Valheim va augmenter son prix avec la sortie de la 1.0
le 02 juillet 2026 à 17h47
Le 9 septembre marquera un tournant majeur pour Valheim. Le titre développé par Iron Gate quittera officiellement son accès anticipé pour déployer sa très attendue version finale. Une excellente nouvelle pour les amateurs d'exploration nordique, qui s'accompagne toutefois d'un avertissement de taille pour le portefeuille des futurs acquéreurs qui attendaient ce moment pour se le procurer.
Une version finale facturée au prix fort
Le tarif du jeu de survie va en effet subir une augmentation de 50 % lors de son passage en version 1.0, comme indiqué sur la FAQ dédiée à la sortie de cette version. Actuellement proposé à une vingtaine d'euros en temps normal, Valheim passera à 29,99 € dès le mois de septembre. Les joueurs curieux feraient donc bien d'en profiter dès maintenant, d'autant plus que les soldes estivales de Steam le proposent pour 9,99 €, un prix cadeaux compte tenu de tout ce que l'expérience peut offrir.
Le biome Grand Nord arrive, l'océan reste vide
Cette version finale ne se contentera pas d'ajuster son prix. Elle introduira le très attendu biome du Grand Nord, une zone glaciale inédite qui viendra conclure l'aventure principale. Cependant, cette annonce s'accompagne d'une déception de taille pour la communauté. La foire aux questions publiée par les développeurs confirme l'abandon pur et simple de la refonte du biome océanique, pourtant prévue sur la feuille de route initiale en février 2021.
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Cette zone restera donc telle quelle et ne sera pas revue, avec par exemple l'ajout de nouvelles créatures marines. Une déception pour certains, surtout lorsque nous voyons que tous les autres éléments du jeu ont été améliorés depuis la sortie (cuisine, combat, équipement...).
Pour le reste, la FAQ nous apprend que les succès seront enfin disponibles, mais pas rétroactifs. Il faudra refaire toutes les actions demandées pour les valider. Enfin, il est vivement recommandé de recommencer une partie pour profiter pleinement de la version 1.0 de Valheim lorsqu'elle sera disponible, bien qu'il sera possible de conserver son monde.
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Rendez-vous donc le 9 septembre pour enfin découvrir la 1.0 de Valheim, sur PC, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch 2.
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