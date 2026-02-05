Valheim annonce sa sortie sur une nouvelle plateforme

Après sa disponibilité sur PC, puis Xbox Series et une annonce sur PlayStation 5, Valheim, l'un des jeux de survie les plus plébiscités de ces dernières années, arrive sur Nintendo Switch 2.
Toujours disponible en accès anticipé, qui devrait d'ailleurs se terminer cette année avec la sortie de la 1.0, Valheim a pour ambition de se rendre disponible sur toutes les plateformes possibles
. Actuellement jouable sur PC et Xbox, la version PS5 a été annoncée il y a quelques mois, pour le plus grand bonheur de cette communauté. La dernière plateforme qui manquait à l'appel vient d'être confirmée.
Valheim sortira sur Switch 2 en 2026
L'annonce a été faite lors du Nintendo Direct: Partner Showcase du 5 février
. Nous avons appris que le monde Viking de Valheim allait débarquer sur Nintendo Switch 2
(pas sur la Switch donc), en 2026, sans plus de date pour le moment. L'objectif d'Iron Gate est, très probablement, de sortir le jeu une fois que la version 1.0 sera sortie, pour que les joueurs puissent profiter de la totalité du contenu, tout en s'assurant que l'expérience est stable et optimisée.
D'ici là, les joueurs PC recevront une mise à jour majeure, qui vise à introduire le dernier biome, Deep North, la partie enneigée à l'extrémité de la carte. Comme toujours, des créatures et des items propres à cette zone seront ajoutés, pour crafter de nouvelles choses. N'oublions pas non plus un boss, le dernier normalement pour compléter l'aventure.
Valheim est sorti en 2021, et vient d'ailleurs de fêter son cinquième anniversaire avec une mise à jour surprise
. Bien plus qu'un énième jeu vidéo de survie, il a réuni des millions de joueurs, mais aussi marqué les plus grands, comme Dean Hall, le créateur de DayZ, qui a avoué avoir modifié certains aspects de son jeu de survie Icarus après avoir joué à Valheim.Valheim est disponible sur PC et Xbox Series
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