WoW Turtle va fermer, la Cour prend le parti de Blizzard

Il n'aura fallu que quelques mois à la justice pour se prononcer à l'encontre de WoW Turtle, le plus grand serveur privé Classic+. Blizzard a eu gain de cause dans cette affaire, tout comme dans celle l'opposant à Stormforge Project.

En août 2025, Blizzard a porté plainte contre le plus grand serveur privé WoW Classic+, WoW Turtle, pour « violation de droits d'auteur », et quelques mois plus tard, le tribunal a rendu son verdict. Le jugement a été rendu en faveur du développeur en avril 2026, ce qui entraîne la cessation des activités de WoW Turtle.

La justice se positionne en faveur de Blizzard contre WoW Turtle

Il n'aura pas fallu si longtemps pour que WoW Turtle ferme, à la suite de la plainte déposée par Blizzard à l'encontre de ce serveur privé particulier. 8 mois après le dépôt de plainte datant d'août 2025, la Cour a ordonné que le serveur privé doit cesser « toute activité de développement, de promotion et de vente liée à Turtle WoW ».



Une semaine après que l'injonction ait été prononcée, WoW Turtle a officiellement confirmé sa fermeture dans un message adressé à sa communauté, et la clôture est prévue pour le 15 mai prochain. Bien que beaucoup pensaient que le verdict n'aurait pas de conséquences réelles puisque le serveur est hébergé en dehors des États-Unis, il n'en demeure que la décision de justice sera bel et bien respectée.

Bonjour à tous,



On dit que ce qui compte, c'est le voyage, pas la destination. Mais combien de temps un voyage doit-il durer pour être gardé en mémoire avec affection et chaleur ? Nous ne le savons pas. Nous savons seulement que le nôtre touche à sa fin.



Après presque 8 ans en ligne, Turtle WoW se dirige vers sa fermeture. Le dernier jour d'exploitation sera le 14 mai 2026, et les serveurs seront mis hors ligne à 00h00 le 15 mai.



Travailler sur Turtle WoW a été le moment fort de nos vies. Ce fut un honneur de construire ce projet avec vous et pour vous. Que vous exploriez de nouvelles histoires, montiez de niveau, participiez à des raids, fassiez du PvP, du roleplay ou profitiez simplement d'un moment de calme dans le monde, voir à quel point ce jeu compte pour vous a été notre plus grand privilège.



Les aventures que vous avez vécues, les batailles que vous avez menées et les amis que vous avez rencontrés sont ce qui a rendu tout cela précieux. Nous espérons que vous garderez ces moments en mémoire. Ce que nous laissons derrière nous, ce sont de précieux souvenirs d'un voyage de 8 ans, et nous espérons que vous y repenserez de temps à autre.



Jusqu'au dernier jour du projet, nous maintiendrons le support technique et en jeu actif pour tous ceux qui continueront à jouer. Tous les royaumes seront immédiatement mis à jour vers le patch de progression final pour ceux qui souhaitent découvrir les nouveaux raids avant la fermeture du projet.



Nous avons désactivé tous les dons jusqu'à la fin du projet et souhaitons vous remercier sincèrement pour votre soutien au fil des années.



Notre site web, nos forums et nos réseaux sociaux seront également fermés le 16 octobre.



Enfin, nous souhaitons remercier notre incroyable équipe.



Merci d'avoir joué.



Merci d'avoir été une communauté de joueurs aussi formidable.



Merci pour votre créativité et votre talent.



Merci.



Turtle WoW

Stormforge Project, c'est terminé aussi

L'aventure privée Classic+ prend donc fin ici, et Blizzard a également eu gain de cause face à Stormforge Project. Comme WoW Turtle, le serveur fermera ses portes le 14 mai 2026 après 4 ans d'existence, et ce pour le même motif.





Le développeur semble particulièrement actif ces derniers temps pour reprendre la main sur les itérations de WoW Classic, et se réapproprier sa création. Même si ces nouvelles attristent les joueurs, elles donnent aussi l'espoir que Blizzard serait en train de préparer une version officielle de Classic+.



Le rendez-vous de janvier 2026, Paysage d'Azeroth, avait effectivementau cours de la BlizzCon de septembre. Les plus pessimistes s'attendent à un lancement de WoD Classic, mais pour d'autres, ces événements, combinés ensemble, ne sont pas anodins. Classic+ pourrait devenir réalité, cependant, pour en avoir le cœur net, il faudra encore patienter durant quelques mois. Rendez-vous donc à la BlizzCon 2026, pour enfin connaître les projets de Blizzard concernant