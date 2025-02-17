WoW SoD : Kel'Thuzad en mode mythique, quelle stratégie adopter pour vaincre ce boss de Naxxramas ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 17 février 2025 à 15h44
Retrouvez des indications pour venir à bout de Kel'Thuzad en mode mythique dans Naxxramas sur WoW SoD.
WoW SoD : Kel'Thuzad en mode mythique, quelle stratégie adopter pour vaincre ce boss de Naxxramas ?
Sur WoW SoD, Naxxramas peut être complété dans différents niveaux de difficulté avec le mode renforcé. Depuis que le Sceau de l'aube s'améliore au palier 4, certaines guildes ont réussi à éliminer Saphiron et Kel'Thuzad en mode mythique, c'est-à-dire après avoir renforcé les 4 ailes du raid. Or, ces deux adversaires sont alors plus coriaces et présentent de nouvelles mécaniques. Afin de vous aider à décrocher un maximum de butins, nous vous expliquons ici comment vaincre Kel'Thuzad en mythique sur WoW SoD.

Quelles sont les nouvelles mécaniques de Kel'Thuzad en mode mythique sur WoW SoD et comment les gérer ?

En mode mythique, Kel'Thuzad, le dernier boss de Naxxramas, comporte des mécaniques que vous connaissez déjà grâce au mode normal ou héroïque. Par exemple, des joueurs subiront l'effet d'un contrôle mental régulièrement et le boss infligera des dégâts au raid grâce avec des boules de givre. Or, après avoir renforcé les 4 ailes et vaincu Saphiron, vous constaterez tout de suite en commençant le combat contre Kel'Thuzad que quelque chose a changé. Vous verrez à présent un cercle bleu autour de la salle.

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Vous ne devrez en sortir sous aucun prétexte, puisqu'être en dehors du cercle équivaut à une mort certaine. Les joueurs sous l'effet d'un contrôle mental ne peuvent mourir s'ils se retrouvent hors de la limite, mais nous vous recommandons d'éviter d'avoir recours à un contrôle comme la Peur ou le Cri psychique au risque de faire tuer votre allié une fois le contrôle mental terminé. Au fil du combat, le cercle bleu se resserrera et deviendra plus petit, limitant vos possibilités de déplacement.

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Lorsque vous aurez vaincu Kel'Thuzad, le boss reviendra à la vie et une phase inédite du combat commencera. Votre adversaire sera touché par un debuff léthal, Décomposition rapide.

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Votre seul objectif sera de survivre jusqu'à ce que Kel'Thuzad soit terrassé pour de bon. Le cercle bleu ne vous permettra pas de bouger à votre aise à ce moment (tant il aura rétréci), et les créatures invoquées rendront l'exercice difficile. 

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Vos tanks et healers auront fort à faire pour que vous teniez suffisamment longtemps, mais s'ils se montrent efficaces, vous devriez voir Kel'Thuzad tomber, signifiant que vous avez réussi à compléter Naxxramas en mode mythique sur WoW SoD. Notez que Blizzard a appliqué un correctif pour que l'usage d'un Flacon de pétrification soit impossible au cours de cette phase de l'affrontement.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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