WoW Classic+ : Qu'est-ce que c'est ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 28 août 2025 à 15h49
WoW Classic+. Vous avez probablement déjà entendu ce nom, sans vraiment comprendre ce à quoi il faisait référence. Nous vous expliquons dans cet article ce qu'entendent les joueurs avec cette appellation.
WoW Classic+ : Qu'est-ce que c'est ?
Depuis la fin de WoW SoD, Reddit s'est enflammé à l'idée d'une potentielle sortie de WoW Classic+. Or, ce terme n'émane pas de Blizzard, mais surtout des joueurs qui ont donné un titre provisoire à cette attendue version de Classic. Pour vous aider à mieux comprendre, nous vous expliquons ici ce qu'est WoW Classic+.

Qu'est-ce que WoW Classic+ ?

Comment l'idée de Classic+ a-t-elle germé ?

Si vous avez joué sur la Saison de la Découverte de WoW, vous avez sans doute ressenti quelques regrets quand la huitième phase s'est achevée en mai 2025, quelques semaines après le lancement d'un raid totalement inédit sur Vanilla, l'Enclave écarlate. Blizzard avait alors indiqué, sans donner de détails, travailler à d'autres projets Classic. Les joueurs en ont donc déduit que le développeur avait pour projet de créer une nouvelle version de Vanilla, et s'étaient empressés d'ajouter une sous-catégorie « Classic + » sur Reddit, dans le fil WoW Classic. Mais qu'entendent-ils par Classic+ ?

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L'Enclave écarlate, le premier raid inédit sur une version Classic de Vanilla


À quoi ressemblerait WoW Classic+ ?

Selon les joueurs, WoW Classic+ s'apparenterait presque à un WoW Vanilla 2. Concrètement, il s'agirait de reprendre le jeu d'origine, en ajoutant des zones inédites, des raids supplémentaires (voire en remplaçant complètement des instances telles que le Cœur du Magma), et en proposant un meilleur équilibrage des classes, peut-être même des spécialisations atypiques, similaires au mage heal de SoD. Les idées ne manquent pas, si l'on se fit aux multiples publications partagées sur Reddit, et pour vous donner un meilleur aperçu, voici quelques-uns des points qui ont déjà été discutés par la communauté :
  • des paladins dans la Horde et des chamans dans l'Alliance
  • des combats de mascottes
  • davantage de cosmétiques
  • une troisième faction
  • une ou plusieurs nouvelles races/classes
  • une refonte du système de talents et des sorts inédits
  • de nouveaux métiers
  • deux difficultés de raids bien distinctes
WoW Classic+ est ainsi le fantasme d'un Vanilla totalement retravaillé, qui permettrait de retrouver l'esprit Classic sur une version qui reste à découvrir entièrement.

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Classic+ verra-t-il le jour ?

Pour le moment, nous ne pouvons répondre avec certitude à cette question, mais il apparaît que cette décision serait couronnée de succès si Blizzard déployait vraiment WoW Classic+. Nous nous sommes demandé récemment si WoW Classic devenait continuer sur Warlords of Draenor ou si Classic+ incarnerait une meilleure option, et nous en avons conclu que ce Vanilla idéal rassemblerait sans doute enfin toute la communauté Classic sur une même version du MMORPG.

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Reste maintenant à patienter, et à attendre un signe de la part du développeur. Et vous, si vous vous preniez aussi à rêver de ce Vanilla+, quel changement aimeriez-vous le plus voir être mis en place ?
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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commentaires (6)

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Balin (invité) Le 02/08/2026 à 13:21

Des graphiques sur la même base mais actualisé. La possibilité de jouer en VR. Continuer a developper l’histoire en restant sur Vanilla.

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duragon (invité) Le 24/05/2026 à 19:42

un classic avec les graphisme actuelle ce serait déjà bien.

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Siam (invité) Le 19/11/2025 à 08:37

Je serai ravie de revivre une nouvelle aventure Vanilla Classic avec des nouveautés mais par pitié... Ne mélangez pas les communautés.. Pour ceux qui ne parlent pas Anglais, ça ruine littéralement l'expérience du jeu et du moment où les serveurs ont été mélangés, c'est à dire à partir de LK (pour les donjons), le jeu a totalement changé de visage, plus personne ne se parlait en donjon et s'est allait en empirant alors que c'est ce qui fait la force de ce jeu, le côté très social. S'il vous plait, ne tuez pas celà une enième fois

Avatar Amandine
Amandine Le 08/11/2025 à 13:39

Non, seulement des rumeurs qui parlent d'une potentielle annonce à la Blizzcon 2026... Classic+ se fait décidément fort attendre :/

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Fabien (invité) Le 08/11/2025 à 11:45

Vous avez des nouvelles ou toujours pas ?
Vu ce qui se passe du côté des serveurs privés, je peux le dire sans prendre de risque, blizzard pue la merde

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mike (invité) Le 03/09/2025 à 15:38

jaimerais du stuff pvp bas level et quon peut upgrade jusqua haut niveau :) comme ca sur serveur pvp yaura du pvp sauvage partout :) et de lxp en pvp :)