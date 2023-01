Valheim : Lin, toile de lin, comment en cultiver et en fabriquer ?

Comment obtenir du lin dans Valheim ?

Cultiver le lin

Comment avoir les toiles de lin ?

20 x bois précieux

10 x clou en fer

6 x bout de cuir

Après avoir vaincu le quatrième boss de, Moder, vous débloquerez un nouvel objet, lequel vous permettra de vous rendre dans les plaines et fondre le sombracier. Vous aurez donc accès à de nouveaux objets, mais pour en fabriquer, il faudra aussi créer de, à partir du, ce qui n'est pas forcément la chose la plus facile, d'autant plus que la plaine est, au début, en environnement très redoutable, entre les gobelins, les morstiques et les lox., comme vous devez le savoir. Il faut toutefois ouvrir l'œil et repérer les camps de gobelins, puisque nous n'en trouvons qu'à cet endroit. Faites cependant attention, ces camps sont souvent gardés par de nombreux gobelins et tous les éliminer peut prendre du temps, et être dangereux. Nous vous conseillons d'y aller à plusieurs, avec une grosse barre de vie, et une potion de régénération de PV, au cas où.Ensuite, fouillez les coffres et ramassez les cultures sur les petits champs, vous obtiendrez duet de l'orge (ce dernier doit se mettre dans le moulin ).Une fois que vous avez obtenu du, vous allez devoir le cultiver. En effet, comme toutes les ressources cultivables de, les planter permet d'en obtenir encore plus, et donc, en farmant correctement, il ne sera plus nécessaire de faire des sorties risquées pour aller en chercher. Nous vous conseillons, dans un premier temps, de remplir votre champ avec tout le(et l'orge) que vous avez, afin d'augmenter drastiquement votre stock.Par exemple, si vous avez 25 unités deen les plantant, vous en obtiendrez 50, étant donné que vous multipliez par deux la récolte. Vous pourrez donc très vite atteindre un nombre suffisant, vous permettant de lancer une culture tout en commençant à faire desMais pour cela, il faudra fabriquer une roue, qui ne demande pas grand-chose :Lorsque vous aurez fabriqué la roue, qui demande la table d'artisan, fabricable après avoir battu Moder, vous allez pouvoir utiliser le. Cela vous donnera de la, nécessaire pour se fabriquer, par exemple, l'épée en sombracier, laquelle est plutôt intéressante pour venir à bout des menaces de la plaine.