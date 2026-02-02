Valheim célèbre ses 5 ans avec une mise à jour surprise

Voilà déjà cinq ans que Valheim est sorti et a séduit des millions de joueurs. Pour marquer le coup, une mise à jour surprise vient d'être déployée.
Sorti le 2 février 2021, il y a cinq ans déjà donc, Valheim continue de s'enrichir
et doit, notamment, accueillir un dernier biome pour finaliser son accès anticipé et donc sortir sa 1.0. Si nous n'avons pas eu plus d'informations concernant une fenêtre de lancement, qui devrait être cette année, Iron Gate revient avec une mise à jour surprise pour cet anniversaire.
Une mise à jour surprise pour les 5 ans de Valheim
Le studio remercie évidemment les millions de joueurs qui ont soutenu Valheim, et offre à la communauté une mise à jour joviale, entre ajouts de contenu pour faire la fête, mais aussi améliorer l'expérience.
Par exemple, les joueurs pourront obtenir un nouveau chapeau
, de nouvelles emotes et personnaliser leur viking avec de nouvelles coupes de cheveux. Une arme, l'early axes, est également ajoutée
, tandis qu'un consommable et des pièces de constructions pourront aussi être découverts par les joueurs. Plusieurs améliorations sont de la partie comme une roue pour simplifier l'utilisation des emotes, mais aussi diverses améliorations, que vous pouvez retrouver sur le patch notes officiel
.
Une grande année pour Valheim
Iron Gate précise dans cette publication que « 2026 sera une grande année pour Valheim
», avec la sortie du biome Deep North et de la 1.0
, si tout se passe bien. De quoi faire revenir massivement les joueurs sur l'un des jeux de survie les plus importants de ces dernières années, qui a même obligé Dean Hall, créateur de DayZ, d'apporter des changements sur Icarus
.
Enfin, pour celles et ceux qui ont adoré l'ambiance musicale, nous apprenons que ce vendredi 6 février sera retransmis sur Twitch un concert de l'Orchestre radiophonique de Munich, qui jouera quelques morceaux issus de jeux vidéos, comprenant Valheim.
Rappelons que Valheim figure dans nos recommandations des meilleurs jeux de survie à faire en 2026
. Sinon, si vous ne le possédez pas encore et que vous souhaitez le découvrir à moindre coût, notre partenaire Instant Gaming vous le propose pour la somme de 21,79 € au lieu de 30 €, soit 27 % de réduction.
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