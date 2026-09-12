WoW Forever va sortir en novembre 2026 : Classic+ s'annonce grandiose

La BlizzCon 2026 a réservé la plus belle des surprises pour les amateurs de WoW Classic : WoW Forever (Classic+) sera disponible en novembre 2026.

Depuis la fin de WoW SoD, de nombreux joueurs ont eu le cœur brisé et ont nourri l'espoir que Blizzard sortirait un jour une nouvelle version de Vanilla, communément appelée « Classic+ ». Le rêve est devenu réalité le 12 septembre 2026 durant la BlizzCon : WoW Forever va vous transporter vers l'univers que vous chérissez tant dès le mois de novembre prochain.

Blizzard annonce WoW Forever

Nous l'avions tant attendu, et il sera là très vite : WoW Classic+, officiellement nommé WoW Forever, a été annoncé pendant la BlizzCon 2026 par Holly Longdale et sortira le 4 novembre. Une première bande-annonce a été révélée, dans laquelle nous observons les emblématiques zones de Vanilla comme la capitale de Forgefer, accompagnées de l'ouverture de la mystérieuse cité de Dalaran. Un mort-vivant paladin se fait aussi remarquer, laissant présage que les requêtes des joueurs ont été entendues. Dans moins de deux mois, vous pourrez redécouvrir l'extension qui vous a appris à aimer l'univers de WoW, ce qui promet une aventure inédite et palpitante.

Que réserve WoW Forever ?

Juste après avoir diffusé ce teaser, Blizzard a partagé une seconde vidéo laissant entrevoir les grandes nouveautés de WoW Forever par rapport au Vanilla original.

Avec WoW Forever, vous pouvez vous attendre à :

explorer de nouvelles zones, en particulier le Mont Hyjal, Zephras Isle et Riverglades

redécouvrir les zones d'autrefois, qui seront étendues et retravaillées

parcourir de nouveaux donjons et raids, avec des groupes compris entre 10 et 20 joueurs

incarner la nouvelle race des « Skyborne », disponible dans la Horde ou dans l'Alliance

bénéficier de nouvelles combinaisons de races et de classes

compléter plus de 1 000 quêtes inédites

vous aventurer dans Azeroth avec des graphismes remaniés et des améliorations visuelles

composer avec de nouveaux arbres de talents et de nouveaux sorts

découvrir des changements apportés aux professions

obtenir des avantages liés au compte

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En résumé, Blizzard semble avoir écouté les rêveurs, et le développeur est aujourd'hui ravi de vous offrir le WoW Vanilla que vous souhaitiez depuis de nombreuses années. Nous en saurons davantage au cours du week-end, alors n'hésitez pas à visionner la BlizzCon pour ne rien rater des surprises prévues avec WoW Forever.