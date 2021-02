Valheim : Le bois précieux, comment l'obtenir ?

Avoir du bois précieux dans Valheim

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

étant un jeu de survie où le craft est largement présent, vous pourrez, tout au long de votre aventure, vous fabriquer de nombreuses choses, que ce soit des armes ou une base. Toutefois, plus vous avancerez dans le jeu, plus vous aurez besoin de ressources rares pour posséder des objets de qualité supérieure. C'est notamment le cas du, qui est différent du bois traditionnel.Avant de partir en quête de ce matériau, vous devez obligatoirement être en possession d'une hache en bronze. Si ce n'est pas encore le cas, nous vous expliquons comment faire pour obtenir du bronze dans ce guide . N'hésitez pas à en miner une assez grande quantité, puisque le bronze vous sera toujours utile et la hache en bronze en demande pas mal.Une fois cette fameuse hache équipée, vous allez devoir partir en quête d'un arbre spécial :. Il est assez facilement reconnaissable étant donné que, comme vous devez le savoir, il possède une écorce particulière, blanche et verdâtre. Lorsque vous serez en face d'un bouleau, vous n'aurez plus qu'à l'abattre et récolter son bois, qui est du bois précieux. Nous retrouvons ces arbres très souvent dans les prairies et à la lisière de la forêt.Auparavant, vous vous étiez peut-être demandé comment faire pour récolter les ressources de ces arbres, qui résistaient à la hache en pierre et même à celle en silex. Vous avez dorénavant la réponse : il faut s'y attaquer avec une hache en bronze.Grâce au, vous pourrez fabriquer toute sorte de nouvelles choses, que ce soit des outils, des armes et même des bâtiments.Si vous souhaitez avoir d'autres conseils et astuces pour Valheim , vous pouvez consulter nos guides ici