapidement avec le mode mythique, une raison supplémentaire de relever un plus grand défi.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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