Valheim célèbre ses 5 ans avec une mise à jour surprise

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 02 février 2026 à 16h58
Voilà déjà cinq ans que Valheim est sorti et a séduit des millions de joueurs. Pour marquer le coup, une mise à jour surprise vient d'être déployée.
Valheim célèbre ses 5 ans avec une mise à jour surprise
Sorti le 2 février 2021, il y a cinq ans déjà donc, Valheim continue de s'enrichir et doit, notamment, accueillir un dernier biome pour finaliser son accès anticipé et donc sortir sa 1.0. Si nous n'avons pas eu plus d'informations concernant une fenêtre de lancement, qui devrait être cette année, Iron Gate revient avec une mise à jour surprise pour cet anniversaire.

Une mise à jour surprise pour les 5 ans de Valheim

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Le studio remercie évidemment les millions de joueurs qui ont soutenu Valheim, et offre à la communauté une mise à jour joviale, entre ajouts de contenu pour faire la fête, mais aussi améliorer l'expérience.

Par exemple, les joueurs pourront obtenir un nouveau chapeau, de nouvelles emotes et personnaliser leur viking avec de nouvelles coupes de cheveux. Une arme, l'early axes, est également ajoutée, tandis qu'un consommable et des pièces de constructions pourront aussi être découverts par les joueurs. Plusieurs améliorations sont de la partie comme une roue pour simplifier l'utilisation des emotes, mais aussi diverses améliorations, que vous pouvez retrouver sur le patch notes officiel.

Une grande année pour Valheim

Iron Gate précise dans cette publication que « 2026 sera une grande année pour Valheim », avec la sortie du biome Deep North et de la 1.0, si tout se passe bien. De quoi faire revenir massivement les joueurs sur l'un des jeux de survie les plus importants de ces dernières années, qui a même obligé Dean Hall, créateur de DayZ, d'apporter des changements sur Icarus.

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Enfin, pour celles et ceux qui ont adoré l'ambiance musicale, nous apprenons que ce vendredi 6 février sera retransmis sur Twitch un concert de l'Orchestre radiophonique de Munich, qui jouera quelques morceaux issus de jeux vidéos, comprenant Valheim.

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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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