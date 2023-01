Valheim : Le sombracier, comment en obtenir et le fondre ?

Comment obtenir du sombracier dans Valheim ?

Comment fondre les morceaux de sombracier ?

20 x pierre

5 x cœur de Surtling

10 x fer

20 x bois précieux

Après avoir battu Moder, le quatrième boss de, vous allez pouvoir passer un gap et notamment explorer les dangereuses plaines. Si, au début, vous allez très probablement mourir souvent, avec le temps, vous apprendrez à dompter ces menaces et vous deviendrez encore plus fort en obtenant de nouvelles armes et amures. Cependant, pour cela, il faut impérativementContrairement aux autres minerais de, qui doivent tous être minés avec votre pioche, vous aurez ici besoin de combattre des ennemis, et principalement les, ces petites créatures vertes qui vivent dans les plaines. Faites attention, ils sont particulièrement robustes et infligent de lourds dégâts. Prenez votre temps et surtout, ayez de bonnes armes (améliorez vos armes en argent au maximum, si possible.)En les éliminant, vous verrez que ces gobelins lâchent systématiquement des. De plus, vous pourrez en trouver dans les coffres dispersés dans leurs camps, mais ces lieux sont gardés par une dizaine de gobelins, difficiles à attaquer au début. Vous n'avez qu'à farmer les gobelins, notamment la nuit, pourContrairement au cuivre, l'étain, le fer et l'argent,, qui peut être craftée avec la table d'artisan, qui se débloque après Moder grâce aux larmes de dragon. Pour le haut fourneau, vous aurez besoin de :Nous vous conseillons de vous faire une nouvelle base à la plaine, au moins pour pouvoir fondre lesur place. Vous pourrez ensuite vous crafter des armes et des armures, en combinant cela avec la toile de lin . Une fois les premières armes créées, vous pourrez explorer davantage les plaines et augmenter votre production denécessaire pour aller combattre le boss suivant, Yagluth.