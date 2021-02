Où trouver des cœurs de Surtling dans Valheim ?

Comme vous l'avez probablement déjà remarqué, vous allez récolter de nombreuses ressources durant vos aventures dans le monde de Valheim . Cependant, certaines se font plus rares que d'autres. C'est notamment le cas des, qui ne peuvent être récupérés que dans certains endroits bien spécifiques. La première fois que vous en croiserez, et que vous en aurez besoin, sera très probablement après avoir vaincu le premier boss, Eikthyr.Pour récupérer cette précieuse ressource, obligatoire pour construire un portail de téléportation ou, plus important encore, le four à charbon et la fonderie, vous allez devoir vous rendre dans la forêt noire. En vous baladant entre les sapins, sources de cuivres et les quelques menaces du biome telles que les trolls, vous devriez tomber sur des tombeaux (voir l'image ci-dessous), dans lesquels vous allez devoir pénétrer.Cependant, prenez garde. Bien qu'il ne soit pas compliqué de venir à bout des dangers qui sont à l'intérieur, nous vous conseillons tout de même d'être bien équipé, que ce soit en arme ou nourriture, pour éviter de mourir et devoir refaire la route.Une fois les menaces vaincues et au fur et à mesure que vous découvrirez l'intérieur de ce donjon, vous trouverez, au sol ou dans des coffres notamment, divers types de ressources. Que ce soit des piastres pour le marchand , des objets à vendre ou des champignons jaunes (que nous vous conseillons de récolter), il y aura de nombreuses choses. Mais nous trouvons également, des cubes rouge et noir, qu'il faut impérativement récolter. Ils sont rares et nous les consommons assez vite.Il est important de noter qu'une fois un donjon terminé, les ressources ne spawnent plus. Il faudra alors