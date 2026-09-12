WoW Forever : La feuille de route 2026-2027 révèle un programme chargé

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 12 septembre 2026 à 22h20
Le programme de WoW Forever se dévoile avec la parution de la feuille de route jusqu'à l'été 2027 : Blizzard promet une aventure rythmée et riche en contenus inédits.
WoW Forever : La feuille de route 2026-2027 révèle un programme chargé

C'est officiel : l'aventure World of Warcraft Forever prépare son grand lancement pour le mois de novembre 2026. Blizzard vient de dévoiler la roadmap officielle au cours de la BlizzCon 2026, détaillant ainsi le calendrier des déploiements et l'arrivée progressive des contenus jusqu'à l'été 2027. 

Blizzard partage la feuille de route de WoW Forever jusqu'à l'été 2027

WoW Forever, désigné sous l'appellation de Classic+ par la communauté, sera disponible dès le 4 novembre 2026, et pour que vous y voyiez un peu plus clair, Blizzard a communiqué la roadmap du jeu jusqu'à l'été prochain.

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Automne 2026 : Bêta, réservation des noms et Lancement

L'aventure WoW Forever débutera en douceur dès l'automne avec une phase de test et de préparation avant l'ouverture officielle des serveurs.

  • Beta → du 17 septembre au 22 octobre : Les joueurs pourront s'essayer au jeu jusqu'au niveau 30 afin d'aider à équilibrer les classes et à tester les infrastructures.
  • Réservation des noms → 27 octobre : Ouverture anticipée de la réservation des noms de personnages et de la création de personnage
  • Lancement officiel de WoW Forever → 4 novembre

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Hiver 2026 : Déblocage des premiers Raids

Un mois environ après la sortie officielle, le contenu de haut niveau commencera à se débloquer progressivement à partir du 9 décembre 2026 avec l'ouverture de trois raids emblématiques :

  • Barrow Deeps (Raid 10 joueurs)
  • Hyjal Summit (Raid 20 joueurs)
  • Le Repaire d'Onyxia (Raid 40 joueurs)

Printemps 2027 : Première mise à jour majeure

Au printemps 2027, WoW Forever s'enrichira d'une première vague importante de nouveaux contenus et de nouveautés :

  • 2 nouveaux raids (formats 10 et 20 joueurs)
  • 2 nouveaux donjons
  • De nouvelles quêtes et une nouvelle zone jouable
  • Une nouvelle suite de quêtes légendaires
  • Réinitialisation de la saison JcJ 

Été 2027 : Deuxième mise à jour majeure

L'été 2027 proposera un contenu massif qui continuera de faire évoluer le monde :

  • Refonte d'un raid emblématique 
  • Un tout nouveau raid 
  • Contenu étendu dans le monde extérieur 
  • 2 donjons supplémentaires
  • Réinitialisation de la saison JcJ
  • Mises à jour des métiers et du contenu "Legacy" 

Arrivée du mode WoW Forever Hardcore

Pour couronner le tout, les joueurs à la recherche du frisson ultime pourront profiter du mode de jeu WoW Forever Hardcore. Dans ce mode, la mort est définitive : une seule erreur, et votre personnage disparaît à jamais. Ce mode permettra de revivre toute la progression et les nouveautés de la roadmap sous une tension maximale, idéale pour les plus téméraires d'entre vous.

Rendez-vous dès le 27 octobre 2026 pour réserver votre pseudonyme, puis le 4 novembre pour faire vos premiers pas dans l'univers de WoW Forever.

Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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