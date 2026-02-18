Valheim : L'annonce d'un nouveau jeu par les développeurs a créé la panique, le studio rassure

Robin Eyre, directeur créatif de Valheim, rassure la communauté. Alors que certains joueurs s'inquiètent de le voir travailler sur un nouveau projet nommé Begraved, il affirme que cela n'impacte en rien la fin du développement du célèbre jeu de survie viking.
Alors que Valheim approche doucement de sa version 1.0 après cinq ans d'accès anticipé
, une annonce récente a semé le trouble au sein de la communauté. Trois membres de l'équipe, dont le directeur créatif Robin Eyre, ont révélé travailler sur un tout nouveau titre, Begraved
. Cette nouvelle n'a pas manqué de faire réagir, certains craignant une dispersion des efforts à un moment critique du développement.
La crainte d'un développement délaissé
La situation est délicate. Valheim est un succès planétaire, mais son développement prend du temps
. Avec l'arrivée prochaine du dernier biome et des portages sur consoles prévus pour plus tard dans l'année, la ligne d'arrivée semble enfin visible
. Pourtant, l'annonce de Begraved, un dungeon crawler coopératif développé sous la bannière indépendante Grip Jaw, a été perçue comme une forme de trahison par une partie des joueurs les plus investis, comme certains l'ont laissé entendre sur Reddit
.
Certains estiment que l'équipe devrait se concentrer à 100 % sur la finalisation de Valheim avant d'entamer quoi que ce soit d'autre. Un utilisateur résume bien ce sentiment général de frustration :
Je ne peux m'empêcher de penser que cela pourrait diviser l'attention et prolonger un processus de développement déjà long.
Une autre voix s'élève pour souligner la durée de l'accès anticipé, qui commence à peser sur la patience des joueurs. « Cela fait 5 ans en accès anticipé et il n'y a toujours aucun signe de la fin. Et maintenant, ils travaillent sur un deuxième jeu ? »
Une passion dévorante, pas une concurrence
Face à ces inquiétudes légitimes, Robin Eyre a tenu à mettre les choses au clair rapidement
. Il ne s'agit pas d'un projet officiel du studio Iron Gate, mais d'une initiative personnelle réalisée sur le temps libre des développeurs, soirs et week-ends comme ces derniers nous l'avaient indiqué dans une interview exclusive
. Robin Eyre insiste sur le fait que ce projet secondaire n'empiète absolument pas sur ses heures de travail dédiées aux vikings et à la survie (via PC Gamer
).
C'était quelque chose qui nous inquiétait un peu, et cela l'a toujours été. Parce que Begraved ne concurrence en aucune façon Valheim, et nous ne voulons pas que cela concurrence Valheim. Je pense que l'essentiel est que nous ne sommes pas propriétaires d'Iron Gate. Nous sommes juste des employés. Nous voulons simplement faire des jeux, et nous voulons avoir notre exutoire. C'est donc notre passe-temps le soir, juste faire quelque chose de petite envergure.
Pour rassurer définitivement les fans, le directeur créatif réaffirme son engagement total envers la version 1.0 de Valheim
. Il comprend que la perception puisse être négative vue de l'extérieur, mais la réalité de leur quotidien est bien différente. Ils travaillent d'arrache-pied la journée sur le jeu de survie, et changent simplement d'univers une fois rentrés chez eux pour décompresser créativement, comme d'autres feraient de la peinture ou de la musique.
Il conclut avec une note d'humour et de passion qui caractérise souvent les développeurs indépendants :
La vérité est que nous travaillons avec dévouement sur Valheim tous les jours... Mais la leçon à retenir ici serait que nous aimons tellement faire des jeux que nous voulons en faire plus. Si je pouvais, je ferais aussi un troisième jeu ! Mais je n'ai pas assez de temps.
Les joueurs peuvent donc souffler, Valheim est toujours sur les rails, et ses créateurs ont simplement trop d'énergie créative à revendre
. Nous devrions d'ailleurs avoir prochainement des informations concrètes sur le nouveau biome, Deep North, teasé depuis quelques mois. Celui-ci, la 1.0, ainsi que les version PS5 et Switch 2 sont prévus pour 2026. Si vous ne le possédez pas encore et que vous souhaitez le découvrir à moindre coût, notre partenaire Instant Gaming vous le propose pour la somme de 22,29 € au lieu de 30 €, soit 26 % de réduction.
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