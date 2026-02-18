Valheim : L'annonce d'un nouveau jeu par les développeurs a créé la panique, le studio rassure



le 18 février 2026 à 11h26 Publié par Corentin Rimbert le 18 février 2026 à 11h26

Robin Eyre, directeur créatif de Valheim, rassure la communauté. Alors que certains joueurs s'inquiètent de le voir travailler sur un nouveau projet nommé Begraved, il affirme que cela n'impacte en rien la fin du développement du célèbre jeu de survie viking.