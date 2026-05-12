WoW Classic+ : Un événement secret suggère l'annonce d'une potentielle sortie

La communauté de WoW Classic espère que Classic+ soit en cours de préparation depuis longtemps, et il se pourrait que l'heure approche en raison de l'organisation d'un événement secret en mai 2026.

L'idée d'un WoW Vanilla revisité avec de nouveaux contenus a fait un bout de chemin dans l'esprit de la communauté Classic depuis longtemps, et ce désir s'est intensifié avec la fin du développement de la Saison de la Découverte au printemps 2025. Depuis, Blizzard a attaqué en justice WoW Turtle, le serveur privé Classic+ qui a du fermer ses portes, et plusieurs indices ont laissé entendre que le rêve pourrait bel et bien devenir réalité. En dévoilant la roadmap de l'année en cours, le développeur a d'ailleurs teasé une grande annonce concernant les serveurs Classic lors de la BlizzCon. Aujourd'hui, en mai 2026, un événement secret réunissant des streamers populaires semble promettre que Classic+ est imminent.

Des streamers de WoW Classic vont se rendre en Californie pour participer à un événement mystérieux

Incontestablement, si WoW Classic+ voyait le jour, vous seriez beaucoup à être ravis et à prendre congé pour vous immerger de nouveau dans un nouveau Vanilla, et il se pourrait que Blizzard l'ait bien compris. En mai 2026, le créateur de contenu "Xaryu" a révélé sur Twitch qu'il était convié à Irvine en Californie, accompagné d'autres streamers impliqués sur Classic, dans les locaux de Blizzard pour assister à un événement secret.

Je viens juste d'avoir l'autorisation de dire que je serai absent un petit moment la semaine prochaine. [...] Parce que je vais rendre visite à Blizzard la semaine prochaine - bonne nouvelle - pour quelque chose dont je ne peux pas parler, mais j'y serai.

L'identité des invités, "Sodapoppin", "Esfand", ou encore "Guzu" suggère qu'une discussion à propos de Classic+ est bien de la partie, puisque chacun d'entre eux est bien connu pour l'amour porté à cette version du MMORPG. Bien entendu, nous ne pouvons affirmer que la réunion sera une présentation de Classic+, mais il paraîtrait quelque peu incongru de faire venir ces créateurs de contenu sans une bonne raison.

Classic+, pour bientôt ?

Blizzard n'a jamais officiellement déclaré travailler sur WoW Classic+, mais les divers signaux repérés au cours des derniers mois vont tous dans ce sens. Rappelez-vous aussi : quand la Saison de la Découverte a pris fin, le développeur avait indiqué préparer un autre projet Classic, peut-être parce que le succès de SoD l'a poussé à emprunter ce chemin.

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Combinez à cela la fermeture de WoW Turtle, l'ouverture des serveurs Titan Reforged en Chine et le teaser de la BlizzCon 2026 : l'idée que Classic+ puisse vraiment sortir apparaît de plus en plus probable. Reste maintenant à guetter une confirmation, puis à découvrir les réels projets de Blizzard en la matière. Mage heal et Voleur tank, raids inédits, nouvelles zones, refonte des arbres de talent ? Le mystère demeure entier, mais ce qui est certain, c'est que nous attendons avec impatience de vivre Vanilla autrement.