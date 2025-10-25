WoW Classic+ serait-il en train d'être testé en interne ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 25 octobre 2025 à 15h57
Un build repéré sur les serveurs internes de WoW Classic ravive l'espoir d'un développement de Classic+ en octobre 2025.
WoW Classic+ serait-il en train d'être testé en interne ?
Depuis la fin du développement de la Saison de la Découverte, une partie de la communauté de WoW Classic ne trouve pas chaussure à son pied. Les serveurs anniversaire offrent une expérience entachée par divers débordements, par exemple le fait que l'économie du jeu soit contrôlée par des mafias, et Mists of Pandaria se rapprocherait déjà trop de « retail ». De ce fait, Classic+ est attendu avec impatience, et l'espoir que cette version de Vanilla voit enfin le jour s'intensifie depuis le 25 octobre 2025.

Le build 1.60.0 a été découvert, des tests interne de WoW Classic+ pourraient être en cours

Lorsque la fin de WoW SoD avait été annoncée au printemps 2025, le développeur avait indiqué travailler à un autre projet Classic, selon toute vraisemblance, le Classic+ que réclament les joueurs depuis longtemps. Cependant, Blizzard n'a pas clairement confirmé cette information, et garde depuis le silence sur ce potentiel projet.

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Le 25 octobre, nos confères de Wowhead ont partagé une nouvelle qui laisse penser que le développeur serait peut-être en train d'œuvrer à la création de Classic+. En effet, un nouveau build sur les serveurs internes a été repéré, le 1.60.0, et ce numéro est surprenant. Le premier chiffre, 1, se réfère à une extension, en l'occurrence Vanilla, mais le second, 60, indique un saut majeur dans les mises à jour.

build-1-60-0
Pour vous donner un ordre d'idée, la dernière phase de SoD correspondait au patch 1.15, le même que celui en vigueur sur les serveurs anniversaire à l'heure actuelle. Passer de 15 à 60 interroge donc, et il pourrait s'agir d'une version de tests en interne pour Classic+.

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Bien entendu, il ne s'agit pour l'instant que d'une rumeur, mais ce qui apparaît certain, c'est que cette mise à jour est en lien avec Vanilla. Après plusieurs mois sans communiquer à ce sujet, le développeur pourrait réserver une belle surprise à la communauté Classic, mais pour en avoir la certitude, il faudra sans doute encore s'armer de patience.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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