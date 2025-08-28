WoW Classic+ : Qu'est-ce que c'est ?



le 28 août 2025 à 15h49 Publié par Amandine Paccou le 28 août 2025 à 15h49

WoW Classic+. Vous avez probablement déjà entendu ce nom, sans vraiment comprendre ce à quoi il faisait référence. Nous vous expliquons dans cet article ce qu'entendent les joueurs avec cette appellation.