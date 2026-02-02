Valheim célèbre ses 5 ans avec une mise à jour surprise

Valheim est un jeu de survie et d'exploration développé par Iron Gate Studio, disponible en accès anticipé sur PC et Xbox. Inspiré de la mythologie nordique, il propose un monde généré procéduralement, un système d'artisanat riche, des combats exigeants et une expérience coopérative jusqu'à dix joueurs, pour une immersion viking unique et captivante.